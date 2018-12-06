Реванш за проваленный ЧМ: «Зенит-Казань» уже не лучший клуб мира, но в России все еще гегемон

А «Факел» снова потрепал нервы

Казанскому волейболу в этом году уже точно не удастся повторить достижение прошлого сезона и завоевать пять трофеев из пяти. На минувшей неделе завершился клубный чемпионат мира, с которым у «Зенита» исторически возникали проблемы. Но на этот раз подопечные Алекно не просто не вышли из группы: случилась настоящая волейбольная трагедия — матч с «Чивитановой» был проигран со счета 14:9 в пользу «Зенита» в пятом сете. Зализывать раны, а заодно и брать реванш за поражение в Польше от «Факела», «Зенит» отправился в Новый Уренгой. О второй игре за десять дней с очень дерзким соперником — в материале «Реального времени».

И все-таки дело в Леоне?

— Причина всегда внутри, а все, что сверху, — это всегда оправдание, — такими словами главный тренер казанского клуба Владимир Алекно охарактеризовал выступление «Зенита» на клубном чемпионате мира.

Владимир Романович в этом интервью клубному каналу очень точно и аккуратно подбирал слова и сразу предупредил, что не будет оправдываться. Можно говорить о не до конца восстановившемся после повреждения Бутько, о неуверенной игре Андерсона, о слишком большой загрузке Михайлова в атаке, о командной игре в целом, которая не оправдала больших надежд на конкретном турнире, о той же травме Вольвича, полученной по ходу матча с «Чивитановой», о неподачах простейших планеров. Наконец, об уехавшем Леоне.

— А что о Лео говорить? Он уже вряд ли когда-то вернется в Казань. У него своя жизнь, свое направление. Нужно работать и достигать результата с теми, кто играет сейчас, — заявил Алекно.

Леон продолжает творить чудеса теперь уже в «Перудже», а Эрвин Нгапет пока еще не стал адекватной заменой ему в Казани



Но что бы ни говорил главный тренер «Зенита», отсутствие именно такого игрока сказывается сейчас. И совсем не в мелочах. Если бы не феноменальная игра кубинца в концовке того же майского финала Лиги чемпионов в Казани, титул, скорее всего, выиграла бы «Чивитанова».

Леон продолжает творить чудеса теперь уже в «Перудже», а Эрвин Нгапет пока еще не стал адекватной заменой ему в Казани. Хотя, если вспомнить сезон 2014/2015, первый для Вильфредо в России, то по-настоящему он разыгрался лишь к весне, в финальной части Лиги чемпионов. Потом его было не остановить на протяжении трех лет.

«Факел» доигрался до бронзы



Любопытно, что грозные итальянцы из «Любе» в итоге проиграли шестой финал из шести сыгранных ими за полтора года. Клубным чемпионом мира стал другой итальянский клуб, «Трентино». В его составе очередной турнир на высочайшем уровне провел либеро Женя Гребенников, обеспечивший отличную доводку своим одноклубникам и поднимавший тяжелейшие мячи в защите. «Чивитанова» же, при всей ее мощи в атаке, показала полную беспомощность как раз в этих ключевых для современного волейбола компонентах игры — приеме и защите.

— Ну а «Факел» мы недооценили. А там готовят людей, которые в будущем должны будут выигрывать Олимпийские игры. Мы же вышли, думая, что первый матч на турнире с ними уж точно как-нибудь затащим. Не затащили. Нам полезно опуститься на землю, — был строг Алекно.

Мы же вышли, думая, что первый матч на турнире с ними уж точно как-нибудь затащим. Не затащили. Нам полезно опуститься на землю



«Зенит» после непопадания в плей-офф чемпионата мира остался в Польше и даже сыграл в Варшаве товарищескую игру с одной из польских команд. Встреча больше походила на совместную тренировку, поскольку игровые розыгрыши проходили по определенным правилам, предварительно согласованным тренерскими штабами команд.

Ну а «Факел», который сначала сенсационно попал на турнир, сенсационно его и закончил, в матче за бронзу переиграв польскую «Рессовию». В Новый Уренгой на матч чемпионата России против «Зенита» северяне добирались около суток, потратив сил гораздо больше, чем казанцы.

Новые трудности от новоуренгойцев



Непосредственно перед игрой стало известно, что главный тренер «Факела» Камилло Плачи пропустит встречу по состоянию здоровья — командой в итоге руководили его помощники. Не вышел в стартовом составе и доигровщик Егор Клюка, его заменил Денис Богдан. Пасовать вместо капитана Игоря Колодинского отправился Евгений Рукавишников.

Старт казанцев совсем не удивил: Нгапет, Андерсон, Михайлов, Бутько, Лихошерстов, Вольвич, Вербов. Хозяева повели со счетом 3:1, но тут на подачу вышел Нгапет и сделал сразу три брейка подряд. После этого «Факел» заиграл задорно, как умеет, борясь за каждый мяч. У «Зенита» неожиданно плохо выглядел в приеме обычно стабильный Алексей Вербов. Пожалуй, ключевой мяч для хозяйской команды был при счете 19:17 в пользу новоуренгойцев, сумевших поймать блоком Нгапета после затяжной доигровки. Поведя в три мяча, «Факел» успокоился и потерял концентрацию при выходе на подачу уже не такого тайного оружия «Зенита» — Андрея Сурмачевского. Эйс на Волкове, Лихошерстов поймал блоком Удриса — и вот уже казанцы впереди на одно очко. При игре на «больше-меньше» судьи отказали хозяевам в видеопросмотре, а «Зенит» на опыте выиграл концовку — 27:25.

Общий рывок удался на подачах Макса Михайлова, ставшего в итоге лучшим бомбардиром встречи (20 очков)



Вторая партия началась с лидерства «Зенита» — 6:2, 7:3, но северяне довольно быстро догнали, а потом и перегнали гостей — «Факел» повел 18:15. Во многом это было связанно с неудачной игрой казанцев в атаке. Слишком предсказуемо атаковал Нгапет, Михайлова караулили всегда минимум два блока, а Андерсон продолжал находиться мыслями где-то в комфортной постели под теплым пледом. Выбирая, кого из легионеров усадить в запас, Владимир Романович предпочел дать отдохнуть французу. Возможно, это было ключевое решение казанского наставника в матче. Выход Сурмачевского также принес свои плоды —гости сравняли счет, 19:19. В самой концовке партии уже американец включился в игру и делом доказал Алекно, что не зря тот оставил его на площадке в ключевой момент. Подача Мэтта принесла сразу два важных брейковых мяча, а концовку казанцы снова вытащили на морально-волевых — 25:23 и 2:0 в пользу «Зенита».

На горизонте очередной матч с «Факелом»



Третий сет «Зенит» начал без Нгапета. «Факел» снова поймал кураж, повел в счете, но постепенно все преимущество растерял. В середине партии Сурмачевского сменил Эрвин, а вместо Лихошерстова вышел Самойленко, который тоже когда-то хорошо зарекомендовал себя в клубе из Нового Уренгоя. Замены носили характер точечного усиления и свое дело сделали, но общий рывок удался на подачах Макса Михайлова, ставшего в итоге лучшим бомбардиром встречи (20 очков). «Факел» «поплыл» в приеме, допустив за всю игру 11 ошибок в этом компоненте, а «Зенит» уже было не остановить — 25:18 и 3:0. Семь побед в семи встречах в чемпионате России от казанского клуба и уверенное первое место в турнирной таблице.

— Мы не такие уж и великие, раз можем проиграть тай-брейк со счета 14:9. Конечно, можно говорить о судейской ошибке в матче с «Чивитановой», но это один мяч. До этого было четыре возможности для съема, — говорил все в том же интервью Алекно. — Напоследок хочется сказать, что статус клубного чемпиона не такой уж и настоящий. Есть большая разница — стать чемпионом за пять игр или за пять месяцев в той же Лиге чемпионов. Там титул настоящий, здесь — номинальный.

Впереди у казанцев не только пять месяцев в Лиге чемпионов, но и довольно насыщенный декабрь. Из Нового Уренгоя команда отправится в Новосибирск, где в субботу сыграет с «Локомотивом», который сейчас занимает второе место. Ну а 14—15 декабря в Казани состоится Финал четырех Кубка России, где у «Зенита» снова большие шансы провести матч с «Факелом». Третий раз за три недели.

Андрей Лопата, фото zenit-kazan.com