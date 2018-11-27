Повторение пройденного: «Зенит-Казань» проиграл впервые в сезоне

Но поражение от «Факела» нельзя назвать суперсенсацией

Несколько лет назад, когда Леон еще только начинал покорять Казань, а «Зенит» проигрывал намного чаще, казанцы уже уступали «Факелу» с этим же счетом — 2:3, причем на своей площадке. И тогда это была громкая сенсация. Нынешний результат на клубном чемпионате мира тоже вызывает удивление, но при детальном рассмотрении матча можно обнаружить сразу ряд причин, по которым должны были побеждать новоуренгойцы. Стресс Андерсона, ошибка Алекно, великолепный Удрис и шикарный блок «Факела» — «Реальное время» рассказывает, как казанцы проиграли впервые в сезоне.

Удрис творил чудеса

В последние годы каждое межсезонье в российском волейболе начинается со слухов о вариантах продолжения карьеры молодых лидеров «Факела» и доигровщиков сборной России. Действительно, Егор Клюка и Дмитрий Волков давно уже под прицелом топовых российских клубов, и остается только догадываться, какими правдами и неправдами их удерживают в команде из Нового Уренгоя. На Волкова уже давно зарится московское «Динамо», а минувшим летом появились слухи о предметном интересе к нему и со стороны питерского «Зенита». Клюке в разное время прочили звездное будущее и в Белгороде, и в Казани, но все это остается лишь разговорами — оба волейболиста остаются уже который год в «Факеле», где уверенно прогрессируют.

В это межсезонье менеджмент новоуренгойцев не просто сохранил костяк клуба, но и усилил позицию либеро, пригласив отличного американского игрока Эрика Шоджи. Этот переход добавил «Факелу» стабильности в приеме и надежности в защите. В связи с первым обстоятельством у связующего Игоря Колодинского стало чуть больше вариативности в атаке — забивать фантастические высокие мячи только Волкову и Клюке уже не нужно. Плюс замены в стане центральных прошли практически безболезненно: Лихошерстова, который сейчас играет в Казани, и Власова удачно заменили Яковлев, давно ждущий своего шанса стать одним из лидеров клуба, и Ананьев, настоящее открытие этого сезона в Суперлиге. Единственной проблемной позицией «Факела» остается диагональ. Здесь за последнюю пятилетку был целый конвейер проб и ошибок, от Бакуна до Мороза.

Но в этом сезоне с диагональным в клубе, кажется, наконец-то угадали. Белорус Артур Удрис начинал карьеру как центральный блокирующий, и на сайте агентства «Волей Сервис» до сих пор значится в этом амплуа. В российской Суперлиге одно время играли два белорусских клуба, «Строитель» и «Шахтер», Артур успел отметиться в обоих. В последние годы он без особого успеха выступал в чемпионате Южной Кореи, и его приглашение в «Факел» было не столь очевидным. Но с первых матчей 28-летний Удрис начал развеивать сомнения. Вот и вчера он стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. Но важно даже не это. Белорус буквально в одиночку выиграл первый сет, реализовав все ключевые розыгрыши в его концовке. При этом вызывали восхищение его разносторонние удары: он одинаково хладнокровно атаковал и в ход, и в линию, а также делал потрясающе точные скидки. В какой-то момент в его игре наступил спад, но в четвертом сете он снова начал творить чудеса.

Блокпост «Факела» и ошибка Алекно

Ключевыми моментами, в которых уступил вчера «Зенит», можно назвать психологию и слабую игру на блоке. Плюс неожиданно захромал прием и не полетела подача. «Факел», даже проиграв этот матч со счетом 0:3 и разгромом во всех партиях, не терял абсолютно ничего. Никто бы не бросил в игроков камень критики: «Зенит» есть «Зенит». Поэтому новоуренгойцы играли очень раскрепощенно, а их тренерский штаб извлек из нестабильности казанцев максимум. Подопечные Алекно же были слишком скованны, и по-настоящему вдохновенно играл лишь Эрвин Нгапет. Хотя Владимир Романович в тайм-аутах говорил: «Мы сильнее, по направлению атак все делаем правильно. Проигрываем в нюансах. Не подведите, мальчишки». Но «мальчишки» не сумели собраться, и своего тренера, который после игры выглядел мрачнее тучи, подвели.

Но во многом виноват и сам Алекно. Он ничего не предпринял в связи со слабой игрой Андерсона в начале и концовке встречи. Мэтт ошибался на подаче, неоправданно рисковал в атаке, в какой-то момент буквально поплыл в приеме. Тренер казанцев сам нередко говорит о Спиридонове, который не хочет хлопать в ладоши, а хочет играть, но шанса своему подопечному не предоставляет. Кажется, Алексей вчера даже не снимал тренировочный свитер, хотя телевизионная камера несколько раз выхватывала его огненный взгляд, в котором читалось желание помочь команде. Возможно, именно Спирик в паре с Нгапетом и зажгли бы команду в четвертом сете и до тай-брейка дело бы не дошло.

Помимо Удриса и феерившего в пятом сете Волкова, героями встречи в составе «Факела» стали центральные Яковлев и Ананьев. На блоке «Зенит» проиграл 6:14, пусть в составе казанцев и очень старался Алексей Самойленко. Но дерзкие новоуренгойские центры контролировали как третью зону, так и края, преуспевали и в атаках первым темпом. Ну а на тай-брейке Яковлев плюс ко всему замучил казанцев подачей и набрал ключевые брейковые очки, позволившие «Факелу» одержать победу.

«Зенит-Казань» по-прежнему фаворит турнира

— Я все еще считаю, что Казань — фаворит чемпионата мира, даже несмотря на это поражение, — заявил после игры главный тренер «Факела» Камилло Плачи. — Мы сыграли даже лучше, чем я думал. У нас очень молодая команда с большим потенциалом.

Действительно, для «Зенита» еще ничего не потеряно, но теперь Алекно и компания буквально прижаты к стенке — всего одно поражение в двух оставшихся матчах группового этапа отправляет казанцев домой.

— Это был не наш день. Ничего не получилось, — говорил по окончании встречи наставник казанцев. — Тактически еще более-менее, но технически не справились. Понятно, что поражения для нас непривычны. Надо это переваривать. Сложность в том, что закончили игру очень поздно — нужно успеть восстановиться к «Чивитанове».

С итальянцами «Зениту» играть сегодня в 19.30 по московскому времени, и этот матч при любых раскладах был бы ключевым в Польше в группе А. «Чивитанова», проигравшая в прошлом сезоне сразу пять финалов (два из них — казанскому клубу), собрала в этом году серьезный состав. Напомним, что именно этот итальянский клуб мог испортить настоящий праздник в Казани. Подопечные Джампаоло Медеи вели 14:12 в пятом сете финала Лиги чемпионов в мае, но невероятным образом упустили победу. Тогда в прямом смысле слова сыграл фактор Леона, который решил исход матча в одиночку. Но теперь Лео у Казани нет, большую часть проблем обнажил во вчерашней встрече «Факел», и даже у всезнающих букмекеров фаворитом на эту игру неспроста стоит «Чивитанова».

Похоже, что у Владимира Алекно сегодня была бессонная ночь.

Андрей Лопата