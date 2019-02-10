Видео недели: Reebok, Иннополис и новый Дудь

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Игла мужского одобрения

Компания Reebok запустила в России новую рекламную кампанию #НиВКакиеРамки. Она ориентирована на женщин и сделана достаточно эпатажно. Многих пользователей возмутил постер с Залиной Маршенкуловой (создатель проекта Breaking Mad, телеграм-канала «Женская власть» и соучредитель медиаартели «Мамихлапинатана»), сопровождавшийся следующим текстом: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Из-за разгоревшегося скандала компания удалила его из своего официального Instagram, но фото успело разойтись по соцсетям и СМИ.

Киселев у Дудя

Журналист Юрий Дудь выпустил новое интервью. На этот раз он пообщался с гендиректором агентства «Россия сегодня» и замгендиректора ВГТРК Дмитрием Киселевым. Разговор с ведущим показался многим зрителям чересчур сглаженным — они посчитали, что Дудь мог атаковать своего гостя гораздо жестче.

Любопытно, что это первый выпуск «ВДудь», набравший такое большое количество «дизлайков» — 270 тысяч. Видео, тем не менее, посмотрели почти 6 млн раз.

Децл

Популярный в 2000-е годы рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Уже после его смерти на YouTube вышел его последний клип.

В описании к ролику говорится, что Толмацкий планировал сам представить экспериментальное видео на этой неделе.

Из Казани в Ковент-Гарден

Оперная певица, «татарстанская Золушка» Влада Боровко дала интервью «Реальному времени», рассказав о финансовых трудностях в жизни молодого артиста, отсутствии признания на Родине и неуместных сравнениях с Аидой Гарифуллиной.

«На улицу пойдешь»

Видео из Башкирии попало в соцсети и федеральные новости. Снято оно на вокзале села Раевка, где двое полицейских пытаются растормошить спящего на лавке старика. В итоге стражи порядка сбрасывают мужчину на пол и угрожают выставить его на мороз. В Следкоме заявили, что ролик был снят еще в 2017 году.

Минниханов и Акимов в беспилотнике

Во вторник, 5 февраля, в Татарстан приезжал вице-премьер РФ Максим Акимов. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они посетили Иннополис, где покатались на беспилотном такси, запущенном «Яндексом».

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Хабиров о незнании русского

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил в Instagram историю из своего детства. Руководитель региона рассказал, как воспитатель в детском саду приняла его за умственно отсталого ребенка из-за того, что он не знал русского языка.

Тигренок в полиции

В Татарстане полицейские изъяли тигренка при задержании наркоторговцев. Он был доставлен в участок, после чего животное перевели в Челнинскую конноспортивную школу, куда уже как-то передавал львенка бывший мэр автограда Василь Шайхразиев.

Любительница кошек

Еще одним знаковым «кошачьим» видео минувшей недели стала запись из УрГУ. На нем запечатлено занятие по авторскому праву, на которое пришел студент в костюме кота.