«Мы с вами не претендуем на истину, хотя и утверждаем, что Удмуртия — родина пельменей»

В Ижевске состоялся пятый фестиваль «Всемирный день пельменя»

Многие народы претендуют на «авторство» пельменей, ведь практически в каждой стране есть свое блюдо из теста с мясной начинкой. И тем не менее в Удмуртии заявляют, что именно этот регион — родина «хлебного ушка», подчеркивая, что именно из удмуртского языка пришло само это слово. Пятый год в республике проводится фестиваль «Всемирный день пельменя», который за это время стал одним из главных гастрономических событий в России. Подробности — в материале «Реального времени».

Истоки фестиваля

Если вы спросите у кого-нибудь в Удмуртии, где находится родина пельменей, каждый скажет, что именно здесь. Продвигать эту идею, которая давно витала в воздухе, начали пять лет назад в Игринском районе Удмуртии.

Хотя предприятия по производству пельменей есть практически в каждом городе и районе республики, именно Игринский район стал настоящим пельменным центром. Связано это, конечно, с хорошо известной в республике пельменной, располагающейся в селе Чутырь. Мимо нее проходит основная автомобильная трасса, идущая с юга на север. И стало доброй традицией для многих, едущих из Ижевска в Глазов или другие населенные пункты севера региона, останавливаться на полпути на обед в этой пельменной. Трапезничают здесь и руководители региона, и бизнесмены, и весь остальной проезжий люд.

Если вы спросите у кого-нибудь в Удмуртии, где находится родина пельменей, каждый скажет, что именно здесь. Фото Эдуарда Карипова / udmurt.ru



Пельменный «СЪЕСТ»

В главный день ежегодного фестиваля Центральная площадь Ижевска становится местом сбора производителей и любителей пельменей. И на этот раз 9 февраля на верхней и нижней площадках расположились плотные ряды прилавков с пельменями с разной начинкой и соусами. Все это действо называют «Межнациональным пельменным СЪЕСТом».

Несмотря на то, что продукт можно спокойно отведать и дома, за свежесваренными пельменями выстраиваются очереди. Впрочем, пельмени можно купить и домой, в замороженном виде. Пожалуй, больше людей стоит лишь за только что испеченными в настоящей печке табанями — удмуртскими толстыми блинами с припеком. Конечно, не обходится и без перепечей — круглых открытых пирожков с разнообразной начинкой.

О перепечах весь мир узнал благодаря «Бурановским бабушкам», которые показали их во время выступления на «Евровидении» в Баку в 2012 году. Фестиваль пельменей в Удмуртии, конечно, не обходится без выступления коллектива из Бураново. Восемь бабушек в традиционных удмуртских нарядах спели как свой хит с «Евровидения» — «Party for everybody», так и другую свою известную песню — «Ветерок». Здесь они остаются самыми любимыми исполнителями.

И.о. министра строительства УР Дмитрий Сурнин, глава Ижевска Олег Бекмеметьев, министр транспорта УР Алексей Горбачев с пельменями. Фото vk.com



«Просто проводим. Просто едим»

С главной сцены фестиваля участников праздника поприветствовало официальное лицо — председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

— Уже не одно тысячелетие человечество пытается выяснить: что было раньше — яйцо или курица? Люди спорят, доказывают, предполагают, но никто не может сказать по существу. Из разряда подобных философских вопросов без ответа, как мне представляется, и загадка о родине пельменей. Кто изобрел это чудесное блюдо? Откуда «есть пошли» пельмени? Почему «хлебные ушки» в той или иной форме любимы во всем мире?.. Мы с вами не претендуем на истину, хотя и утверждаем, что Удмуртия — родина пельменей. Мы просто уже пятый раз проводим уникальный фестиваль «Всемирный день пельменя». Просто проводим. Просто едим. Просто радуемся вкусной еде и друг другу, — отметил Семенов.

Фестиваль стартовал еще 1 февраля. В течение этих дней проводились кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, ярмарки, состязания коллективов за признание самого вкусного рецепта приготовления пельменей. В завершающий день, 9 февраля, можно было принять участие в спортивных играх и удмуртских забавах, поиграть в хоккей в валенках. Работала площадка для детей.

1 / 17 Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Эдуард Карипов / udmurt.ru

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников