Видеоопрос: «О каком научном открытии вы слышали последний раз?»
8 февраля отечественные ученые отметили свой профессиональный праздник — День российской науки. Последние десятилетия наука в нашей стране переживает, как известно, не лучшие времена. Признаком этого стала массовая эмиграция ученых из России.
«О каком научном открытии, в том числе российском, вы слышали последний раз?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Открытие электрона Дж.Томсоном в 1897 году - это наука.
А "применение" электрона от использование его в химических реакциях для создания новых лекарств, материалов до использования в радиоприемниках, телевизорах, компьютерах, новых гаджетах и т.д. - это инженерия.
Советские социалистические ученые и инженеры проиграли научную и технологическую гонку капитализму.
А российские ученые и инженеры дискредитировали науку и инженерию - пример тому многочисленные уголовные дела над казанскими и прочими российскими профессорами и инженерами-менеджерами.
А пример российские ученые и инженеры брали с капиталистических коллег, только, как и полагается при "копировании", довели подражание до абсурда...
Извините за резкость.
Число профессоров в КФУ сравнялось с числом дворников в Казани - и там и там по 600 человек.
А есть еще КАИ, КХТИ, КСХИ, КГВИ и множество других научных "точек".
И есть к чему стремится - надо чтобы число доцентов в Казани сравнялось с числом рабочих на Казанских заводах.
Шучу.
Всех с прошедшим Днем российской науки.