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Видеоопрос: «О каком научном открытии вы слышали последний раз?»

07:00, 09.02.2019 7
Видеоопрос: «О каком научном открытии вы слышали последний раз?» Фото: Максим Платонов

8 февраля отечественные ученые отметили свой профессиональный праздник — День российской науки. Последние десятилетия наука в нашей стране переживает, как известно, не лучшие времена. Признаком этого стала массовая эмиграция ученых из России.

«О каком научном открытии, в том числе российском, вы слышали последний раз?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07:24
    Честно говоря я не слышал уже давно ни о каких открытиях
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  • Анонимно 08:20
    Не надо путать науку и инженерию.

    Открытие электрона Дж.Томсоном в 1897 году - это наука.

    А "применение" электрона от использование его в химических реакциях для создания новых лекарств, материалов до использования в радиоприемниках, телевизорах, компьютерах, новых гаджетах и т.д. - это инженерия.

    Советские социалистические ученые и инженеры проиграли научную и технологическую гонку капитализму.

    А российские ученые и инженеры дискредитировали науку и инженерию - пример тому многочисленные уголовные дела над казанскими и прочими российскими профессорами и инженерами-менеджерами.

    А пример российские ученые и инженеры брали с капиталистических коллег, только, как и полагается при "копировании", довели подражание до абсурда...

    Извините за резкость.
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  • Анонимно 09:15
    В России наука заменена церквями и мечетями, а там открыто всё давно)
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  • Анонимно 09:19
    В последнее время не было ничего
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    Анонимно 09:42
    Как не было?
    Число профессоров в КФУ сравнялось с числом дворников в Казани - и там и там по 600 человек.
    А есть еще КАИ, КХТИ, КСХИ, КГВИ и множество других научных "точек".
    И есть к чему стремится - надо чтобы число доцентов в Казани сравнялось с числом рабочих на Казанских заводах.
    Шучу.
    Всех с прошедшим Днем российской науки.
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  • Анонимно 09:42
    Никто ничего не знает ))) Только слухи и новости которые где-то услышали
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  • Анонимно 11:03
    Да не было ничего! Если бы что-то было, то об этом бы все новости говорили
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