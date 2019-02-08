В чем Качалов играл Чацкого? В Качаловском театре открывают музей

Более чем двухвековую историю старейшего казанского храма искусств представят в двух залах общей площадью 500 «квадратов»

Фото: Дмитрий Резнов

В день рождения Василия Качалова, 11 февраля, в театре его имени в Казани откроется музей. Уникальные предметы — режиссерские экземпляры пьес, афиши с автографами, личные вещи Качалова, Жилиной, Якушенко, других корифеев сцены — можно будет видеть в двух залах. Подробности узнавала корреспондент «Реального времени».

Фонд — 20 000 единиц хранения

Открытие музея Качаловского театра министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала событием, «которое показывает, как формируется театральная школа». На двух уровнях музея будет показана вся более чем двухвековая история БДТ им. В.И. Качалова. Первый зал — это, как его называют в театре, зал постсоветского периода. Второй зал на втором этаже посвящен советскому периоду жизни театра и дореволюционному периоду.

Как рассказал вчера на пресс-конференции в Министерстве культуры РТ заведующий музеем Роман Копылов, общая площадь музея — 500 квадратных метров, 300 из них — выставочные залы, 200 — запасники, они специально оборудованы всем необходимым для сохранности коллекции, которая насчитывает 20 000 единиц хранения основного фонда.

По сути, коллекцию музея театра можно назвать одной из самых уникальных среди театральных музеев страны. Здесь, например, есть собрание афиш и программок начиная с 1837 года! И это более двух тысяч единиц хранения. Более двух тысяч единиц хранения составляет научно-вспомогательный фонд.

Как рассказал Роман Копылов, общая площадь музея — 500 квадратных метров, 300 из них — выставочные залы, 200 — запасники

История Качаловского театра отличается большим количеством громких имен артистов, которые служили в русском театре в Казани в разное время. В экспозиции музея можно будет видеть предметы, документы и фотографии, связанные с именами Василия Качалова и его жены Нины Литовцевой, Михаила Жарова, Михаила Царева, Фаины Раневской, Софьи Гиацинтовой и других.

В музее будет представлена и коллекция костюмов, в которых корифеи выходили на сцену. Один из бесценных экспонатов — костюм Чацкого, в котором эту роль играл сам Качалов. Можно будет видеть сценические костюмы Григория Ардарова, Евгении Лисецкой, костюм народного артиста СССР Николая Ивановича Якушенко, в котором великий артист играл царя Федора Иоанновича.

Первое событие года

Открытие музея Качаловского театра — первое большое событие Года театра в Татарстане. «Для нас музей — это продолжение нашей театральной деятельности. На нашем прошлом строится наш сегодняшний день. Мы отдали работе над музеем три года. Мы делали музей так, как репетируем спектакли», — прокомментировал будущее событие директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский. «Как репетируем спектакли» — то есть так же тщательно, обстоятельно и с любовью.

К сожалению, у театра более чем с двухвековой историей не было до сих пор своего музея. В 1973 году открылась скромная Качаловская комната с небольшим количеством экспонатов. Инициатором ее открытия стал подвижник — актер, режиссер, заведующий литературной частью театра, историк и коллекционер Игорь Германович Ингвар.

«Для нас музей – это продолжение нашей театральной деятельности», — говорит художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский



Историю Качаловского театра Игорь Германович знал досконально и неустанно разыскивал экспонаты для мемориальной комнаты, при этом часто делая публикации в татарстанской печати, популяризируя историю театра. Очень многие вещи из той первой коллекции принадлежали лично Ингвару.

Новый музей создавали его заведующий Роман Копылов, профессиональный музейщик, и главный художник театра Александр Патраков. Качаловский музей оснащен самым современным оборудованием, планируется, что постоянно будет происходить ротация его экспозиции, предметы из запасников будут выставляться.

Новый музей откроется 11 февраля, в день рождения Василия Качалова. На него приглашены гости — праправнук Василия Ивановича Никита, муж внучки Качалова, заведующий кафедрой ГИТИСа, ректор театрального училища им. М.Щепкина, театральный критик Борис Любимов, директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов и многие другие.

Предполагается, что символическую ленточку перед входом в музей перережет первый президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев. Как пошутил Александр Славутский, «мы уже приготовили золотую ленточку, золотые ножницы и золотую подушечку». Кстати, 18 февраля исполняется 25 лет с того дня, как Александр Славутский возглавляет Качаловский театр.

Как сообщили на пресс-конференции, новый музей откроется 11 февраля, в день рождения Василия Качалова



Как попасть в музей? Очень просто. Вход в зрительскую часть открывается в 17.00, то есть за час до спектакля. Это время можно использовать для посещения музея. Или бегло осмотреть его в антракте. Билет в театр сейчас — это одновременно и билет в музей. Планируются и экскурсии, которые будут проводиться по предварительной записи, их будет вести Роман Копылов.