От Филарета до Всеволода: в Раифском монастыре откроется музей
Первые посетители осмотрят его уже в начале лета
Посещение монастырского музея, который сейчас строится в башне у озера, будет бесплатным, желающие просто смогут сделать пожертвование на его развитие. А экспозиция охватит период с основания обители монахом Филаретом до возрождения монастыря архимандритом Всеволодом.
Башня у озера
Решение открыть музей в Раифском Богородицком мужском монастыре принял наместник обители игумен Гавриил при благословении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Для будущего музея была выбрана башня слева от колокольни, у берега Раифского озера. В этой башне на четырех уровнях в хронологической последовательности расположится экспозиция.
«Мы уже провели гидроизоляцию помещения, выложили плитку, оштукатурили стены. Башня была сырой, поэтому работа оказалась сложной. Скоро за дело примутся дизайнеры — мастерская Сергея Насекина. Пока о стоимости проекта говорить рано, но спонсорские средства мы не привлекаем, надеемся, что обойдемся собственными», — рассказал «Реальному времени» игумен Гавриил.
Основу экспозиции будущего музея составят уникальные документы, касающиеся Раифской обители, они находятся в Госархиве РТ, церковную утварь, церковные облачения, рукописные книги XVII века, фотографии. Один из раритетов — панагия XVII века из ризницы казанских митрополитов. Игумен Гавриил полагает, что когда музей откроется, кто-то из посетителей захочет поделиться предметами из личных коллекций, относящимися к истории Раифского монастыря.
То, что музей будет бесплатным — принципиальное решение его создателей. Но желающие смогут сделать пожертвование на его развитие. Кстати, помимо экспозиции, посетители музея смогут увидеть и красивейшее Раифское озеро, и территорию монастыря с балконов, находящихся высоко на башне, они также будут открыты.
Луч света над озером
Раифский монастырь — крупнейший в Татарстанской митрополии, его ежегодно посещают десятки тысяч паломников и туристов. Он основан в 1613 году монахом Филаретом, бывшим насельником Чудова монастыря. Филарет приехал в Казань к своим духовным чадам и со временем решил основать обитель. Место он выбрал в лесу, на берегу озера, в 27 километрах от Казани.
По преданию, Филарет долго искал место, но однажды ночью увидел луч света, который падал на землю. Отшельник решил, что это особый знак, и начал строительство именно в этом месте. Через некоторое время за Филаретом на берег озера потянулись и его духовные чада. Теперь о монахе Филарете напоминает скульптура возле колокольни, она изображает монаха, идущего к обители.
Раифский монастырь был вначале деревянным, горел и восстанавливался, появились каменные сооружения. Свой постоянный облик он обрел в начале прошлого века. В начале 30-хгодов он был закрыт, на территории обители находилась тюрьма, а потом спецучилище для правонарушителей-подростков.
Возрождение монастыря началось с 90-х годов прошлого века, когда эту миссию взял на себя архимандрит Всеволод, первый наместник обители в новейшее время. Практически он сделал невозможное — поднял из руин монастырский комплекс в очень короткий срок, сделав его самым посещаемым в митрополии. По благословению митрополита Феофана архимандриту Всеволоду будет выделен в новом музее специальный раздел.
«Один из залов будет интерактивным»
За дизайнерское решение будущего музея будет отвечать мастерская Сергея Насекина. В ее активе — музей Валентина Распутина в Иркутске, создание на Свияжске уникальных музеев художника Геннадия Архиреева, истории Гражданской войны, церковной истории и многих других.
Круглая башня с четырьмя уровнями потребует нетривиальных решений, но это как раз и привлекло дизайнеров. Сейчас уже готовы чертежи проекта, как только завершатся реставрационные работы, дизайнеры предложат свою концепцию.
«На первом уровне расположится экспозиция, которая будет знакомить посетителей с историей монастыря с момента основания до начала XIX века. Второй уровень — от начала XIX века до момента закрытия. На третьем уровне будут витражные окна и восемь картин в стиле Билибина — рассказ о монахе Филарете. Четвертый уровень — новейшая история и экспозиция, посвященная архимандриту Всеволоду. Будет две лестницы — по правой посетители смогут подниматься наверх, а по левой — спускаться вниз. Так мы разведем потоки людей. На первом уровне, на потолке, будет транслироваться небольшой фильм об истории Раифской обители, это интерактивный зал», — рассказал «Реальному времени» о планах Сергей Насекин.
Общая площадь четырех уровней — около 100 квадратных метров. В принципе, это не мало, чтобы разместить полную информацию по истории Раифского монастыря. По словам наместника обители игумена Гавриила, музей с большой долей вероятности откроется уже в начале лета.
«Это нормальная форма общения с паствой»
Стоит ли делать музеи в монастырях? На первый взгляд, это все же светская форма работы. Вот что по этому поводу думают эксперты, опрошенные «Реальным временем».
-
-
Игумен Евфимий первый проректор Казанской духовной семинарии, кандидат богословия
-
Не вижу ничего плохого в таком проекте. Тем более, что подобные прецеденты есть. Например, церковно-археологический кабинет Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Он начинался как учебный, но вырос сейчас в музей церковного искусства с уникальной коллекцией. Есть музеи в Даниловом монастыре, во многих других. В частности, в Успенском мужском монастыре Свияжска. Это нормальная форма общения с паствой, людям интересна история церковного искусства и вне храма.
-
-
-
Елена Карташева заместитель директора Свияжского музея-заповедника по научной работе
-
Такие музеи — это интересно, они продолжают историческую традицию, заложенную при епархиях еще в XIX веке. Этот процесс был прерван при советской власти, сейчас идет возрождение. Помимо исторической составляющей, такие музеи имеют специфику — богословский элемент, просветительский, когда объясняются основы богослужения, основы христианства. Ведь церковное образование в стране тоже прерывалось. Кроме этого, в ряде монастырей сохраняется наследие, старинные предметы, книги. Работа над созданием таких музеев приводит к тому, что эти раритеты находятся.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым