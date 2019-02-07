От Филарета до Всеволода: в Раифском монастыре откроется музей

Первые посетители осмотрят его уже в начале лета

Посещение монастырского музея, который сейчас строится в башне у озера, будет бесплатным, желающие просто смогут сделать пожертвование на его развитие. А экспозиция охватит период с основания обители монахом Филаретом до возрождения монастыря архимандритом Всеволодом.

Башня у озера

Решение открыть музей в Раифском Богородицком мужском монастыре принял наместник обители игумен Гавриил при благословении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Для будущего музея была выбрана башня слева от колокольни, у берега Раифского озера. В этой башне на четырех уровнях в хронологической последовательности расположится экспозиция.

«Мы уже провели гидроизоляцию помещения, выложили плитку, оштукатурили стены. Башня была сырой, поэтому работа оказалась сложной. Скоро за дело примутся дизайнеры — мастерская Сергея Насекина. Пока о стоимости проекта говорить рано, но спонсорские средства мы не привлекаем, надеемся, что обойдемся собственными», — рассказал «Реальному времени» игумен Гавриил.

Основу экспозиции будущего музея составят уникальные документы, касающиеся Раифской обители, они находятся в Госархиве РТ, церковную утварь, церковные облачения, рукописные книги XVII века, фотографии. Один из раритетов — панагия XVII века из ризницы казанских митрополитов. Игумен Гавриил полагает, что когда музей откроется, кто-то из посетителей захочет поделиться предметами из личных коллекций, относящимися к истории Раифского монастыря.

Решение открыть музей в Раифском Богородицком мужском монастыре принял наместник обители игумен Гавриил. Фото tatmitropolia.ru



То, что музей будет бесплатным — принципиальное решение его создателей. Но желающие смогут сделать пожертвование на его развитие. Кстати, помимо экспозиции, посетители музея смогут увидеть и красивейшее Раифское озеро, и территорию монастыря с балконов, находящихся высоко на башне, они также будут открыты.

Луч света над озером

Раифский монастырь — крупнейший в Татарстанской митрополии, его ежегодно посещают десятки тысяч паломников и туристов. Он основан в 1613 году монахом Филаретом, бывшим насельником Чудова монастыря. Филарет приехал в Казань к своим духовным чадам и со временем решил основать обитель. Место он выбрал в лесу, на берегу озера, в 27 километрах от Казани.

По преданию, Филарет долго искал место, но однажды ночью увидел луч света, который падал на землю. Отшельник решил, что это особый знак, и начал строительство именно в этом месте. Через некоторое время за Филаретом на берег озера потянулись и его духовные чада. Теперь о монахе Филарете напоминает скульптура возле колокольни, она изображает монаха, идущего к обители.

Раифский монастырь был вначале деревянным, горел и восстанавливался, появились каменные сооружения. Свой постоянный облик он обрел в начале прошлого века. В начале 30-хгодов он был закрыт, на территории обители находилась тюрьма, а потом спецучилище для правонарушителей-подростков.

Возрождение монастыря началась с девяностых голов прошлого века, когда эту миссию взял на себя архимандрит Всеволод. Фото journalpp.ru

Возрождение монастыря началось с 90-х годов прошлого века, когда эту миссию взял на себя архимандрит Всеволод, первый наместник обители в новейшее время. Практически он сделал невозможное — поднял из руин монастырский комплекс в очень короткий срок, сделав его самым посещаемым в митрополии. По благословению митрополита Феофана архимандриту Всеволоду будет выделен в новом музее специальный раздел.

«Один из залов будет интерактивным»

За дизайнерское решение будущего музея будет отвечать мастерская Сергея Насекина. В ее активе — музей Валентина Распутина в Иркутске, создание на Свияжске уникальных музеев художника Геннадия Архиреева, истории Гражданской войны, церковной истории и многих других.

Круглая башня с четырьмя уровнями потребует нетривиальных решений, но это как раз и привлекло дизайнеров. Сейчас уже готовы чертежи проекта, как только завершатся реставрационные работы, дизайнеры предложат свою концепцию.

«На первом уровне расположится экспозиция, которая будет знакомить посетителей с историей монастыря с момента основания до начала XIX века. Второй уровень — от начала XIX века до момента закрытия. На третьем уровне будут витражные окна и восемь картин в стиле Билибина — рассказ о монахе Филарете. Четвертый уровень — новейшая история и экспозиция, посвященная архимандриту Всеволоду. Будет две лестницы — по правой посетители смогут подниматься наверх, а по левой — спускаться вниз. Так мы разведем потоки людей. На первом уровне, на потолке, будет транслироваться небольшой фильм об истории Раифской обители, это интерактивный зал», — рассказал «Реальному времени» о планах Сергей Насекин.

За дизайнерское решение будущего музея будет отвечать мастерская Сергея Насекина. Фото entermedia.io

Общая площадь четырех уровней — около 100 квадратных метров. В принципе, это не мало, чтобы разместить полную информацию по истории Раифского монастыря. По словам наместника обители игумена Гавриила, музей с большой долей вероятности откроется уже в начале лета.



«Это нормальная форма общения с паствой»

Стоит ли делать музеи в монастырях? На первый взгляд, это все же светская форма работы. Вот что по этому поводу думают эксперты, опрошенные «Реальным временем».

Игумен Евфимий первый проректор Казанской духовной семинарии, кандидат богословия Не вижу ничего плохого в таком проекте. Тем более, что подобные прецеденты есть. Например, церковно-археологический кабинет Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Он начинался как учебный, но вырос сейчас в музей церковного искусства с уникальной коллекцией. Есть музеи в Даниловом монастыре, во многих других. В частности, в Успенском мужском монастыре Свияжска. Это нормальная форма общения с паствой, людям интересна история церковного искусства и вне храма.

Елена Карташева заместитель директора Свияжского музея-заповедника по научной работе Такие музеи — это интересно, они продолжают историческую традицию, заложенную при епархиях еще в XIX веке. Этот процесс был прерван при советской власти, сейчас идет возрождение. Помимо исторической составляющей, такие музеи имеют специфику — богословский элемент, просветительский, когда объясняются основы богослужения, основы христианства. Ведь церковное образование в стране тоже прерывалось. Кроме этого, в ряде монастырей сохраняется наследие, старинные предметы, книги. Работа над созданием таких музеев приводит к тому, что эти раритеты находятся.