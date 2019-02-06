Рекорд Морозова оказался «смертным», а Нижний проиграл «Ак Барсу» четвертый матч подряд

Историческое достижение Даниса Зарипова должно вернуть команде Билялетдинова уверенность в себе перед плей-офф

Вчерашний поединок против нижегородского «Торпедо» открывал для «Ак Барса» серию из 6 непростых матчей на финише регулярного сезона КХЛ. После волжского дерби подопечным Билялетдинова предстоят игры с фаворитом плей-офф столичным ЦСКА, лидером Востока «Автомобилистом» из Екатеринбурга, традиционно нервное «зеленое дерби», а на сладкое — финиш сезона в Магнитогорске против «Металлурга» (и за четыре дня до этого — встреча с тем же соперником дома). Между тем казанцы пока даже попадание в первую четверку Востока себе не обеспечили. Накануне победу (5:1) и игровые проблемы «Ак Барса» перед плей-офф затмил знаменательный рекорд Даниса Зарипова, который побил, казалось, вечное достижение Алексея Морозова, став лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. Все подробности — в материале «Реального времени».

Травма Гарипова как мина замедленного действия

Перед вчерашним матчем «барсы» расположились на пятом месте Востока КХЛ, отставая от «Магнитки» на очко и имея игру в запасе. Таким образом, победа могла вернуть казанцев в первую четверку конференции. Интересно, что еще не так давно «Ак Барс» почти догнал лидирующий «Автомобилист», но затем упал в затяжное пике.

Очевидно, что помимо объективных факторов (выведение на пик формы к плей-офф, соответствующие нагрузки Билла для подопечных и прочее), этот спад отчасти связан с кадровым вопросом. Нерешенные на старте сезона проблемы со спиной «первого номера» «Ак Барса» аукнулись в самый ответственный момент. Да, вчерашнее сообщение клуба о возвращении Эмиля Гарипова к полноценным тренировкам после лечения в Германии могло бы обнадежить. Однако пока неясно, как быстро голкипер наберет оптимальные кондиции и как поведет себя его спина в условиях «повышенного градуса» матчей плей-офф. Да и Зинэтула Билялетдинов после игры был далек от мысли гарантировать место в воротах Гарипову после возвращения его к тренировочному процессу.

— Гарипов начал тренироваться с командой? В каком он состоянии, готов ли играть?

— Не могу ничего сказать.

— От чего зависит его скорейшее возвращение на лед?

— От него, — сказал как отрезал Билл.



А ситуация действительно непростая, даже несмотря на стремительный прогресс по ходу «регулярки» Владислава Подъяпольского. За неполный сезон 23-летний вратарь вызывает только положительные эмоции у болельщиков и экспертов, его потенциал виден невооруженным взглядом. Однако у молодого вратаря совершенно нет опыта игры в плей-офф. А это, как известно, совсем другие ответственность, скорости и все остальное. Как справится Подъяпольский со всем этим, мы узнаем лишь в играх на вылет.

Судорожные поиски Билялетдиновым новых сочетаний в атаке оптимизма не вызывают. Плей-офф на носу



Билялетдинов и судорожные поиски второго ударного звена

Проблема, как это обычно бывает, не приходит одна. Казанцы по ходу турнирного падения с вершин Востока испытывали серьезные проблемы в атаке. По сути, у Билла в нападении работало лишь одно звено, что вынуждает опытного специалиста буквально метаться в поисках оптимального второго сочетания. Накануне мы вновь увидели, казалось бы, чистого «чекера» Артема Лукоянова во втором звене. «Номер 89», безусловно, это заслужил — он проводит свой лучший сезон в карьере за «Ак Барс». Сейчас Артем шестой бомбардир клуба, в 53 матчах он набрал уже 24 (13+11) очков. Но в целом столь судорожные поиски Билялетдиновым новых сочетаний в атаке оптимизма не вызывают. Плей-офф на носу.

Тем временем именно тройка Основина с Лукояновым и Зариповым по краям открыла счет в отчетной игре. Звено как по нотам разыграло зрелищную трехходовую комбинацию: Лукоянов подключил к атаке защитника Манухова, который нашел на противоположном фланге опытнейшего Даниса Зарипова, в касание отправившего шайбу в ворота — 1:0.

Исторический рекорд Зарипова должен придать сил «Ак Барсу»

Для легенды клуба этот гол стал 141-м в цветах «Ак Барса». Зарипов стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ, обойдя по этому показателю Алексея Морозова. Это достижение, помимо всего прочего, прервало внушительное голевое молчание ветерана и в перспективе может стать неким импульсом для всей команды в преодолении кризиса. После матча тренеры и игроки «барсов» уделили этому событию повышенное внимание.

— Это большое достижение. Теперь все в команде будут на него равняться, будут стараться его перегнать. Он не первый год здесь, в Казани, и каждый сезон доказывает, что со статистикой у него все в порядке. Он может и забить, и отдать. Не нужно ему бегать в оборону, заниматься «черновой» работой, а нужно заниматься своим делом в атаке. Желаю ему, чтобы не останавливался и удвоил это достижение. Самое главное, здоровья ему, — говорил после игры автор голевой передачи в историческом эпизоде Лукоянов.

— Вообще, игроки пристально следят за такими вещами?

— Я уже как-то говорил, что или руководство клуба, или пресс-служба должны следить за статистикой и регулярно и оперативно сообщать о ней. Пока у нас в команде с этим по-прежнему не очень. Юбилеи и знаковые даты нужно отмечать, знать и дарить какие-нибудь символические шайбы. Это правильно. Сейчас приходится или самому следить, или узнавать от других. Бывает, что кто-то сотое очко набирает, кто-то трехсотый матч играет. А мы и не знаем.

— То есть вы только перед матчем узнали, что Данис на грани рекорда?

— Он мне перед первой же сменой сказал, что ему надо забить и будет рекорд. Без шуток. Он сказал: «Мне надо забить», — мы вышли и забили, — рассказал Артем журналистам.

Для легенды клуба этот гол стал 141-м в цветах «Ак Барса»

Не отставал и тренерский штаб: «Это большое достижение. Не каждый игрок может это сделать. Все шайбы, которые он забивает, непростые, интересные. Мастер высокого уровня, высокого класса, — искренне говорил наставник «Ак Барса» после игры. А форвард казанцев Владимир Ткачев шутил на заданную тему: «Думаю, он сейчас напишет Алексею Морозову сообщение с извинениями, что обошел его в списке снайперов. Вряд ли Алексей обидится, наверное, поздравит Даниса — в принципе это два великих игрока с огромным багажом опыта, большим количеством выигранных кубков. Действительно легендарные люди, с них нужно брать пример», — сказал автор одной из заброшенных шайб.

Тем временем в первом периоде именно казанцы были ближе к тому, чтобы увеличить счет, но голкипер гостей Барри Браст ошибок не допускал. Справедливости ради отметим, что для гостей этот матч мало что решал. Команда плотно обосновалась на седьмом месте в таблице Востока, отставая от шестого «Салавата» на 11 очков.



Но на старте второго периода даже расслабленная команда гостей могла сравнять счет, когда оборона «Ак Барса» зевнула на пятачке Павла Макаренко. Лишь ловко вскинутая ловушка Владислава Подъяпольского уберегла хозяев льда от неприятностей.

«Горячий» Варнаков не помог «Торпедо»

Проблемы с дисциплиной на льду в исполнении казанцев начались в середине периода. Подвел «Ак Барс» его капитан Александр Свитов, выбросивший шайбу за пределы площадки из своей зоны. «Барсы» отбились, но в плей-офф такие эпизоды будут караться соперниками нещадно. За 9 минут до второго перерыва Владимир Ткачев перехватил шайбу в чужой зоне, обыграл двух защитников и изящно пустил ее в «домик» вратарю — 2:0.

По такой игре шансы нижегородцев разжиться очками в Казани стали совсем призрачными. Тем более и статистика была против «Торпедо», ведь в текущем сезоне вчерашнее поражение нижегородцев от «Ак Барса» стало уже четвертым подряд. Гостям не помог даже старый «антигерой» казанских болельщиков Михаил Варнаков, который регулярно был объектом критики фанатов и СМИ в бытность игроком «барсов». А ведь на счету Варнакова во второй половине января 8 (4+4) очков.

Завершил нижегородские страдания Вячеслав Основин с передачи разбушевавшегося Зарипова — 5:1

Создать себе проблемы — печальная традиция «Ак Барса» — 2018/2019

Но «Ак Барс» образца этого сезона не был бы собой, если бы не создал себе проблемы собственными силами. На старте периода казанцы бросили на своем пятачке Роберта Саболича, который был точен на добивании. Сразу вспомнился предыдущий матч команды Билла в Москве, когда «барсы» чуть не упустили победу, ведя в счете 4:0. Тогда «Спартак» забросил 3 шайбы, и лишь меткий бросок Педана по пустым воротам успокоил «красно-белых» (5:3).

— Несмотря на крупный счет, вопросы остаются. Соперник играл через неожиданные контратаки. Есть вопросы к нашей обороне. Сыграли неплохо, но игру надо поправлять в любом случае, — критично отзывался о своей команде Билялетдинов.



А крупный счет действительно внезапно случился. Торпедовцы сделали все, чтобы помочь казанцам избежать нервотрепки. Галузин и Кейлоф с разницей в шесть секунд оставили своих партнеров втроем против пятерки «барсов», и «Ак Барс» подарком воспользовался. Азеведо и Ландер вывели на разящий бросок Даниса Зарипова, который, не откладывая в долгий ящик, вслед за 141-й шайбой забросил и 142-ю. Торпедовцы сгоряча сняли вратаря, за что поплатились пропущенным голом от Станислава Галиева — 4:1. Завершил нижегородские страдания Вячеслав Основин с передачи разбушевавшегося Зарипова — 5:1.

Проверка по гамбургскому счету

Следующий матч «Ак Барс» проведет только 13 февраля, зато сразу против фаворита грядущего Кубка Гагарина — столичного ЦСКА. Такая игра с приставкой «топ» станет показательной лакмусовой бумажкой как «работы над ошибками», так и готовности «барсов» к плей-офф по гамбургскому счету.

Остается надеяться, что исторический рекорд Даниса Зарипова придаст уверенности казанцам перед плей-офф.

Артур Халилуллов, Андрей Лопата, фото ak-bars.ru