«Главная загвоздка — в обществе существует отторжение родного языка»

Госсовет Удмуртии готовит изменения в закон о языках УР

В Госсовете Удмуртии готовят изменения в республиканский закон «О государственных языках УР и иных языках народов УР», которые должны способствовать расширению использования и изучения удмуртского языка. В частности, предполагается закрепить обязанность оформлять афиши и вывески, изготавливаемые за бюджетные средства, на двух языках. Как обстоит дело с преподаванием удмуртского языка в школах и в чем основные препятствия для его более активного использования — в материале «Реального времени».

Создать условия

В Госсовете Удмуртии прошло заседание рабочей группы по подготовке изменений в закон «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики». Помимо приведения его в соответствие с федеральным законодательством (в части изучения удмуртского в школах), профильная комиссия республиканского парламента и приглашенные эксперты из Миннаца и Минобразования рассмотрели «возможности правового регулирования вопросов поддержки и использования удмуртского языка как государственного языка Удмуртии».

По данным переписи 2010 года, в России проживало свыше 320 тысяч человек, владеющих удмуртским языком. Большая часть их, разумеется, пребывает в Удмуртии. При этом к удмуртам себя относили тогда свыше 410 тысяч жителей республики. Проблему сохранения удмуртского языка в регионе поднимают часто. Одним из способов называют расширение возможностей и создание необходимых условий для изучения языка в школах.

Профильная комиссия республиканского парламента и приглашенные эксперты рассмотрели «возможности правового регулирования вопросов поддержки и использования удмуртского языка как государственного языка Удмуртии». Фото udmgossovet.ru



— Удмуртская Республика, согласно Конституции УР, является гарантом сохранения языка удмуртского народа и народов, проживающих на территории УР. Соответственно мы должны создавать условия, чтобы у всех желающих изучать удмуртский язык такая возможность была, — говорит председатель постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова. — Не должно быть случаев, когда родители обращаются с заявлением в школу о том, что хотели бы, чтобы их ребенок изучал удмуртский язык, а им говорят: нет учебников, методик, часов в тарификации и так далее. Такого рода аргументы недопустимы. Органы государственной власти должны создавать условия, чтобы готовить кадры для школ, вкладываться в разработку учебников и методик, оборудовать кабинеты. Все это будет прописано в законопроекте.

По ее словам, все необходимые средства для создания таких условий в бюджете республики уже предусмотрены.

Количество изучающих удмуртский

В Министерстве образования и науки Удмуртии «Реальному времени» сообщили, что проблем с кадрами для преподавания удмуртского языка в регионе нет. Разработаны и включены в федеральный реестр учебные программы для уровней начального и основного среднего образования, программы для общего среднего образования отправлены на экспертизу. В федеральный перечень учебников включены три комплекта по удмуртскому языку и литературному чтению для 1—4 классов. Готовы для проведения федеральной экспертизы учебники для 5—9 классов. В этом году планируется издать и учебники для 10—11 классов.

— В школах республики изучение удмуртского языка осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и родная литература», а также в рамках факультативных занятий и различных форм внеурочной деятельности, — рассказала замминистра образования и науки УР Ирина Крохина. — В текущем учебном году удмуртский язык как учебный предмет изучают 18 458 учащихся (это на 710 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году). В рамках факультативных и кружковых занятий удмуртский язык изучают 6 319 учащихся.

Стоит добавить, что всего в Удмуртии около 180 тысяч школьников.

«Главная загвоздка — в обществе существует отторжение родного языка»

Тем не менее, несмотря на прирост по статистике и созданные условия, эксперты говорят о том, что популярность изучения удмуртского языка на самом деле не растет.

— Главная загвоздка — в обществе существует отторжение родного языка, — отмечает президент Ассоциации учителей родного языка «Выжы», организатор курсов по изучению удмуртского языка Ангелина Решетникова. — У родителей есть право выбрать для ребенка удмуртский язык в школе, но многие не считают его нужным. Они боятся, что ребенок будет говорить с акцентом, что будут потом проблемы со сдачей ЕГЭ по русскому языку. Маленькие деревни сейчас исчезают и люди переселяются в более крупные села, к примеру в Кизнер. Дети до этого учились в чисто удмуртских школах, но в новую школу родители их отдают, не желая, чтобы у них был удмуртский в расписании. Учителя готовы открывать классы, но родители не хотят.

По ее мнению, необходимо больше проводить разъяснительной работы с родителями, чтобы показать важность изучения родного языка и пользу двуязычия.

— Дело не в каких-то политических действиях, а в настроениях и образованности родителей, — считает Решетникова.

В то же время, по ее словам, есть много положительных примеров, когда интерес к удмуртскому языку растет, в частности, в Малопургинском, Киясовском, Игринском, Шарканском районах. Для школьников проводят разнообразные мероприятия на родном языке, и это влияет на степень владения им.

Сама Решетникова в последние годы активно занимается проведением курсов удмуртского языка для взрослых. Интерес к ним, по ее словам, в первую очередь проявляют обрусевшие удмурты, которые в свое время язык в школе не изучали, но сейчас чувствуют в этом потребность.

— Сейчас есть много возможностей для изучения языка, раскрывается глубина культуры народа, люди начинают понимать, насколько она интересна и многогранна, и потому стремятся восполнить свои знания. Но, конечно, пока такой массовости здесь нет, хотя и молодежь проявляет интерес. Наверное, недостаточно пока предпринимаемых мер, — говорит Решетникова.

Афиши, социальная реклама, информационные таблички и другие элементы оформления, в том числе наименование остановок общественного транспорта, — если все это заказывается и выполняется за счет средств республиканского или муниципального бюджета, должно быть на двух государственных языках. Фото susanin.news

Визуальная информация

Среди обсуждаемых изменений в закон «О государственных языках УР» есть пункт, касающийся оформления визуальной информации. Афиши, социальная реклама, информационные таблички и другие элементы оформления, в том числе наименование остановок общественного транспорта, — если все это заказывается и выполняется за счет средств республиканского или муниципального бюджета, должно быть на двух государственных языках — русском и удмуртском.

По словам Ишматовой, и сейчас, как правило, афиши республиканских и городских мероприятий выполняются на двух языках, однако пока это положение носит рекомендательных характер. Такая мера позволит удмуртскому языку активнее присутствовать в информационном поле, однако во многом успешность мер по его сохранению будет зависеть опять-таки от позиции родителей.

— Обучение языку — это в первую очередь долг родителей. И мы в преамбуле законопроекта пишем о роли семьи в формировании национального самосознания. Без поддержки семьи невозможно говорить о сохранении удмуртского языка, — говорит Ишматова.