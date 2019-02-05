Альберт Фахрутдинов: «Налог на старость обсуждают в соцсетях — это правда?»

В мае этого года Госсовет ждет у себя в гостях десант депутатов Госдумы, которые хотят оценить первый эффект от эксперимента c самозанятыми

Сегодня на заседании бюджетного комитета депутаты Госсовета РТ заслушали отчет Счетной палаты об эффективности расходования 1,5 млрд рублей на реабилитацию инвалидов, согласовали запрет на родственные связи для аудиторов СП и предусмотрительно поинтересовались: не придется ли им угощать московских депутатов за свой счет? Подробности — в материале «Реального времени».

Налоговые льготы ставят в отдельную бюджетную строку

Перед тем как заслушать доклад Счетной палаты РТ, депутаты единодушно одобрили очередную порцию изменений в Бюджетный кодекс РТ, которые последовали от федеральных законодателей. На этот раз они касаются, пожалуй, самой болезненной и уязвимой части кодекса: налоговых льгот и преференций, которые «крошат» казну на мелкие дыры и приносят сплошные потери. Федеральные законодатели не отменяют напрочь эти инструменты, но настаивают на их упорядочивании.

Последние московские поправки обязывают региональные власти систематизировать льготы в отдельный перечень и раскрывать их по первому требованию. Эти новации особенно актуальны для бюджета Татарстана, который постоянно дает отсрочку по налоговым выплатам резидентам ТОСЭР, ОЭЗ и прочим инвесторам.

Представляя очередной финансовый законопроект, глава бюджетного комитета Леонид Якунин сообщил, что с этого года вводится новое понятие — «налоговые расходы публично-правового образования». Под ним имеются в виду «выпадающие доходы бюджетов, обусловленные налоговыми льготами и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на ОСС», пояснил он. По словам Якунина, эти расходы отныне будут ежегодно оцениваться и «учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также при анализе эффективности реализации государственных и местных программ». С этого года Бюджетный кодекс РТ дополнится новой статьей 53.5 – перечень и оценка налоговых расходов РТ, который будет утверждаться Кабмином РТ. Для муниципалитетов правило вступит позже — с 1 января 2020 года.

Тень над главой Счетной палаты РТ

Другая бюджетная новация запрещает предоставлять субсидии частным компаниям, которые строят капитальные сооружения и не собираются передавать их в собственность государства.

— Изменения в бюджетный кодекс будут регулярными. — предупредил Якунин. – Госдума постоянно вносит предложения о пополнении новыми статьями и положениями. Будут еще, — намекнул он на ужесточение контроля Москвой за процессом бюджетирования в регионах.

Одновременно с этим депутаты утвердили введение запрета для аудиторов Счетной палаты занимать эти посты, если у них есть родственные связи на уровне руководства муниципалитетов. «А что, у нас есть такое?» — с напускным удивлением спросил депутат Альберт Фахрутдинов. И тут же тень пала на главу Счетной палаты Татарстана Алексея Демидова, который, как известно, является родственником главы Алексеевского района Сергея Демидова из известной династии правоведов Демидовых.

— В практике такое есть, — с полной серьезностью заверил его Леонид Якунин. — Уже и во многих отраслях развели, хотя раньше этому уделялось серьезное внимание.

Грозит ли этот запрет самоотводом кому-то из аудиторов Счетной палаты – больше не обсуждалось. Но, как утверждает Леонид Якунин, сам институт Счетной палаты становится независимым органом, на основании решений которого возбуждаются уголовные дела, так что под стать ей должны быть и региональные палаты.

1,5 млрд на реабилитацию инвалидов: воспользовалось около 10%

Покончив с разбором очередного пакета федеральных инициатив, депутаты перешли к местным делам. Отчет об эффективности расходования бюджетных средств на реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов представил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков. Ревизоры проверяли целевое расходование 1,5 млрд рублей, которые были выделены реабилитационным центрам в последние три года. Особых финансовых ЧП не обнаружено: деньги идут по назначению. По словам Мубаракова, выявлены нарушения на сумму 25 млн рублей, но в них нет хищений.

— Так, 11 млн рублей, выделенные на выполнение госзаданий, не использовались более 2 лет, — сообщил он.

Поэтому странный «депозит» был возвращен в бюджет республики в январе этого года. Кроме того, администрации центров не могут пользоваться закупленным реабилитационным оборудованием:

— Выявлены факты невостребованности имущества стоимостью 4,3 млн рублей — в том числе медицинское оборудование, учебное, спортивное, — сообщил Мубараков.

При этом в некоторых центрах есть дефицит с техническими средствами, специальным оборудованием для оказания услуг по реабилитации. «Так, в центре реабилитации слепых и слабовидящих отсутствуют акустические сигнализаторы, рельефное покрытие, лупы разной кратности и конструкции», — заявил аудитор.

Проверяющие указали, что центры располагаются неравномерно в республике, поэтому не все могут ими воспользоваться. Сейчас детские центры реабилитации действуют 8 районах Татарстана, и три в Казани. Хуже с центрами для взрослых: они есть только в 4-х районах республики: три — в Казани и один – в Челнах. Всего в республике 19 реабилитационных центров, 12 из которых – для детей-инвалидов. При общей численности инвалидов в 300 тысяч человек ими воспользовались около 17 тысяч человек в прошлом году. «Может быть есть очереди? – спросили депутаты у руководства Минтрудсоцзащиты РТ. – Может услуги недоступны?».

Инвалиды в очередях за путевками ФСС

Заместитель министра труда Юлия Абдреева ответила в том духе, что искать корень проблем нужно не в их ведомстве, а в ФСС. «Люди стоят в основном в очередях за путевками ФСС, основная проблема там, — указала она на источник раздражения инвалидов. — К нам идут в промежутке между очередями».

Другой важной проблемой остается то, что дети–инвалиды не могут получить путевки в летние лагеря и время на их оздоровление оказывается потерянным.

Отвечая на упрек СП о концентрации центров в крупных городах, Абдреева заявила, что «в Актанышском и Тюлячинском районах нужных специалистов мы не найдем». Кроме того, есть центры социального обслуживания инвалидов, но «к сожалению, обращения к ним минимальные», давая понять, что они остаются невостребованными. В завершение она сообщила, что сейчас республика вошла в пилотный федеральный проект по ранней реабилитации детей, у которых с раннего детства есть признаки будущей инвалидности. Таких детей все больше и на предотвращении инвалидизации детей сосредоточены усилия ведомства. На этой ноте обсуждение закончилось.

Угощать придется за свой счет?

А самую интересную новость Леонид Якунин приберег на конец заседания. По окончании заседания он обрадовал депутатов тем, что депутаты Госдумы хотят в мае приехать в Татарстан, чтобы изучить налоговые новации. «Про 2% НДС?», — молниеносно оживились депутаты. «Да нет, — отмахнулся Якунин. — Про внедрение закона о самозанятых. Изъявил желание Комитет Госдумы (по бюджету и налогам, — ) и лично председатель комитета (Андрей Макаров, один из авторов законопроекта) приехать сюда в Татарстан, посмотреть ход реализации этого закона, как у нас идет». По его словам, сейчас в Совете Федерации готовится постановление о внедрении этого вида налогового режима в других субъектах, которые также просят ввести у них эксперимент.

Предстоящий десант немного пугает. Леонид Якунин намекнул, что как-то слишком быстро они хотят увидеть первый эффект, ведь первые налоговые платежи от самозанятых поступят в марте и не раньше. В утешение ему тут же сообщили из зала, что на сегодняшний день в качестве самозанятых в РТ зарегистрировались не 800 человек, а более 2 тысяч. Глава бюджетного комитета предупредил, что подготовительное совещание перед приездом Госдумы проведут в апреле. «Опасность одна: возможен переток работников с предприятий в самозанятые, ИП могут перейти на упрощенный режим налогообложения», — рассуждал Якунин, считающийся противником всяких льгот.

— В соцсетях налог на старость обсуждают. Правда это? — заготовил вопрос московским депутатам Альберт Фахрутдинов, гендиректор ЗАО «Кулон», — Чем больше живешь, тем больше платишь. Это не шутка, а факт. Предложение готовится в Госдуме.

— Нет, я только про электроэнергию Чубайса (введение социальной нормы на потребление электричества). А это глупость полная! Нам достаточно законов, которые были введены в 2018 году и создают много проблем. Так что когда комитет Госдумы приедет, многих из вас привлечем, — по дружески предупредил Якунин.

«Угощать что ли надо будет?», — прямо спросил Альберт Фахрутдинов. «Сначала поработать, а уж потом, само собой, угощать», — рассмеялся Якунин.