«Зенит» наварился на Паредесе, «Ростов» заявил Попова и Норманна, а самарцы провели блестящее ТО

Трансферный гид РПЛ

В последние дни европейского трансферного окна, которое для топ-5 лиг подошло к концу 1 февраля, «Зенит» все-таки провернул самую громкую и дорогую сделку этой зимы: в «ПСЖ» за 47 миллионов евро перешел Паредес, а вместо него клуб взял опорника Барриоса за 16 миллионов, а также Ракицкого и Азмуна. Тем временем «Ростов» заключил контракт с Норманном и Поповым — креативными полузащитниками, которые берутся в нагрузку к уже купленным Еременко и Зайнутдинову, а «Крылья» закрыли трансферное окно просто роскошно — Самедов, Ананидзе, Шишкин и Зиньковский наверняка усилят команду в разной временной перспективе. В колонке, написанной для «Реального времени», блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт разбирает итоги трансферного окна в РПЛ.

«Зенит» компенсирует продажу Паредеса

Конечно, продажа Паредеса сильно ударит по атакующему потенциалу «Зенита» — аргентинец не только был лучшим исполнителем стандартов в лиге, но и влиял на продвижение мяча к чужим воротам как передачами между линий, так и прямыми обострениями под удар — 2.2 ключевых паса на 90 минут, и отличался самой большой вовлеченностью в игру с лучшими показателями по отрезанным игрокам соперника через передачи.

Достаточно сложно найти игрока такого класса и функций за адекватные деньги, и, вероятно, поэтому взяли Барриоса, который характеризуется скорее как чистый опорник — он делает 4 отбора при 6,1 попытки на 90 минут в этом сезоне (отличные цифры, пусть и с учетом специфики лиги и маленькой дистанции в 510 минут) в пересчете на 50% владения команды («Бока Хуниорс» с Барриосом на поле владела мячом 48% времени) и пасует с точностью всего 71,4% в этом году. Последнее как бы намекает, что для игрока центра поля он не очень хорош на мяче — и, в принципе, манера его игры в аргентинских командах не предполагает, что он может стать прямой заменой Паредесу и взвалить на себя диспетчерские функции.

Во многом с этим связаны трансферы Ракицкого и Азмуна — вполне вероятно, что «Зенит» перейдет на модуль с тремя центральными защитниками во второй части сезона. Это позволит Семаку компенсировать нехватку Паредеса при выходе из-под прессинга и переходе в атаку за счет улучшения коллективных действий: это обычно преимущество 3 в 1 или 3 в 2 (в зависимости от прессинга соперника) в первой линии, а Ракицкий и Иванович получат оптимальные роли при начале атак — смогут выше подниматься во фланги и еще активнее участвовать в продвижении мяча между линий, чем при игре в двойке. Барриос при этом будет создавать баланс в опорной зоне, а Нобоа сможет освоить роль бокс-ту-бокс. Эквадорец отлично отдает обостряющие передачи за спину и включается вторым темпом, плюс агрессивно идет в прессинг и полезен в переходных фазах.

Азмун при этом создаст вариацию при схеме 3-1-4-2 с игрой в два нападающих — есть пока основной вариант Дзюба — Дриусси, но Азмун будет конкурировать сразу за обе роли и может, в теории, вытеснить из состава обоих в такой схеме – он полезнее Дзюбы в прессинге и гораздо лучше в контратаках, а с Дриусси это нападающие примерно одинакового типажа — будет играть тот, кто в лучшей форме на конкретный отрезок времени. Конечно, Азмуну потребуется время для адаптации, и не факт, что он сможет заиграть в новых условиях (нет близких друзей и любимого тренера в команде, другая система игры, когда постоянно приходится взламывать низкий блок и нет пространства), но в качестве опции этот трансфер может стать интересным.

Возобновились и разговоры об интересе к Скопинцеву, что только подтверждает вероятный переход на 3-Х-Х — в схему с четырьмя защитниками в линию его бы никто не рассматривал.

Возможная расстановка «Зенита» на второй круг

«Ростов»: четыре игрока на одну позицию, аренда Новосельцева

«Ростов» подписал одновременно Попова и Еременко на 2,5 года, что стало большой неожиданностью: в модуле 5-3-2 их практически невозможно уместить на поле одновременно, а обслуживание контрактов обойдется в круглую сумму — наверняка они вошли в топ-3 по зарплатам в команде, учитывая наличие у них других предложений и их игровой уровень.

Есть две основные проблемы:

Они сломают оборонительную структуру — «Ростов» так высоко забрался в таблице в первую очередь за счет лучшего оборонительного среднего блока лиги, который умел как дисциплинированно защищаться в линиях и закрывать зоны, так и организованно прессинговать. Попов и Еременко не смогут давать тот же оборонительный объем рядом с Гацканом, так что как минимум Романа нужно будет поставить вторым нападающим, чтобы минимизировать проблемы в опорной зоне.

Если поставить Еременко в пару к Сигурдарсону, будет еще сложнее вписаться в лимит на легионеров: Песьяков, Новосельцев, Логашов (не факт, что будет играть в старте), Скопинцев, Паршивлюк — это в лучшем случае пять игроков с паспортом. В случае травмы/дисквалификации будет очень сложно что-то придумать.

Если оставить модуль 5-3-2, то «Ростов» гарантированно станет хуже в обороне, вдобавок к этому Попова и Еременко загонят в рамки и они будут играть на неудобных позициях — вряд ли качество сильно возрастет по сравнению с первым кругом при таком раскладе. Поэтому в качестве варианта можно рассматривать переход на 4-2-3-1 — с Трошечкиным (вернули из аренды, где он хорошо смотрелся) или Норманном и Гацканом в опорной зоне, Поповым и Ионовым с флангов, Еременко под нападающим и Новосельцевым и Сигурдссоном в центре защиты. В этом варианте получится максимально разместить свои атакующие активы на удобные роли и вписаться в лимит, плюс иметь упрощенную оборонительную систему с четкими ролями (если Попов будет играть в центре полузащиты, это уже гораздо больше пространства для соперника в центре).

«Крылья Советов» провели отличное трансферное окно

Безусловно, два главных усиления «Крыльев» прямо сейчас — это Самедов и Ананидзе из «Спартака». Только если Александра взяли свободным агентом с прицелом на то, что он сможет дать качество еще как минимум на полтора сезона, то Жано, который очень подвержен травмам, — только в аренду. Божович известен тем, что играет в достаточно симпатичный футбол в схемах 4-2-3-1/4-4-2 — и его игра в пять защитников после приема поста в «Крыльях» была обусловлена тем, что банально не было времени на то, чтобы обучить игроков новой системе. Вполне вероятно, что после перерыва «Крылья» станут похожи на его предыдущие команды — отсюда и трансферы трех полузащитников в центр поля, один из которых — футболист на позицию чистой десятки.

Самедов способен серьезно усилить позиционные атаки команды за счет своей уникальности: может сыграть не только вингера, но и ближе к центру с постоянными открываниями в полуфланге и освобождением коридора под включения крайнего защитника. Он может как обострять низом из полуфланга, так и серьезно добавить ценности кроссам на Корниленко/Канунникова — в прошлых двух сезонах он держал планку в 30,2% точности, и это при игре в разных по уровню командах за этот период («Локо» и «Спартак»).

Жано, когда не травмирован, является одной из самых эффективных «десяток» лиги — дает отличные передачи за спину и может создать момент партнеру на ровном месте. Качества Тимофеева тоже сложно переоценить для коллектива Божовича — для «Спартака» он пока сырой, но в средних командах очевидно будет хорошей опцией в обойму: может давать баланс в опорной зоне за счет больших объемов в защите и неплохого паса. Все трое однозначно усилят «Крылья», а Зиньковский — один из лучших дриблеров ФНЛ — будет постепенно подводиться к старту.

«Енисей», «Уфа», «Урал»

«Енисей» неплохо усилился в это окно в бюджетном варианте — взяли Савичева и Данченко на проблемную позицию правого защитника. При этом первому всего 24 года и у него есть паспорт — немаловажная деталь в условиях лимита. К слову, Савичева вел и тульский «Арсенал», что еще больше подтверждает его качества в контексте андердогов РПЛ. Аренда Соболева выглядит хорошей опцией для вариаций в зависимости от соперника и ситуации. Возможно, в ряде матчей будет ставиться вопрос о переходе на двух нападающих с разделением ролей, где Соболев был бы в приоритете на одну из них как хороший таргетмен — он навязывает сумасшедшие 12.3 верховых единоборства за 90 минут (во многом из-за дистанции и ситуаций, когда он выходил на замену) и сохраняет львиную долю мячей после забросов.

«Урал» быстро адаптировался к новым правилам лимита — со следующего сезона игроки из Белоруссии и Казахстана не будут считаться легионерами, и Парфенову взяли Дениса Полякова, который на хорошем уровне может сыграть как слева, так и в центре защиты.

Тем временем «Уфа» чуть утратила доверие к себе последними сделками: странный обмен Фатай — Бизяк, переподписание Кротова и упущенные возможности с трансферами Костюкова и Савичева, которые усилили бы обойму – в конкретной модели они предложили бы гораздо больше, чем Кротов и Сухов соответственно. В случае продажи Живоглядова даже некому будет прийти на смену.



Пришли Ушли «Зенит» Азмун («Рубин»)

Барриос («Бока Хуниорс»)

Ракицкий (Шахтер)

Ригони («Аталанта», из аренды) Слухи: Коновалов («Рубин») Бабурин («Рубин», из аренды) Сорокин («Рубин»)



Новосельцев («Ростов», аренда)

Паредес (ПСЖ)

Лодыгин («Олимпиакос», аренда)

Е. Чернов (контракт) Зуйков («Тамбов», аренда) «Краснодар» Ланин (из аренды) Ольссон (АИК) Слухи: Комличенко («Млада Болеслав», выкуп прав)

Страндберг («Урал», аренда)

Шишкин («Крылья Советов»)

Окриашвили (контракт)

Катрич (контракт) Ристич («Монпелье») ЦСКА Н'Диайе («Гуидарс») Жамалетдинов («Лех», аренда)

Гордюшенко («Тюмень», аренда)

Хосонов («Тамбов», аренда) «Локомотив» Кварацхелия («Рустави») Касаев («Сочи», аренда)

В. Денисов («Крылья Советов», продление аренды) Портнягин («Балтика», аренда) «Спартак» Гулиев («Ростов»)

Айртон Лукас («Флуминенсе») Глушенков («Чертаново»)

Умяров («Чертаново») Слухи: Беляев («Арсенал»)

З. Бакаев («Арсенал», из аренды) Сорокин («Рубин») Р. Еременко («Ростов») Попов («Ростов») Самедов («Крылья Советов»)

Тимофеев («Крылья Советов», аренда)

С. Еременко

Пантелеев («Рубин») Петкович (контракт) «Рубин» Городовой («Конгсвингер») Башкиров («Крылья Советов»)

Акбашев («Авангард»)

Пантелеев («Спартак») Слухи: Шомко («Астана»)

Обухов («Тюмень») Азмун («Зенит») Кудряшов («Истанбул ББ») Слухи: Бабурин («Зенит», из аренды)

Коновалов («Зенит») Сорокин («Спартак», «Зенит»)

Джанаев (контракт)

Чико Флорес (контракт) «Арсенал» Тула Коне («Анкарагюджю»)

Володько (БАТЭ) Слухи: Беляев («Спартак»)

З. Бакаев («Спартак», из аренды) «Ростов» Новосельцев («Зенит», аренда)

Попов («Спартак»)

Р. Еременко («Спартак»)

Норманн («Брайтон») Глебов («Анжи»)

Зайнутдинов («Астана»)

Плиев («Балтика», из аренды)

Трошечкин («Авангард», из аренды) Гулиев («Спартак») Майер (контракт)

Ингасон (ПАОК) Юсупов («Динамо»)

Бобен («Ливорно», аренда)





«Оренбург» — — «Урал» Страндберг («Краснодар», аренда)

Поляков (БАТЭ)

Шанбиев («Спартак-2») Ходжаниязов (контракт)

Чантурия (контракт) Евсеев (контракт)

Глушков («Балтика», аренда) «Ахмат» Шиманьски («Висла») Думбия («Спортинг») Садаев («Анкарагюджю», аренда)

Умаев («Паланга», аренда)

Бацуев («Чайка», аренда) «Динамо» Юсупов («Ростов») «Уфа» Шафинский («Томь») Тумасян («Алашкерт»)

Шелия («Тамбов»)

Зубарев (контракт) Возможные трансферы: Ванек (трансфер) «Анжи» Кутателадзе (ПСЖ U-17) Хамдамов («Пахтакор»)

Савичев («Енисей»)

Чайковский («Заря»)

Новосельцев («Зенит», из аренды)

Тетрашвили (контракт) Глебов («Ростов») «Енисей» Данченко («Шахтер», аренда)

н. Соболев («Крылья Советов», аренда)

п. Савичев («Анжи»)

з. Тихий («Томь») Дугалич («Кайрат»)

Обрадович («Торпедо-БЕЛАЗ») Малоян («Урожай») Слухи: Бодул (трансфер)

Гасанов (трансфер)

Гвазай (трансфер) «Крылья Советов» Самедов («Спартак»)

Шишкин («Краснодар»)

Карпов («Зенит-2»)

Зиньковский («Чертаново») Тимофеев («Спартак», аренда)

Джано («Спартак», аренда)

В. Денисов («Локомотив», продление аренды) Соболев («Енисей», аренда)

Молло («Сошо»)

Ланин («Краснодар», из аренды)

Башкиров

Чочиев

Надсон