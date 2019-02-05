«Зенит» наварился на Паредесе, «Ростов» заявил Попова и Норманна, а самарцы провели блестящее ТО
Трансферный гид РПЛ
В последние дни европейского трансферного окна, которое для топ-5 лиг подошло к концу 1 февраля, «Зенит» все-таки провернул самую громкую и дорогую сделку этой зимы: в «ПСЖ» за 47 миллионов евро перешел Паредес, а вместо него клуб взял опорника Барриоса за 16 миллионов, а также Ракицкого и Азмуна. Тем временем «Ростов» заключил контракт с Норманном и Поповым — креативными полузащитниками, которые берутся в нагрузку к уже купленным Еременко и Зайнутдинову, а «Крылья» закрыли трансферное окно просто роскошно — Самедов, Ананидзе, Шишкин и Зиньковский наверняка усилят команду в разной временной перспективе. В колонке, написанной для «Реального времени», блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт разбирает итоги трансферного окна в РПЛ.
«Зенит» компенсирует продажу Паредеса
Конечно, продажа Паредеса сильно ударит по атакующему потенциалу «Зенита» — аргентинец не только был лучшим исполнителем стандартов в лиге, но и влиял на продвижение мяча к чужим воротам как передачами между линий, так и прямыми обострениями под удар — 2.2 ключевых паса на 90 минут, и отличался самой большой вовлеченностью в игру с лучшими показателями по отрезанным игрокам соперника через передачи.
Достаточно сложно найти игрока такого класса и функций за адекватные деньги, и, вероятно, поэтому взяли Барриоса, который характеризуется скорее как чистый опорник — он делает 4 отбора при 6,1 попытки на 90 минут в этом сезоне (отличные цифры, пусть и с учетом специфики лиги и маленькой дистанции в 510 минут) в пересчете на 50% владения команды («Бока Хуниорс» с Барриосом на поле владела мячом 48% времени) и пасует с точностью всего 71,4% в этом году. Последнее как бы намекает, что для игрока центра поля он не очень хорош на мяче — и, в принципе, манера его игры в аргентинских командах не предполагает, что он может стать прямой заменой Паредесу и взвалить на себя диспетчерские функции.
Во многом с этим связаны трансферы Ракицкого и Азмуна — вполне вероятно, что «Зенит» перейдет на модуль с тремя центральными защитниками во второй части сезона. Это позволит Семаку компенсировать нехватку Паредеса при выходе из-под прессинга и переходе в атаку за счет улучшения коллективных действий: это обычно преимущество 3 в 1 или 3 в 2 (в зависимости от прессинга соперника) в первой линии, а Ракицкий и Иванович получат оптимальные роли при начале атак — смогут выше подниматься во фланги и еще активнее участвовать в продвижении мяча между линий, чем при игре в двойке. Барриос при этом будет создавать баланс в опорной зоне, а Нобоа сможет освоить роль бокс-ту-бокс. Эквадорец отлично отдает обостряющие передачи за спину и включается вторым темпом, плюс агрессивно идет в прессинг и полезен в переходных фазах.
Азмун при этом создаст вариацию при схеме 3-1-4-2 с игрой в два нападающих — есть пока основной вариант Дзюба — Дриусси, но Азмун будет конкурировать сразу за обе роли и может, в теории, вытеснить из состава обоих в такой схеме – он полезнее Дзюбы в прессинге и гораздо лучше в контратаках, а с Дриусси это нападающие примерно одинакового типажа — будет играть тот, кто в лучшей форме на конкретный отрезок времени. Конечно, Азмуну потребуется время для адаптации, и не факт, что он сможет заиграть в новых условиях (нет близких друзей и любимого тренера в команде, другая система игры, когда постоянно приходится взламывать низкий блок и нет пространства), но в качестве опции этот трансфер может стать интересным.
Возобновились и разговоры об интересе к Скопинцеву, что только подтверждает вероятный переход на 3-Х-Х — в схему с четырьмя защитниками в линию его бы никто не рассматривал.
Возможная расстановка «Зенита» на второй круг
«Ростов»: четыре игрока на одну позицию, аренда Новосельцева
«Ростов» подписал одновременно Попова и Еременко на 2,5 года, что стало большой неожиданностью: в модуле 5-3-2 их практически невозможно уместить на поле одновременно, а обслуживание контрактов обойдется в круглую сумму — наверняка они вошли в топ-3 по зарплатам в команде, учитывая наличие у них других предложений и их игровой уровень.
Есть две основные проблемы:
- Они сломают оборонительную структуру — «Ростов» так высоко забрался в таблице в первую очередь за счет лучшего оборонительного среднего блока лиги, который умел как дисциплинированно защищаться в линиях и закрывать зоны, так и организованно прессинговать. Попов и Еременко не смогут давать тот же оборонительный объем рядом с Гацканом, так что как минимум Романа нужно будет поставить вторым нападающим, чтобы минимизировать проблемы в опорной зоне.
- Если поставить Еременко в пару к Сигурдарсону, будет еще сложнее вписаться в лимит на легионеров: Песьяков, Новосельцев, Логашов (не факт, что будет играть в старте), Скопинцев, Паршивлюк — это в лучшем случае пять игроков с паспортом. В случае травмы/дисквалификации будет очень сложно что-то придумать.
Если оставить модуль 5-3-2, то «Ростов» гарантированно станет хуже в обороне, вдобавок к этому Попова и Еременко загонят в рамки и они будут играть на неудобных позициях — вряд ли качество сильно возрастет по сравнению с первым кругом при таком раскладе. Поэтому в качестве варианта можно рассматривать переход на 4-2-3-1 — с Трошечкиным (вернули из аренды, где он хорошо смотрелся) или Норманном и Гацканом в опорной зоне, Поповым и Ионовым с флангов, Еременко под нападающим и Новосельцевым и Сигурдссоном в центре защиты. В этом варианте получится максимально разместить свои атакующие активы на удобные роли и вписаться в лимит, плюс иметь упрощенную оборонительную систему с четкими ролями (если Попов будет играть в центре полузащиты, это уже гораздо больше пространства для соперника в центре).
«Крылья Советов» провели отличное трансферное окно
Безусловно, два главных усиления «Крыльев» прямо сейчас — это Самедов и Ананидзе из «Спартака». Только если Александра взяли свободным агентом с прицелом на то, что он сможет дать качество еще как минимум на полтора сезона, то Жано, который очень подвержен травмам, — только в аренду. Божович известен тем, что играет в достаточно симпатичный футбол в схемах 4-2-3-1/4-4-2 — и его игра в пять защитников после приема поста в «Крыльях» была обусловлена тем, что банально не было времени на то, чтобы обучить игроков новой системе. Вполне вероятно, что после перерыва «Крылья» станут похожи на его предыдущие команды — отсюда и трансферы трех полузащитников в центр поля, один из которых — футболист на позицию чистой десятки.
Самедов способен серьезно усилить позиционные атаки команды за счет своей уникальности: может сыграть не только вингера, но и ближе к центру с постоянными открываниями в полуфланге и освобождением коридора под включения крайнего защитника. Он может как обострять низом из полуфланга, так и серьезно добавить ценности кроссам на Корниленко/Канунникова — в прошлых двух сезонах он держал планку в 30,2% точности, и это при игре в разных по уровню командах за этот период («Локо» и «Спартак»).
Жано, когда не травмирован, является одной из самых эффективных «десяток» лиги — дает отличные передачи за спину и может создать момент партнеру на ровном месте. Качества Тимофеева тоже сложно переоценить для коллектива Божовича — для «Спартака» он пока сырой, но в средних командах очевидно будет хорошей опцией в обойму: может давать баланс в опорной зоне за счет больших объемов в защите и неплохого паса. Все трое однозначно усилят «Крылья», а Зиньковский — один из лучших дриблеров ФНЛ — будет постепенно подводиться к старту.
«Енисей», «Уфа», «Урал»
«Енисей» неплохо усилился в это окно в бюджетном варианте — взяли Савичева и Данченко на проблемную позицию правого защитника. При этом первому всего 24 года и у него есть паспорт — немаловажная деталь в условиях лимита. К слову, Савичева вел и тульский «Арсенал», что еще больше подтверждает его качества в контексте андердогов РПЛ. Аренда Соболева выглядит хорошей опцией для вариаций в зависимости от соперника и ситуации. Возможно, в ряде матчей будет ставиться вопрос о переходе на двух нападающих с разделением ролей, где Соболев был бы в приоритете на одну из них как хороший таргетмен — он навязывает сумасшедшие 12.3 верховых единоборства за 90 минут (во многом из-за дистанции и ситуаций, когда он выходил на замену) и сохраняет львиную долю мячей после забросов.
«Урал» быстро адаптировался к новым правилам лимита — со следующего сезона игроки из Белоруссии и Казахстана не будут считаться легионерами, и Парфенову взяли Дениса Полякова, который на хорошем уровне может сыграть как слева, так и в центре защиты.
Тем временем «Уфа» чуть утратила доверие к себе последними сделками: странный обмен Фатай — Бизяк, переподписание Кротова и упущенные возможности с трансферами Костюкова и Савичева, которые усилили бы обойму – в конкретной модели они предложили бы гораздо больше, чем Кротов и Сухов соответственно. В случае продажи Живоглядова даже некому будет прийти на смену.
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Пришли
Ушли
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«Зенит»
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Азмун («Рубин»)
Слухи:
Коновалов («Рубин»)
Бабурин («Рубин», из аренды)
Сорокин («Рубин»)
Новосельцев («Ростов», аренда)
Зуйков («Тамбов», аренда)
|
«Краснодар»
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Ланин (из аренды)
Ольссон (АИК)
Слухи:
Комличенко («Млада Болеслав», выкуп прав)
Ристич («Монпелье»)
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ЦСКА
|
Н'Диайе («Гуидарс»)
Жамалетдинов («Лех», аренда)
|
«Локомотив»
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Кварацхелия («Рустави»)
Касаев («Сочи», аренда)
Портнягин («Балтика», аренда)
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«Спартак»
|
Гулиев («Ростов»)
Глушенков («Чертаново»)
Слухи:
Беляев («Арсенал»)
Сорокин («Рубин»)
Р. Еременко («Ростов»)
Попов («Ростов»)
Самедов («Крылья Советов»)
Петкович (контракт)
|
«Рубин»
|
Городовой («Конгсвингер»)
Башкиров («Крылья Советов»)
Слухи:
Шомко («Астана»)
Азмун («Зенит»)
Кудряшов («Истанбул ББ»)
Слухи:
Бабурин («Зенит», из аренды)
Сорокин («Спартак», «Зенит»)
|
«Арсенал» Тула
|
Коне («Анкарагюджю»)
Слухи:
Беляев («Спартак»)
|
«Ростов»
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Новосельцев («Зенит», аренда)
Глебов («Анжи»)
Гулиев («Спартак»)
Майер (контракт)
Юсупов («Динамо»)
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«Оренбург»
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—
—
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«Урал»
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Страндберг («Краснодар», аренда)
Ходжаниязов (контракт)
Евсеев (контракт)
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«Ахмат»
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Шиманьски («Висла»)
Думбия («Спортинг»)
Садаев («Анкарагюджю», аренда)
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«Динамо»
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Юсупов («Ростов»)
|
«Уфа»
|
Шафинский («Томь»)
Тумасян («Алашкерт»)
Возможные трансферы:
Ванек (трансфер)
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«Анжи»
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Кутателадзе (ПСЖ U-17)
Хамдамов («Пахтакор»)
Глебов («Ростов»)
|
«Енисей»
|
Данченко («Шахтер», аренда)
Дугалич («Кайрат»)
Малоян («Урожай»)
Слухи:
Бодул (трансфер)
|
«Крылья Советов»
|
Самедов («Спартак»)
Тимофеев («Спартак», аренда)
Соболев («Енисей», аренда)
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