Клоны и клоуны: первые плоды KazanOperaLab

В Казани показали две оперы молодых композиторов

Фото: Ринат Назметдинов

Проект KazanOperaLab, начавшийся чуть более года назад, принес плоды — вчера в Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина прошла премьера двух камерных опер молодых композиторов. Ляйсан Абдуллина представила оперу-сказку «1+6», а ее коллега Ильдар Камалов — оперу-клоунаду «Бледно-голубая точка». На премьере побывали корреспонденты «Реального времени».

Под присмотром мэтров

Оперная лаборатория стартовала в декабре 2017 года, стартовала громко: например, на первой пресс-конференции присутствовал культовый режиссер Василий Бархатов, он же позже консультировал участников проекта. Инициатором проекта выступил Фонд развития исполнительского искусства РТ Sforzando.

Идея была такова: дать молодым попробовать свои силы и при этом помочь им получить новые знания. Для этого были приглашены и Василий Бархатов, и композитор Александр Маноцков, и сценограф Ксения Перетрухина и многие другие мэтры.

В результате участники лаборатории разбились на квартеты: композитор — режиссер — либреттист — сценограф. Идея не нова — некоторое время назад в Москве была подобная лаборатория, и в ней принимал участие все более и более популярный татарстанский композитор Эльмир Низамов.

Культовый режиссер Василий Бархатов (на фото — справа) консультировал участников проекта. Фото Олега Тихонова

В результате его взаимодействия с либреттистом и режиссером родилась одноактная опера «Коллонтай», показанная на сцене Московского музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Кстати, ее видеозапись можно будет посмотреть в Доме актера в рамках параллельной программы Шаляпинского фестиваля. В казанской же лаборатории приняла участие ученица Низамова Ляйсан Абдуллина.

Участники лаборатории работали чуть более года, пока идеи воплощались в нечто реальное. В результате родились три оперы — вчера были представлены две, а третья, она называется «Мой Такташ», ее автор — композитор Ильяс Камал, будет показана на сцене Тинчуринского театра 25 февраля. Эта опера написана на татарском языке.

Привет от Славы Полунина

Договоримся сразу: судить работы молодых авторов по гамбургскому счету было бы неэтично, поэтому мы этого делать не будем. Скажем так: без подражательства, цитат из спектаклей известных режиссеров и хореографов не обошлось. Но молодость подражательна, практически все художники, чьи имена потом оказываются на слуху, в начале пути подсознательно подражали кому-либо. Возьмите, например, первую книгу стихов Александра Блока — и вы увидите между строк Фета и Полонского.

Первой была представлена опера Ляйсан Абдуллиной «1+6». Абдуллина — человек театральный, знающий законы сцены, она служит в Качаловском театре, живой оркестрик, которым она руководит, участвует почти во всех спектаклях. Ляйсан и либреттист Павел Поляков придумали историю, как один человек захотел, чтобы все успевать, завести себе шесть клонов, и что из этого вышло.





Первой была представлена опера Ляйсан Абдуллиной «1+6»



Либретто остроумное, весьма динамичное, музыка Абдуллиной не сложна структурно, но очень мелодична, в ней то и дело прорывается лирическое начало, что очень хорошо уловил оркестр Фонда под управлением Евгения Сакмарова. Оркестр, кстати, как это и положено, находился в оркестровой яме.

Спектакль проигрывал очень слабой режиссурой, практически отсутствием какой-либо выдумки. Но при этом стоит отметить артистичного исполнителя главной партии, обладателя красиво окрашенного тембра Ивана Балашова.

Зато вторая постановка — «Бледно-голубая точка» — просто средоточие режиссерской выдумки и остроумия. Режиссер спектакля Булат Минкин работал в тандеме с либреттистом Сюмбель Гаффаровой и сценографом Лейсан Хусаиновой. Музыка Ильдара Камалова немного «размыта» и, если проводить параллели с изобразительным искусством, напоминает полотна импрессионистов.

На сцене выстроены гигантские стулья, словно мы видим их через увеличительное стекло. А населяют сцену клоуны в желтых, красных и зеленых комбинезонах — привет от ранних «Лицедеев»! Хореограф Александра Ельчанинова выстроила четкую пластическую партитуру, таким образом лишний раз структурировав видеоряд. Пять картин оперы — пять историй из жизни жителей планеты Земля, той самой бледно-голубой планеты, что проецируется на заднике.

Населяют сцену клоуны в желтых, красных и зеленых комбинезонах — привет от ранних «Лицедеев»! Фото instagram.com/palebluedotopera



Клоуны выясняют отношения, ссорятся и мирятся, даже спускаются в зрительный зал и обнимают публику — пусть на бледно-голубой планете царит мир и любовь. Они пускают мыльные пузыри и бросают в зал огромные шары. В этот момент публика единодушно выдыхает: «Снежное шоу…» Ну да, цитат из спектаклей Славы Полунина много. Страшно ли это? Пожалуй, нет.



Назвать обе оперы молодых композиторов пробой пера не поворачивается язык. Это все же нечто большее, какой-то завершенный труд. И да, в этой работе пока еще много ошибок. Но их не совершает тот, кто ничего не делает. В том и другом спектакле есть смелость, есть какое-то обаятельное нахальство. Словно две молодые команды взяли эпиграфом к своим работам цитату из Марка Твена: «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей».

Кстати, эта цитата была в манифесте молодого человека Гриши, рискнувшего в двадцатые годы прошлого века в Киеве удивить земляков неожиданной постановкой «Гамлета». Киевляне спектакль не приняли, и Гриша, отчаявшись, уехал в Москву. «Гамлета» со временем он все же поставил, и даже получил за него Ленинскую премию. А цитата из Марка Твена на всю жизнь осталась любимой у Гриши — Григория Михайловича Козинцева.

Так что у наших молодых команд все еще впереди.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов