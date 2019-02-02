Шок-коллегия: как Мединский пленял грантами, а Аюпова креативила с прической и целеполаганием

Минкульт Татарстана пошел по новому курсу

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани накануне прошла итоговая коллегия Министерства культуры Татарстана, VIP-участником которой стал федеральный министр Владимир Мединский. Он бросал вызов программистам Иннополиса, щедро осыпал Татарстан комплиментами и пленял грантами. Впрочем, и без высокого гостя коллегия выбивалась бы из череды подобных: Ирада Аюпова, дебютировавшая на ней в качестве руководителя, удивила новым курсом министерства и своим смелым образом. Подробности — в материале «Реального времени».

Смелый образ Ирады Аюповой и новый курс министерства

К коллегии Минкульта, как это ни прискорбно, обычно относятся по остаточному принципу. Но в этом году ситуация иная — приехал Владимир Мединский, поэтому в театр Камала явилось почти все руководство Татарстана, включая лиц, имеющих к культуре отдаленное (в плане профессиональных интересов) отношение.

Ирада Аюпова с волнением ждала VIP-гостей. Это был ее дебют в качестве министра культуры и к нему она подготовилась тщательно. Первое, что бросилось в глаза — смена имиджа, причем довольно смелая. Министр (где в России, а тем более в Татарстане, славящимся консервативным укладом, такое видано?!) выкрасила волосы в красный и синий цвет. Не полностью, впрочем. Было ли это попыткой изобразить российский триколор или просто случайным решением стилиста, так и осталось загадкой.

Креативность Аюповой во внешнем облике задала тон всей коллегии. Она приятно отличалась от подобных мероприятий и от прошлых коллегий Минкульта — никаких балалаек и танцев под гармошку в народных костюмах, чак-чака и набивших оскомину бутафорских изб, демонстрирующих быт позапрошлого века. Видимо, это и есть новый курс министерства — показать, что культура — это про молодежь, что это может быть модно и современно, в то же время, как потом скажет Ирада Аюпова, с балансом между обновлением и консерватизмом, традиционными взглядами и творческим поиском.

Но обо всем по порядку.

Владимир Мединский увидел, как работают ювелиры из Казанского техникума народных промыслов



«Если у вас все как в рекламе»: Мединский бросил вызов программистам Иннополиса

Владимира Мединского сначала познакомили с выставкой в фойе. Ему рассказали про онлайн-сервис по продаже билетов в театры, он его высоко оценил и предложил довести до ума такой федеральный сайт. «У вас есть Иннополис, если все как в рекламе, и у вас самые продвинутые кадры, даю вам предложение. Если ваши специалисты придут и наладят единую эффективную систему продаж, не разрушая старую систему, то можно вам ставить памятник и не только в Казани», — прокомментировал увиденное министр.

Он увидел, как работают ювелиры из Казанского техникума народных промыслов и посмотрел проект реконструкции казанского ТЮЗа — тоже был впечатлен и советовал заявляться с ним на грант Минкульта РФ.

Другой русский театр Татарстана — Качаловский на выставке обозначен не был, но хваткий главреж Александр Славутский за секунды, пока Мединский шел от одного стенда к другому, взял его в оборот. Подвел к нему свое театральное семейство — сына и жену и пригласил на открытие музея театра. «К нам приедут люди — серьезные федеральные руководители», — рекламировал он.

В это время руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров рассказывал о проекте своей дочери — не Мединскому, а даме, с которой, видимо, давно не виделся: «На «Каренину» ходила? Зря, обязательно сходи!».

Александр Славутский за секунды, пока Мединский шел от одного стенда к другому, взял его в оборот



Традиционно коллегия началась с показа ролика, кратко рассказывающего об итогах года. Но тут Аюпова снова разрушила стереотипы. Вместо скучного новостного сюжета — захватывающая короткометражка. По сценарию знакомые только в сети парень и девушка собираются встретиться в реале. Он хочет сделать сюрприз и сводить ее куда-нибудь. Лучше туда, где она еще не была, а узнает он об этом по ее публикациям в «Инстаграме». Вернее, узнает о том, где она уже была — тут и Сабантуй, и концерт Аигел… Так зрителям рассказали, какие события в сфере культуры прошли в республике за год. В итоге подарком на долгожданную встречу становится запись песни на татарском языке, которая собирает тысячу лайков. Сотни лайков в виде аплодисментов зала собрал сам фильм.

Пять «К» Ирады Аюповой

Посыл доклада Аюповой был таков: «Если Татарстан хочет быть местом притяжения талантливой молодежи, то мы должны понимать, что скрепы — это не только деньги, это комфортная для самореализации среда, в том числе культурная». Для достижения задач она сформулировала пять «К».

Первая «К» — «Креативность». С этим в Татарстане все ок. Есть «солидные учреждения — оплот здорового консерватизма, есть экспериментальные театры».

Вторая «К» — «Коммуникация». Здесь ситуация хуже. Аюпова привела пример: многие упрекают, что различные творческие союзы Татарстана ничего не делают. А между тем, только Союз писателей за год 50 раз выезжал в районы, но об этом никто не знает, потому что ни один блогер об этом не написал.

— Смысл в том, чтобы не просто проводить спектакли, а донести информацию об этом до того зрителя, которому это будет интересно.

Ирада Аюпова сформулировала пять «К»



Третья «К» — «Кооперация». Это когда культура не замыкается в театрах и музеях. «Аэропорты, торговые центры — это отличный канал продвижения культуры. Потому что в ожидании рейса у людей есть время что-либо посмотреть, и это может быть презентация наших культурных проектов».

Четвертая «К» — «Капитализация». «У нас нет понимания культуры как экономики. Мы не можем дать оценку производительности в сфере культуры или сколько человек вовлечено в эту деятельность», — посетовала Аюпова. Впрочем, кое-что посчитать ей все-таки удалось. При цене одного билета на культурное мероприятие в 200 рублей расходы бюджета на одного зрителя составляют 1 300 рублей. «Таким образом, государство финансирует 87 процентов при оказании одной услуги».

Пятое — «Компетенция». Для того, чтобы реализовать новаторские проекты нужны люди с новыми умениями, ведь экскурсоводов заменят аудиогиды, а кассиров — онлайн-кассы. Аюпова попросила Мединского посодействовать пилотному проекту Института культуры и университета Иннополис по подготовке кадров для IT-культуры. Тут на креслах заерзали седовласые мужи — ужель их на заслуженный отдых? Но Аюпова успокоила.

— Теперь о том, кто же будет исполнять все эти элементы будущей концепции. Сегодня очень многие высказывают опасения, что в рамках ее реализации у нас будет 100-процентная замена руководящих кадров в культуре на новые и молодые. На самом деле это в принципе очень сложно сделать. Уволить человека легко, а вот найти ему достойную замену очень непросто.

Комплимент от федерального министра: «Вся страна должна быть вам признательна»

Ответственный секретарь Комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил Татарстан за Булгар и Свияжск.

— Еще сотрудничаем с проектами «Йолдызлык» и «Безнен заман» — это заслуживает тиражирования не только на субъекты России, но и на другие страны. Особенно «Безнен заман», который является стратегическим проектом по сохранению творчества рабочей молодежи, содействует профилактике экстремизма и терроризма, — сказал Орджоникидзе.

Владимир Мединский обратился к Рустаму Минниханову как к «уважаемому», а к Минтимеру Шаймиеву как к «досточтимому». Похвалил Татарстан за участие во федеральных проектах, многие из которых родились в республике.

— Я хочу сказать одну вещь, которую никто здесь не знает. В 2012 году, когда я первый раз прилетел в Татарстан, Рустам Нургалиевич привез меня в село и показал маленький Дом культуры с одной стороны, а другой — ФАП — удобно, уютно и недорого. Мы взяли этот типовой проект и создали федеральную программу софинансирования строительства и реконструкции сельских домов культуры. В этому году мы в ее рамках выделяем 4,6 млрд рублей. Идея родилась здесь в Татарстане, и вся страна должна быть вам признательна.

Минниханов отметил, что общественные пространства становятся любимым местом отдыха и в них можно привлекать как государственные учреждения культуры, так и частные. Фото tatarstan.ru



Софинансирование кинотеатров в Челнах и Альметьевске и грант на 500 млн

Мединский рассказал, что Минкульт РФ готов софинансировать строительство кинозалов, в том числе коммерческих, при условии, что российские фильмы будут занимать не менее 50 процентов репертуара. Если ранее программа касалась малых городов, то теперь — городов численностью до 900 тысяч человек. Министр предложил поучаствовать в ней Набережным Челнам и Альметьевску.

— Я посмотрел статистику, в январе две трети посетителей кинозалов покупали билеты на российские фильмы, так что выйти на 50 процентов легко, — убеждал он.

Еще Мединский предложил учреждениям культуры активно выдвигаться на гранты, выделяемые в рамках нацпроекта «Культура». Прямая дотация Татарстану составляет около 500 млн рублей.

— Я бы хотел, чтобы с учетом вашего опыта, кадрового потенциала вы активнее в этих конкурсах участвовали и как можно больше их выигрывали.

Рустам Минниханов обратил внимание на важную дату — юбилей создания ТАССР. «Это не только череда праздников, а время подведения итогов, осознания своей роли в российском федеративном государстве».

Он отметил, что общественные пространства становятся любимым местом отдыха и в них можно привлекать как государственные учреждения культуры, так и частные. Призвал внедрять новые формы общения со зрителями, но в то же время «наряду с модными новациями не забывать о преемственности, традициях и необходимости передачи знаний от старшему поколению — молодому».