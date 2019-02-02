Неунывающий благотворитель Загитова, боевой Спирик и недоуменный Хартикайнен

Обзор соцсетей татарстанских и башкортостанских спортсменов

Прошедшая неделя наконец окончательно взбодрила спортивный мир после новогодних каникул и сезоны зашумели-завертелись с новой силой. В Белоруссии прошел громкий чемпионат Европы по фигурному катанию, который подарил континенту новую чемпионку, в ОАЭ свой поход за кубком Азии закончил «рубиновый» Азмун, а футбольные клубы в теплых странах полным ходом готовятся к продолжению сезона (правда, не всех игроков они взяли с собой). Спортивная редакция «Реального времени» подготовила подборку публикаций в социальных сетях самых ярких представителей татарстанского и башкортостанского спорта. Всегда позитивная Алина Загитова, «расклеившийся» Сердар Азмун и боевые навыки Алексея Спиридонова — это и многое другое в нашем обзоре.

Алина Загитова с серебром и на позитиве

Алина Загитова совсем не унывает после чемпионата Европы, где она стала только второй вслед за Софьей Самодуровой.

В своем весьма позитивном посте в Instagram фигуристка коротко подвела итоги Евро-2019 и поблагодарила своих поклонников за постоянную поддержку. Судя по всему, она не переживает из-за упущенного золота — у Алины целая армия тех, кто любит ее при любом результате.

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду — ВЫ ЛУЧШИЕ! С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», — написала Загитова, продублировав обращение на японском языке.

Сердар Азмун снова без медалей

Иранский форвард, который на неделе завершил свой уверенный поход за кубком Азии в Объединенных Арабских Эмиратах, тоже подвел итоги турнира:

«Проиграть — самое худшее в спорте, я всегда думал о победе и еще раз о победе (иранцы уступили в полуфинале Японии 0:3, — прим. ред.). Возможно, это самая горькая страница нашего спорта. Мы стали настоящими друзьями на этом Кубке Азии. Теперь мы разошлись на следующие четыре года. Как это было? Я получил чашу позитивной энергии от вашей поддержки. Спасибо всем!» — написал форвард «Зенита» и сборной Ирана на фарси.

Напомним, Азмун забил 4 гола за три недели турнира — столько же, сколько в «Рубине» за всю первую часть сезона РПЛ.

Чико Флорес согревается домашним теплом в морозной Казани

А на странице Instagram испанского защитника Чико Флореса, который пока еще числится в «Рубине», на этой неделе было опубликовано чрезвычайно милое семейное фото.

«Тепло в холод… И холодно в тепле», — философски подписал испанский защитник совместное фото с его матерью, навестившей игрока в морозной Казани. Фото сделано на берегу Казанки на фоне жилого комплекса, в котором «Рубин» обычно расселяет своих легионеров.

Испанец не ездил с казанским клубом на первые турецкие сборы. Не взяли его и на вторые, оставив, по сути, одного в Казани. Ну а чем еще занять время в ожидании решения по своей дальнейшей карьере, если не тренировками? И, конечно, домашним теплом, которое привезла с собой momia («мамочка» — исп.)

Судя по всему, Чико в Казани не останется, так что, скорее всего, это его последние деньки в России. А когда еще представится такая возможность погулять по нарядному заснеженному городу теплолюбивым испанцам?

Теему Хартикайнен недоволен преображением «Уфа Арены»

«Башкирский финн» оказался в легком замешательстве и даже недоумении от косметического ремонта на «Уфа Арене», проводимого в эти дни. Дело в том, что с фасада домашней арены уфимцев пропало масштабное изображение финского форварда, просуществовавшее почти полтора сезона.

Финн запечатлел момент, когда промышленные альпинисты буквально сдирают его лицо со стены. Свое полушутливое возмущение Хартикайнен выразил одним «эмоджи» с изображением прищурившегося в недоумении человека. Ничего, Теему, в сердцах уфимских болельщиков ты по-прежнему на первом месте.

Спиридонов и его боевой #10yearschallenge

Волейболист казанского «Зенита», который обычно поддерживает все последние веяния и тренды, не остался в стороне и от модного в последнее время #10YearChallenge.

Как обычно, к очередной публикации в Instagram Алексей подошел c долей юмора, «склеив» фотографию десятилетней давности, где волейболист что-то объясняет Алексею Вербову на паркете, и снимок нынешних времен, на котором Спирик «заехал» своему нынешнему играющему наставнику кулаком в лицо (неумышленно, конечно).

«Второе — мое любимое», — оценил шутку в комментариях под фото друг волейболиста, капитан баскетбольного УНИКСа Антон Понкрашов. «Если надо будет кому-нибудь втащить, обращайся», — парировал Спиридонов.

Сергей Беленов и поработать успевает, и Средиземным морем насладиться

А вот голкипер футбольной «Уфы» украшает свою страницу экзотическими видами Кипра. Казалось бы, сборы у команды в самом разгаре, и работа по подготовке к сезону должна идти полным ходом. Но вратарь уфимской команды все-таки находит время насладиться пейзажами. В последней своей публикации Сергей хвастается видами пляжа средиземноморского городка Айия-Напа на юго-восточном побережье Кипра — футболист позирует со своей супругой Татьяной.