Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

За незаконные вознаграждения обвиняемый обеспечил незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения и общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений, рассказали в СУ СКР по Удмуртии.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, что Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин тут же отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В августе экс-глава Удмуртии был переведен под домашний арест, поскольку начал сотрудничать со следствием.

