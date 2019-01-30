«Потенциально негативный фактор для Сбербанка»: ЦБ создал систему быстрых платежей

Многообещающая система заработала 28 января. Остался вопрос только в уровне технического исполнения

В понедельник Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП). С ее помощью клиенты разных банков смогут моментально переводить друг другу средства по номеру мобильного телефона в любое время суток. По мнению экспертов и самого ЦБ, выполняющего функции оператора и расчетного центра системы, она обеспечит банкам равные условия и удешевит переводы для их клиентов из любой точки России.

«Пользователям не придется заботиться о том, в каком банке обслуживается получатель денег»

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме 21 января заявила, что все системно значимые банки должны обязательно подключиться к СБП до конца этого года. Пока в ней работают в тестовом режиме 12 банков: «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк», QIWI, «Ак Барс» банк, «СКБ-Банк», «Тинькофф», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр», передают СМИ.

В течение месяца банки будут настраивать свои внутренние системы, а с 28 февраля начнут предоставлять услуги по переводам в СБП всем своим клиентам. Сначала пользователи смогут переводить средства между своими счетами и клиентам других банков, а во втором полугодии 2019 года станет возможно оплачивать товары и услуги юрлиц с помощью QR-кодов, говорилось в сообщении Центробанка.

Ранее Банк России утвердил для банков тарифы, которые заработают с 1 января следующего года (пока СБП будет работать с нулевыми тарифами). В зависимости от суммы перевода комиссия ЦБ составит от 50 копеек до трех рублей. Она будет взыматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя, поэтому тариф нужно умножать на два. Например, при переводе до 1 000 рублей тариф установлен в размере 50 копеек (итого с двух банков — 1 рубль), до 3000 рублей — 1 рубль (суммарно 2 рубля). Максимальная сумма одной операции — 600 000 рублей, за такой перевод в общей сложности комиссия для банков составит 6 рублей. Конечные тарифы для клиентов банки определят сами.

Татарстанские и работающие в республике банки уже вовлечены в процесс подключения, некоторые уже тестируют систему.

«Зенит» предложит новый сервис клиентам весной, как только он пройдет опытно-промышленную эксплуатацию, — говорит директор по развитию розничного бизнеса банка Михаил Воронько, — сервисы по переводу денежных средств традиционно понятны российскому потребителю, какого-либо дополнительного тестирования не потребуется». Банк уже выделил ресурсы на работы по внедрению и адаптацию системы. Воронько уверен, что инвестиции окупятся.

В «Зените» рассчитывают, что тарифы на переводы в СБП будут для клиентов выгоднее, чем аналогичные по скорости нынешние p2p-переводы. «При анонсировании проекта СБП было объявлено, что в первый год оператор системы не планирует взимать комиссии с банков-участников. Это даст возможность банкам быстрее окупить вложенные средства». По словам собеседника, операционные издержки банков все равно останутся, что не позволит переводам по СБП быть бесплатными в будущем.

«Росбанк» запустил систему среди ограниченного круга клиентов еще в понедельник. «Мы определили лояльную выборку клиентов, заинтересованных в активном использовании возможностей платформы. По итогам тестирования системы мы планируем запуск на всех клиентов с 28 февраля», — уточняет директор представительства «Росбанка» в РТ Руслан Юлбарисов.

В «Ак Барс» банке систему запустили в опытно-промышленную эксплуатацию 28 января. К СБП подключили «пилотных» клиентов, а 28 февраля услуга станет доступна для всех пользователей. Руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ Ситдиков говорит: «Банк уже инвестировал в технологию, команду разработчиков, создал программный комплекс и IT-решения для запуска СБП и готов предоставить услугу для всех клиентов». Эта технология поможет кратно удешевить процессы по транзакциям, и как минимум в течение первого квартала комиссия за услугу взиматься не будет, добавляет собеседник.

Представители татарстанских банков говорят об удешевлении и ускорении процессов при переходе на СБП. Кроме того, по словам Ситдикова, пользователям не придется заботиться о том, в каком банке обслуживается получатель денег, потому что будет привязка к личной учетной записи, а не к конкретному банку.

ВТБ начал тестировать сервис еще в декабре, а с 28 февраля услугу предоставят всем клиентам, говорит заместитель президента-председателя правления банка Ольга Дергунова. В банке также сообщили, что не готовы сейчас дать точные детали тарифной политики.

В банке «Открытие» подключить клиентов планируется во втором квартале текущего года. Пока тарифы в банке не определены и появятся к моменту запуска.

По мнению заместителя директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александра Дынина, важно, чтобы к системе подключились и кредитные организации, занимающие большую долю рынка переводов — иначе цель запуска не будет достигнута, а клиенты не смогут воспользоваться сервисом в полном объеме. «Любой банк, если он видит, что при его клиентской базе это имеет смысл, будет подключаться к системе, — уверен эксперт комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Ян Арт. — Малые банки туда тоже захотят, потому что иначе их клиенты будут ущемлены в возможностях по сравнению с клиентами крупных банков».

Вместо монополии — олигополия: Сбербанк не потеряет лидерство

Ранее подобный сервис мгновенных переводов средств по номеру мобильного телефона был только у Сбербанка (через «Сбербанк Онлайн»). Он предлагает бесплатные переводы между своими клиентами в одном регионе, но отправить деньги клиенту другого банка или в другой регион на карту того же Сбербанка стоит 1% от суммы перевода.

По мнению экспертов банковского сектора, Сбербанк создал отлично работающую собственную систему, и если ЦБ удастся воплотить такой же уровень технического исполнения, выиграют и клиенты, и сами банки. Хотя СБП и создавалась для того, чтобы создать равные условия для всех банков-участников и оспорить монополию Сбербанка, тот, скорее всего, немного потеряет.

«Потенциально введение СБП — негативный фактор именно для Сбербанка с его системой платежей, которой пользуется, наверное, каждый второй житель», — говорит старший аналитик «Велес Капитала» по банковскому сектору и денежному рынку Юрий Кравченко. Тем не менее пока до начала работы системы в полном объеме еще далеко, собеседник отмечает: есть риск повторения ситуации с Национальной платежной системой: «По факту на нее перевели работников бюджетных структур, но фактически конкуренцию зарубежным платежным системам она составляет лишь условно». Уровень проникновения платежной системы Сбербанка с его картами очень высокий, на рынке существует только условная конкуренция, заключает он.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что Центробанк созданием системы быстрых платежей пытается оспорить монополию Сбербанка. «Есть вещи, которыми должно заниматься государство, а есть вещи, которыми должен заниматься бизнес. Система расчетов относится к бизнесу, это не функция государства. Но поскольку конкуренция на рынке платежей привела к тому, что абсолютным монополистом стал Сбербанк, то ЦБ для борьбы с этим монополистом стал строить свою монополию», — говорит Солодков. По мнению собеседника, запуск этой системы может в перспективе помешать созданию альтернативной платежной системы, исходящей от самих банков: «Банки могли делать что угодно, создать общую платформу, в конце концов, но не передавать это в руки ЦБ». В этой ситуации искусственно созданной олигополии тарифы будут однозначно высокими, продолжает эксперт.

Ян Арт не соглашается с Солодковым — платформа быстрых платежей под «шапкой» Банка России при должном техническом исполнении может быть большим подспорьем. «Идея здравая, потому что она коррелирует с идеей маркет-плейса, то есть единой платформы, на которой любой гражданин России, независимо от того, в Москве он живет или в деревне глухой, имеет доступ ко всем видам услуг за счет онлайна».