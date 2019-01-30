«Лучше предоставлять площадку для острых дискуссий в Общественной палате, чем иметь их на улицах»

Председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов — о том, какие задачи стоят перед ее новым составом

Общественную палату Удмуртии хотят сделать максимально открытой, однако без конкретной работы и результатов разговор об этом преждевремен. Тем не менее новый состав намерен устраивать дискуссии по острым темам, заняться общественной экспертизой республиканских законопроектов, повышать значимость своих экспертных оценок. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Общественной палаты УР пятого состава Рашид Хуснутдинов.

«Нулевые» чтения

— Рашид Марсович, на днях состоялось первое заседание Общественной палаты Удмуртской Республики пятого состава. Вы были членом и предыдущего состава палаты, хорошо знаете всю работу изнутри. Что намерены менять, какие новые форматы использовать? Ведь до сих пор мало кто в республике вообще представляет, чем занимается Общественная палата.

— Общественная палата УР была и остается коммуникативной площадкой для обсуждения острых тем, актуальных вопросов общественно-политической повестки, вопросов экономики, бизнеса и, естественно, деятельности некоммерческих организаций. Это, собственно, все останется, единственное, что форматы работы мы несколько, может быть, изменим.

Помимо традиционной формы — пленарных заседаний — постараемся более тесно взаимодействовать с некоммерческими организациями, повышать информационную открытость деятельности Общественной палаты. Мы хотим, чтобы в работе палаты принимали участие не только ее члены, но и весь некоммерческий сектор и в целом все заинтересованные неравнодушные граждане, которые хотят приносить пользу обществу — на общественных началах выступать в качестве экспертов, спикеров, иметь возможность высказаться. Для этого заинтересованные лица должны заранее узнавать о наших мероприятиях, чтобы подготовиться, а не постфактум. Сами заседания должны быть открытыми.

Важное направление, которое мы планируем обязательно развивать, — это проектная деятельность. Речь идет не столько о проектах НКО, которые в том числе уже получают финансирование Фонда президентских грантов. Я говорю о проектах самой Общественной палаты. Прежним составом, к примеру, был реализован проект «Корпус общественных наблюдателей». Его участники обеспечивали прозрачность выборов президента РФ в 2018 году.

«Мы хотим, чтобы в работе Общественной палаты принимали участие не только ее члены, но и весь некоммерческий сектор и в целом все заинтересованные неравнодушные граждане, которые хотят приносить пользу обществу — на общественных началах выступать в качестве экспертов, спикеров, иметь возможность высказаться». Фото udmurt.ru



— Какие проекты могут быть реализованы?

— Проекты могут быть самые разные. Вообще, проект характеризуется тем, что есть конкретная задача, определяются ресурсы по ее решению, план действий и достигается понятный результат.

В качестве такого проекта могут быть «нулевые» чтения законопроектов, которые рассматриваются и готовятся к принятию Госсоветом Удмуртии. Пока что Общественная палата в процессе обсуждения практически не участвовала. Население порой не понимает, какие вообще есть законы, зачем они нужны, каково их содержание, какие преследуются цели. Пока что существует практика лишь общественных обсуждений бюджета Удмуртии, однако это хоть и ежегодное, но разовое мероприятие. Культура работы общественности с законопроектами таким образом не формируется. «Нулевые» чтения позволят принять участие в обсуждении законопроектов широкому кругу общественников и экспертов и сформировать у них культуру и практику работы с подобными документами.

Я думаю, что повышение уровня информированности о новых законах, которые принимаются на уровне УР, — это совершенно конкретный результат, к которому мы будем стремиться.

Экспертная площадка

— В своем выступлении на заседании Общественной палаты глава Удмуртии Александр Бречалов среди прочего сказал, что хотел бы видеть ее в качестве экспертной площадки. Как вы это будете реализовывать? И будут ли к вашим экспертным мнениям прислушиваться?

— Общественная палата УР, как известно, а может кому-то неизвестно, принимает решения рекомендательного характера. Мы не Госсовет и не принимаем законы. Поэтому многим вообще непонятно, для чего нужна палата. Понятнее станет, если она будет работать хорошо, если на ее площадке будут открыто и честно обсуждаться те или иные решения власти с привлечением широкой общественности на достаточно высоком профессиональном уровне.

Я вам скажу, что это совсем не просто, потому что, когда сталкиваются два мнения — общественника и министра, последний часто выглядит более убедительным, потому что на профессиональном уровне владеет вопросом.

«Мне кажется, лучше предоставлять площадку для острых дискуссий в Общественной палате УР, чем иметь их на улицах». Фото udmurt.ru



Общественники могут видеть, что называется, жизненную изнанку вопроса, понимать, что что-то здесь не так, но поскольку они не всегда занимаются этой темой профессионально, они порой не могут на равных спорить с чиновником. Наша задача — поднять уровень профессионализма этой дискуссии. Если мы будем действовать профессионально, открыто, находить реальные аргументы, то вероятность того, что к нам прислушаются, конечно, будет выше. И с политической точки зрения игнорировать наши рекомендации станет намного затруднительнее, когда предлагается конкретное решение проблемы, какая-то альтернатива для непопулярного решения.



В любом случае, мне кажется, лучше предоставлять площадку для острых дискуссий в Общественной палате, чем иметь их на улицах. Гражданские активисты, общественники и просто граждане могут обращаться с предложениями по таким дискуссиям к нам. Мы готовы проводить круглые столы.



— А при работе четвертого составы поступали такие предложения?

— Предложения, конечно, были. Мы проводили обсуждения после появления планов по закрытию Камбарского машиностроительного колледжа. Пригласили все заинтересованные стороны, был тяжелый разговор, но в итоге было принято решение сохранить единственное в Камбарке средне-специальное учебное заведение.

То же самое касается переезда детской больницы «Нейрон» из одного помещения в другое в 2016 году. Мы координировали весь процесс с родительским сообществом, поэтому все прошло максимально безболезненно.

Большой общественный резонанс в 2017 году имело массовое отравление детей в лагере «Дружба». Там были допущены нарушения, и работу лагеря приостановили. Члены ОП УР принимали участие в работе комиссии, которая затем проверяла, устранены ли нарушения.

«Бывшие чиновники — это все-таки тоже наши сограждане, и многие бывшие чиновники обладают серьезной компетенцией в каких-то вопросах, особенно госуправления. Они хорошо представляют работу органов власти, и в этом плане их опыт Общественной палате УР полезен». Фото facebook.com



Отношение чиновников

— Как известно, Бречалов в прошлом был секретарем Общественной палаты РФ. Чувствуете ли вы изменение отношения представителей власти к республиканской ОП? Может быть, стали больше внимания уделять?

— Мы имеем возможность высказывать свое мнение, вступать в определенные дискуссии, задавать вопросы, запрашивать информацию, направлять предложения и требовать мотивированные ответы на них. С другой стороны, ОП обладает определенным статусом, и он подтверждается органами власти. К примеру, в первом заседании ОП УР пятого состава принял участие Александр Бречалов. Он выступил и изложил свой подход к работе Общественной палаты, в чем он видит ее роль. Это определенный посыл не только для чиновников, чтобы они прислушивались к Общественной палате, но и для всего общества.

— Почему в Общественную палату УР так активно идут бывшие чиновники? Председатель палаты предыдущего состава Павел Вершинин был в прошлом председателем правительства УР. Один из ваших заместителей — бывший министр экономики Михаил Зайцев. И еще новый тренд — в общественные палаты Ижевска и Удмуртии идут журналисты.

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не бывший чиновник и не журналист. Вообще, бывшие чиновники — это все-таки тоже наши сограждане, и многие бывшие чиновники обладают серьезной компетенцией в каких-то вопросах, особенно госуправления. Они хорошо представляют работу органов власти, и в этом плане их опыт Общественной палате УР полезен. Почему идут журналисты? Наверное, есть какое-то стечение обстоятельств, личные особенности, люди с интересным опытом и достижениями. Почему бы и нет? Вот юристов в ОП УР почему-то традиционно мало.

Новые задачи



— Вообще, насколько обновился состав Общественной палаты?

— Порядка 65% — это новые члены палаты. Чисто визуально можно сказать, что состав стал и несколько моложе предыдущего, но есть, безусловно, представители старшего поколения, к опыту которых мы обязательно будем активно обращаться.

— У вас теперь сформирована и рабочая комиссия по этике. Собственно, кого она будет проверять на этичность поведения?

— У нас по закону, помимо регламента, есть и кодекс этики членов Общественной палаты. Грубое нарушение этого кодекса является основанием для прекращения полномочий члена ОП УР. Мы намерены внести изменения в регламент, чтобы конкретизировать полномочия этой рабочей группы. Она, собственно, и займется рассмотрением вопросов соблюдения кодекса этики.

«Мы хотим не просто изучать отчеты ведомств о достижении каких-то показателей, а узнавать у общественности о реальном состоянии дел, насколько люди удовлетворены, видят ли они улучшение жизни». Фото facebook.com



— Какие задачи вы ставите перед собой на этот трехлетний срок?

— Первое основное направление — это повышение информированности населения о деятельности Общественной палаты. Но для этого нужно, чтобы на базе ОП УР обсуждались и решались социально и политически значимые проблемы. Если этого не будет, можно сколько угодно рассказывать населению об Общественной палате, никому это не будет интересно. Должно быть конкретное содержание работы.

Второе — это решение конкретных проблем. Ежегодно к нам поступает около 300 обращений граждан и организаций. Это не так уж и мало, если учитывать, что все мы работаем на общественных началах, и финансирование из бюджета ОП УР очень ограничено. Мы намерены заниматься общественным контролем, мониторингом, в частности национальных проектов, которые начали реализовываться в этом году. Причем мы хотим не просто изучать отчеты ведомств о достижении каких-то показателей, а узнавать у общественности о реальном состоянии дел, насколько люди удовлетворены, видят ли они улучшение жизни.

Михаил Красильников