Алекно помешал своей команде выиграть уверенно, но «Динамо» это не помогло

Почему соперники казанского «Зенита» самоликвидируются?

Волейболисты «Зенит-Казани» не играли дома около месяца, проведя в январе аж пять выездных матчей подряд. Но это никак не сказалось на результатах казанцев — во всех этих встречах были одержаны уверенные победы. Командой в них руководил в основном Алексей Вербов. Отдохнувший от постоянной рутины на тренерском мостике Владимир Алекно предстал перед казанским зрителем во вчерашнем матче со столичным «Динамо», в котором «Зенит» был близок к очередным 3:0, но в итоге задержался на площадке Центра волейбола еще на сет. О том, как главный тренер немного помог сопернику, почему «Динамо» играет так неровно и куда из Суперлиги уезжают олимпийские чемпионы, делая чемпионат легким даже для ослабленного «Зенита», — в материале «Реального времени».

Проблемы московского клуба



Когда в ноябре в Казань приезжало «Белогорье», мы уже подробно рассказывали о том, по каким причинам некогда мощный белгородский клуб сейчас выглядит не так грозно и почему с его составом в межсезонье были такие большие проблемы. Хотя за последний месяц подопечные Слободана Ковача заметно преобразились и поправили свои турнирные дела, выдав затяжную победную серию.

А вот ситуация с московским «Динамо» в этом году вообще уникальна. Полтора года назад здесь воевали на телевизионную камеру прямо во время матчей главный тренер Юрий Маричев и авторитетный связующий Сергей Гранкин. В итоге руководство клуба выбрало сторону тренера и отправило игрока в Белгород. Но тренер «не потянул», и капитана спешно пришлось возвращать.

Но и следующий тренер, Борис Колчин, уже в этом сезоне со своими обязанностями справлялся не лучшим образом — «Динамо» выдало один из худших стартов за все время выступления в Суперлиге. Колчина уволили еще в декабре, но и от услуг Гранкина в самом начале этого календарного года пришлось отказаться.

Московский клуб и связующий расторгли контракт по обоюдному согласию, и олимпийский чемпион Лондона спустя две недели подписал полноценный договор до конца сезона с немецкой командой «Берлин Ресайклинг». «Динамо» же в итоге осталось всего с одним пасующим с опытом игры в Суперлиге — Валентином Безруковым, а также с молодым, но подающим большие надежды тренером Константином Брянским плюс целой ротой игроков, которых он привез с собой из «Новы».

Самарский клуб осенью, напомним, испытывал серьезные финансовые проблемы и в итоге без проблем расстался и с Брянским, и со своими ключевыми игроками. Владимир Съемщиков, Алексей Кабешов, Романас Шкулявичус — все эти волейболисты не просто переехали из Самары в столицу вслед за тренером, а сразу же заиграли в основном составе. Можно только догадываться, как фактор такого массового трансфера сказался на тех игроках, которые были в «Динамо» с начала сезона. Но есть все основания полагать, что эмоциональный Гранкин мог быть этой ситуацией недоволен и не боялся говорить о ней вслух. За что и поплатился.



Гранкин и его агент, бывший спортивный директор «Динамо» Владимир Касторнов, быстро провели переговоры и договорились с «Берлином». Фото vcdynamo.ru



Олимпийских чемпионов в Суперлиге все меньше

На самом деле от подобного развития событий, которые происходят в «Динамо», страдает в первую очередь наш чемпионат. Гранкин мог перейти в «Ярославич», что было бы здорово в контексте распределения сил внутри Суперлиги. Серьезный игрок, один из лучших в своем амплуа в мире, усиливает аутсайдера — это было бы что-то в духе трансферов североамериканского спорта. Но маленького чуда не случилось: Гранкин и его агент, бывший спортивный директор «Динамо» Владимир Касторнов, быстро провели переговоры и договорились с «Берлином». Поиграть в Европе до конца сезона — это здравый и понятный выбор волейболиста. Но в Суперлиге теперь на одного олимпийского чемпиона меньше.

Напомним, что летом другой победитель Олимпиады-2012 в Лондоне — Дмитрий Мусэрский из «Белогорья» перебрался на два года в Японию. Тот переход вообще стал одним из самых неожиданных в российском волейболе за всю его историю. И опять же, можно радоваться за волейболиста, что он проведет пару неплохих лет за границей, но остается только жалеть, что зрители в России, которые после абсолютно любого матча в Суперлиге толпами окружали Малыша (прозвище Мусэрского, — прим. ред.), теперь увидят своего любимца в России в лучшем случае только в 2020 году.

Да, Гранкин в первой половине этого сезона в «Динамо» был бледной тенью самого себя, но обычно игроки его уровня по-настоящему включаются как раз ближе к решающим матчам, то есть к финишу «регулярки». Много говорилось о том, что после отъезда Вильфредо Леона в Италию «Зенит-Казань» будет проще одолеть, но на деле почти все его главные конкуренты последних лет затеяли в своих клубах перестройки, устроили внутренние разборки и, по сути, самоликвидировались из чемпионской гонки.



Сурмачевский снова проявил себя

Домашняя встреча с «Динамо» не обещала больших проблем казанцам, но и совсем легкой прогулкой также вряд ли бы стала, учитывая некоторые проблемы с составом. Алекно в итоге выпустил следующих игроков в «старте»: Бутько — Михайлов, Сурмачевский — Нгапет, Самойленко — Вольвич, либеро Кротков. На трибунах Центра волейбола при объявлении фамилий и во время предматчевого шоу собралось катастрофически мало зрителей. Тут либо нагрянувший субботний мороз подпортил планы на выходные, либо шедший практически параллельно хоккейный матч «Ак Барс» — «Трактор» сыграл свою роль. А вот за москвичей поболеть приехал довольно шумный десант.

Показательно, как после сумасшедшей защиты Сурмачевский вколотил переходящий — 7:3. Никто из игроков-гостей даже не подстраховал друг друга и не сделал попытку спасти мяч. Фото zenit-kazan.com



Казанцев на волейбол не заманил даже чемпионат по поеданию шаурмы, который «Зенит» проводил в фойе. Также любой желающий мог сдать волейбольный экзамен за подписью ректора Владимира Романовича Алекно в импровизированном Казанском волейбольном университете. Достаточно было вытянуть билет у строгой экзаменаторши и правильно ответить на все ее вопросы в духе: «На какой позиции выступал, будучи игроком, Владимир Алекно?» или «Назовите три схожих элемента в хоккее и волейболе».

В первом сете зенитовцы начали с 2:5. Лишь рывок на подачах Нгапета придал им уверенности, и счет стал уже привычным для домашних матчей чемпиона — 14:9. В одном из эпизодов доигровщик «Динамо» Дик Коой подал в Эрвина и сделал счет 16:14. Голландцу, который сейчас находится в процессе смены гражданства и совсем скоро сможет выступать за сборную Италии, пришлось извиниться перед французом. В конце сета вышедший специально на подачу Никита Алексеев поставил точку в стартовой партии эйсом — 25:20.

— Сегодня была рабочая игра и рабочая победа. Отдельно рад за Андрея Сурмачевского. Молодец, проявляет себя, вижу потенциал в нем. Остальные тоже молодцы, отработали. Движемся вперед дальше, — говорил после игры хитро улыбающийся Владимир Алекно.

— Почему в стартовом составе выпустили именно Сурмачевского?

— Мэттью Андерсон чуть потянул икроножную мышцу. Нужно его поберечь для будущих матчей. Будет восстанавливаться около недели.

Вторая партия началась с рывка хозяев — 5:1. В какой-то момент почувствовалось напряжение между «старыми» динамовскими игроками и десантом из «Новы». Показательно, как после сумасшедшей защиты Сурмачевский вколотил переходящий — 7:3, и никто из игроков-гостей даже не подстраховал друг друга и не сделал попытку спасти мяч. Возможно, первый раз в матче молодой доигровщик ошибся только при счете 18:11, когда не справился на приеме с подачей Кооя. Неожиданно на подачах Съемщикова гости начали погоню и приблизились к казанцам почти вплотную — 20:22. Но в концовке зенитовцы не имели вообще никаких проблем и очередным брейковым очком завершили партию в свою пользу — 25:21.

Владимир Алекно пошел на рисковую двойную замену, убрав Бутько с Михайловым и выпустив Лорана Алекно и Никиту Алексеева. Фото zenit-kazan.com

«Когда тренер мешает играть, это всегда сказывается на результате»

Третий сет начался с небольшого ускорения москвичей, но на подаче Михайлова «Зенит» набрал пять очков подряд, поведя со счетом 8:4. К чести «Динамо», подопечные Брянского боролись, сумев отыграть пятиочковое отставание на подачах все того же Съемщикова. При классной игре в атаке Кооя гости сравняли счет (18:18) и чуть позже сумели выйти вперед — 21:20. Владимир Алекно и вовсе пошел на рисковую двойную замену, убрав Бутько с Михайловым и выпустив Лорана Алекно и Никиту Алексеева. После ошибки Алексеева в атаке Михайлов и Бутько вернулись, но счет к тому времени уже был 22:20 в пользу гостей. «Динамо» спокойно довело сет до победы — 25:22.

— Как получилось, что и во второй, и в третьей партии вы сначала создавали большое преимущество, а потом его упускали? — спросили у Алекно после матча.

— Когда тренер мешает играть волейболистам, это всегда сказывается на результате, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил тренер. — Да, сегодня я сделал двойную замену, где-то, может, не вовремя. Но в свое оправдание могу сказать, что выходы на замену тех, кто стоит в квадрате запасных, дают многое в психологическом плане. Они понимают, что нужны в любой момент матча. Никита Алексеев, Лоран Алекно, Вадим Лихошерстов и все-все-все. Если они будут стоять только в квадрате, мы ничего не выиграем. Только поэтому я сегодня вмешался в игру и выпустил их на замену. В этот раз не сработало, партию отдали.

В четвертой партии казанцы почти все время вели с преимуществом в два мяча. Лишь один раз на подаче Кооя динамовцы сумели сравнять счет (14:14), но довести дело до победы в сете и в матче было лишь вопросом времени, мастерства и желания «Зенита». Перелом традиционно внесли подачи Максима Михайлова. Счет 20:20 мгновенно превратился в 23:20, а затем и в итоговые 25:21 и 3:1 в игре. Шестнадцатая победа «Зенита» в шестнадцати матчах.



Шаурма для Бутько

— В целом получилась хорошая, упорная игра. Шли очко в очко. Где-то мы вели, конечно, убедительно и не имели права упускать такое преимущество. По-хорошему, должны были заканчивать 3:0 в нашу пользу, — рассуждал по окончании встречи капитан «Зенита» Александр Бутько. — По моим ощущениям, сегодня не хватило немножко «физики». Не отговорка, но все-таки наш «трип» из пяти подряд выездных матчей не мог не сказаться. Нам нужно полноценно потренироваться в тренажерном зале. Сейчас в матче чуть расслабились, и все, физические кондиции упали, начинаем упускать преимущество. С другой стороны, так получилось интереснее. Жаль, только, народу было не так много. Наверное, сказался хоккейный матч «Ак Барса», отобрал у нас зрителя.

Шестнадцатая победа «Зенита» в шестнадцати матчах. Фото zenit-kazan.com



— Алексей Вербов после матча в Ярославле говорил, что команда сейчас «под нагрузкой».

— Одна-две тренировки в зале — этого недостаточно. Сейчас начинается тот период сезона, когда все это начинает сказываться. У нас на предстоящей неделе домашняя игра в Лиге чемпионов и выезд в Кемерово. Особенно хорошо в плане «физики» нужно будет подготовиться к «Кузбассу», потому что все знают, как непросто играть у них дома. Команда у них реально «катит» и не просто так занимает второе место в турнирной таблице.

— Как вы думаете, кто фаворит: мы или Кемерово? — спросил Бутько у журналистов.

— Наверное, тот клуб, у которого 16 побед подряд, — последовал ответ от представителей СМИ.

— Логично, но, думаю, «Кузбасс» так не считает. Там будут уверены, что фавориты — они. Но мы точно поедем в Кемерово давать бой. Очень серьезно готовимся к предстоящей на следующей неделе игре.

— В фойе проводили чемпионат по поеданию шаурмы. Кто бы выиграл в «Зените», если бы такой конкурс проходил внутри команды?

— Наверное, не я. Но одну шаурму сейчас с удовольствием съел бы.