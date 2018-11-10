«Соберем банду и пойдем штурмовать замок»: «Зенит-Казань» не остановить

Тысячная игра в истории клуба добавила эмоций

Матч против белгородцев стал тысячным официальным в истории казанского клуба. Но даже не этот факт вызвал ажиотаж на трибунах Дворца волейбола. По привычке народ повалил на бренд «Белогорье». Увидеть в один вечер две самые именитые команды российского волейбола удается не каждый день, но тех, кто не следит внимательно за событиями этого вида спорта, ждало легкое разочарование. Почему у Белгорода нынче проблемы, как московско-питерский скандал задел Казань и отложенный дебют Спиридонова в этом сезоне — в репортаже «Реального времени».

«Белогорье» уже не то?

Привычных лидеров Сергея Тетюхина и Дмитрия Мусэрского в команде из Белгорода уже нет. Первый минувшей весной окончательно завершил карьеру игрока и пока еще в сомнениях относительно своего тренерского будущего. Президент клуба Геннадий Шипулин не раз рассказывал, что видит отличного тренера в Тетюхине и давно уже предлагает возглавить «Белогорье». Но тот пока не созрел и находится в состоянии наблюдателя за прогрессом своего сына. 18-летний Павел Тетюхин стабильно попадает в заявку на все матчи белгородцев в этом сезоне.

Что касается Мусэрского, то его отъезд в Японию на 2 года был совсем не очевидным поступком. Проведя всю свою игровую карьеру в Белгородской области, «Малыш» (это прозвище закрепилось за Дмитрием давно) решился на изменения в своей жизни этим летом. Япония была выбрана неслучайно — волейбол там не на самом высоком уровне, зато, по словам игрока, там будет комфортно ему и его семье.

Ну а главным тренером в межсезонье в Белгороде выбрали опытного Слободана Ковача. В прошлом сезоне тренер в этом клубе менялся аж пять (!) раз. В этом году позиции Ковача пока прочны — до игры с казанским «Зенитом» его подопечные одержали три победы в трех матчах и проиграли всего один сет. На ведущих ролях в «Белогорье» нынче все бывшие игроки «Зенита» — диагональный Денис Земченок, блокирующий Александр Гуцалюк, либеро Алексей Обмочаев плюс два легионера-доигровщика: серб Неманья Петрич и канадец Джон Перрин.

На ведущих ролях в «Белогорье» нынче все бывшие игроки «Зенита» — диагональный Денис Земченок, блокирующий Александр Гуцалюк, либеро Алексей Обмочаев плюс два легионера-доигровщика: серб Неманья Петрич и канадец Джон Перрин

Эхо скандала

Тем временем продолжает набирать обороты самый громкий скандал российского волейбола — по касательной задело и казанский клуб. Напомним, что во время недавнего матча между питерским «Зенитом» и московским «Динамо» инспектор игры и судьи игры «украли» очко у москвичей. Причем никаких спорных игровых моментов не было — судьи просто не добавили очко гостям и завершили матч с неправильным счетом на табло, несмотря на все протесты «динамовцев». В батле между Всероссийской федерацией волейбола и клубом, традиционно подшефном силовым структурам, как ни странно выглядят предпочтительнее вторые. Их аргументы гораздо весомее.

Но при чем тут Казань? Да при том, что в своем эмоциональном послании «Динамо» предъявило претензии и казанской компании спортивного маркетинга Sellout Sport System, которая давно уже сотрудничает с «Зенитом» и занимается его продвижением, клубным видео, соцсетями, различными акциями и многим другим. Занимается, к слову сказать, не слишком успешно. Это осталось незамеченным со стороны федерации, которая привлекла казанских специалистов к раскрутке и чемпионата России. Но московский клуб посетовал на то, что казанцы у них «воруют» контент без всякого разрешения для изготовления роликов под эгидой ВФВ. На самом деле к «Селлауту» в этой ситуации вопросов не так много, так как в конце каждого ролика указываются все источники. Если все действительно так, как говорит «Динамо», то все вопросы по юридическим тонкостям нужно адресовать ВФВ, которая, собирая с клубов взнос в 800 тысяч рублей, не позаботилась о таком пустячном моменте, как права на контент. К «Селлауту» вопрос только в распылении ресурсов — не повлияет ли их совмещение на качество контента и Суперлиги, и казанского клуба? Например, перед матчем с «Белогорьем», привычный видеоролик-превью на Z-ТВ так и не вышел.

Отложенный дебют Спирика

Перед игрой радовал глаз и слух привычно веселый Алексей Спиридонов. Наконец-то главный «заводила» казанского клуба по-настоящему вернулся и полноценно тренируется с командой. Правда, в технической заявке на матч, которая подается накануне игры, Спирика не было — четвертым доигровщиком был указан Игнат Данилов. В итоге в заявку на игру Алексей все-таки попал, зато не было Никиты Алексеева. Владимир Алекно после матча все разъяснил:

— Есть некоторые проблемы со спиной у Никиты. Ждем полноценного восстановления Спиридонова и его помощи команде. Он сам говорил, что не хочет больше хлопать в ладоши, а готовится приносить реальную пользу.

Стартовый состав казанцев слегка удивил: пару Вольвичу на блоке составил Вадим Лихошерстов, на позиции либеро сыграл не Вербов, а Кротков, пасовать в отсутствии Бутько снова вышел Лоран Алекно, и только выходы — в доигровке Нгапета и Андерсона и в диагонали Михайлова — прогнозировались.

Надежен был блок — очень хорошо сыграл Лихошерстов, который номинально является лишь третьим блокирующим клуба



Страх в глазах Белгорода

Первый сет начался в предсказуемой борьбе, но после счета 14:12 казанцы сделали ощутимый рывок. Легкость в атаке, блок и подача позволили уверенно выиграть этот игровой отрезок и стартовую партию в целом — 25:17.

— Для нас сегодня был очень тяжелый соперник, мы пока что не готовы к игре с такими командами, как «Зенит-Казань», — главный тренер белгородцев Ковач после матча был мрачнее тучи. — При том, что соперник сегодня не провел свой лучший матч. Видно, что команда под нагрузкой и готовится к каким-то более серьезным командам. Не таким, как наша, которая выглядела сегодня испуганной на фоне именитых игроков из другого клуба.

— У бывших игроков «Зенита» Земченка, Гуцалюка, Обмочаева неужели не было дополнительной мотивации сегодня победить?

— Нужно спросить у них. Я никакого порыва от них не увидел — видел только страх.

Вторую партию «Зенит» начал со счета 4:8. Несколько раз не точен был в передачах Лоран, плохая доводка также сыграла свою роль. Но надежен был блок — очень хорошо сыграл Лихошерстов, который номинально является лишь третьим блокирующим клуба.

При счете 7:10 под громкие аплодисменты вышел Бутько и сразу же отдал передачу на Нгапета, который забил эффектно. Тут же «Зенит» набрал два брейковых очка. При счете 11:11 случился забавный эпизод, когда на подачу уверенно отправился игрок гостей, хотя подавать должны были хозяева. Дальше казанцы только прибавляли и прибавляли: уверенно атаковал Андерсон, разнообразно заиграл Бутько. Самым счастливым после его передач по-прежнему выглядел Нгапет, набравший во второй своей игре за «Зенит» 12 очков.

Самым счастливым после передач по-прежнему выглядел Нгапет



— Для нас это был важный матч с принципиальным соперником. В целом к чему готовились, то и получили, — говорил по окончании встречи капитан «Зенита» Александр Бутько. — Характер был на первом месте в этой игре, так как у нас еще многое не получается в техническом плане. Мы не так давно собрались в полном составе, поэтому есть что улучшать.

— Твой выход на замену был плановым?

— Тренер говорил, чтобы я готовился к выходу на заднюю линию. Но все немножко пошло не по плану во второй партии. Тренер посмотрел, спросил: «Готов?». Я ответил сразу: «Готов». Конечно, есть дискомфорт, не до конца восстановился в функциональном плане, но через неделю надеюсь буду полностью готов. Пока что не могу играть быстрее, чем сегодня, — травма не дает этого делать.

— Эрвин Нгапет в плане паса сильно требовательный?

— Нет. Он и в быту отличный парень, компанейский. Но пока мы только неделю, по сути, вместе потренировались. Могу сказать, что Эрвин — это волейболист с потрясающей общей игрой. Сразу бросается в глаза его техника. Надеюсь, вся команда, глядя на него, тоже станет чуточку техничнее.

Из Дворца волейбола — в замок

Чуточку техничнее «Зенит» стал играть в начале третьего сета. Казалось, что 5:1 окончательно деморализуют белгородцев, но они не сдались и быстро вернули паритет в счете — 7:7. Отметим, что в этой партии вернулся пасовать Алекно-младший. Отрицательным героем стал либеро гостей Алексей Обмочаев, пнувший от эмоций мяч далеко на трибуны, а в одном из эпизодов забежавший прямо на стол к прессе. 12:8 — подача Алекно поставила «Белогорье» в тупик. Лоран становится настоящим уже не тайным, а очень явным оружием в этом элементе. Захватывающей концовки в итоге не получилось ни в одной партии. 3:0 — очередная закономерная победа хозяев Дворца волейбола в тысячном матче в истории клуба.

Мы играли очень эмоционально и в какие-то моменты нам просто не хватило «холодной» головы. Не хватило концентрации



Диагональный «Белгорья» Денис Земченок, который также оставил след в казанском «Зените», перед послематчевым интервью попросил сразу его не снимать на телевизионную камеру:

— Дайте соберусь немного. Не нужно в камеру грустное лицо показывать.

Игрок мгновенно собрался и озарил СМИ своей привычной улыбкой, хотя говорил не самые веселые вещи после 0:3 по всем статьям:

— Тренер был очень зол на нас сегодня в течение матча. Мы играли очень эмоционально и в какие-то моменты нам просто не хватило «холодной» головы. Не хватило концентрации. Во второй партии не хватило парочки мячей, о которых тренер говорил на собрании. Видимо поэтому он так расстроился. Конечно, мы играли с самой сильной командой мира.

— У «Белогорья» сегодня было очень много ошибок на подаче. С чем это связанно?

— Все это было связанно с риском. Мы понимали, что если у казанцев будет хороший прием, то нам нечего ловить в этом матче. Нужно было пытаться отодвинуть их от сетки. Но не получилось — процент ошибок в этом элементе был слишком большой. Опять же, думаю, это все от нервов и эмоций.

Улыбался после матча и Владимир Алекно:

— Сегодня я очень доволен после игры. В этом году как никогда видно настроение у ребят на площадке. Нам сложнее обычного даются победы. И это не связано напрямую с тем же Леоном. А то все только про него и говорили. Просто были закономерные победы. Сейчас такого нет, мы прикладываем гораздо больше усилий для достижения результат. Средний уровень команд подтянулся. Я не думаю, что тот же Белгород стал слабее от ухода Мусэрского или Тетюхина. Дома они всем «попьют» крови. Мы же боремся со своими трудностями, есть повреждения: тот же Бутько еще не до конца восстановился. Лоран, который его подменяет, еще молод и нервничает. Нгапету нужно набрать лучшую форму. Но то, что я увидел при всех этих трудностях, мне греет душу. Играют с желанием, с сердцем.

На майки как посмотрел, вспомнил, сколько фамилий только через меня прошло. Можно из этих людей банду собрать и пойти какой-нибудь замок штурмовать



— Сегодня был тысячный матч «Зенита». Что значит для вас это событие?

— Это очень здорово, казанский клуб чтит свою историю. На майки как посмотрел, вспомнил, сколько фамилий только через меня прошло. Можно из этих людей банду собрать и пойти какой-нибудь замок штурмовать.

Далее у казанцев сразу два матча за неделю. Сначала волейбольное татаро-башкирское дерби в Уфе против «Урала», а затем долгожданный матч за Суперкубок дома против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Андрей Лопата, фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com