Интервенции «Русской валюты»: Ирек Миннахметов давит нелегалов минимальной ценой

Татарстан почти полностью вытеснил ввозную водку

Фото: Максим Платонов

«Татспиртпром» нашел несиловой способ нейтрализовать поставщиков суррогатного алкоголя в приграничных районах Татарстана. Вчера на отчетной коллегии региональной Госалкогольинспекции вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин одобрил эксперимент ТСП по развертыванию в муниципалитетах торговых точек, продающих водку по минимальной цене, и призвал продолжить его и в этом году. «Чудес не бывает. Если цена водки ниже минимально установленного уровня, то она сомнительного качества», — зачем-то убеждал он присутствующих. До сих пор, напомним, с паленой «беленькой» боролись исключительно правоохранительные органы. Подробности заседания — в репортаже «Реального времени».

Водка под контролем

Стратегически важный для Татарстана алкогольный рынок обошелся в прошлом году без потрясений. По данным Госалкогольинспекции РТ, при общем объеме продаж крепкой алкогольной продукции в 5,8 млн декалитров татарстанские производители сумели продать 3,1 млн дал, опередив дистрибьюторов ввозного алкоголя (2,7 млн дал). Правда, «удельный вес ввезенной алкогольной продукции в общем объеме розничной продажи в 2018 году увеличился на 2 пункта по сравнению с 2017 годом и составил 49%», сообщил глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. Однако безоговорочным королем на внутреннем рынке остается «Татспиртпром», который продал 3,1 млн дал, вытеснив ввозной алкоголь. «Водки продано 2902,6 тыс. дал, или 96% к 2017 году. При этом удельный вес ввозной водки в общем объеме розничной продажи водки в республике по итогам 2018 года уменьшился на 1 пункт по сравнению с 2017 годом и составил 12%», — отмечается в отчете ведомства.

Единственным «вечным врагом» татарстанских производителей остаются поставщики суррогатного алкоголя, которые заходят слева и справа, снижая объемы продаж легальной водки. «Реализация татарстанской водки в республике шла неравномерно, — признал Жаудат Ахметханов. — В Пестречинском районе продажи выросли на 10%, в Лаишевском — на 3%, в Верхнеуслонском — на 2%». Но в большинстве районов, напротив, происходит уменьшение продаж. «А за этим падением стоит рост нелегального оборота», — объяснил он причину своей тревоги.

«Для недопущения падения продаж республиканской водки в прошлом году нам пришлось применить нетрадиционные меры», — сообщил Жаудат Ахметханов. Фото Максима Платонова

«Татспиртпром» против нелегалов: 215 рублей против 170

Однако крупнейший производитель водки нашел противоядие для суррогата. ТСП, отбросив сомнения, вышел, наконец, «один на один» в сражении с подпольными поставщиками нелегальной водки, запустив эксперимент. «Для недопущения падения продаж республиканской водки в прошлом году нам пришлось применить нетрадиционные меры, — сообщил Ахметханов. — В порядке эксперимента ООО «Алкоторг» начало продажи водки с определенной ценовой политикой». Проще говоря, чтобы перебить желание сельчан закупаться привозным контрафактом по доступной для них цене в 170—180 рублей за пол-литра, торговая компания ТСП «Алкоторг» открыла на селе постоянную продажу водки по цене 215 рублей, близкой к минимальной розничной цене, установленной в прошлом году правительством РФ. Эксперимент запустили с широким охватом. Как сообщил Жаудат Ахметханов, одновременно в 24 районах Татарстана открыли водочную сеть из 250 торговых точек «Алкоторга». Как было пояснено позже, в села отгружается водка двух марок — «Русской валюты» и «Старой Казани».

Первые результаты эксперимента можно считать обнадеживающими: суррогатная водка начала отступать от границ республики. По словам Ахметханова, в этих районах продажи легальной водки увеличились на 5—6%, тогда как до сих наблюдалось падение до 9%. Впрочем, представители муниципалитетов не торопятся праздновать победу над «паленкой». Как признался корреспонденту «Реального времени» глава одного из отдаленных районов после окончания коллегии, «есть опасение, что теневые дельцы начнут сбрасывать цену до 150 рублей за пол-литра», и тогда акция ТСП может оказаться бесполезной.

Как бы то ни было, вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин в заключительном слове признал эксперимент с дешевой водкой «нужным и полезным» и призвал его продолжать. В то же время за пределы 24 муниципальных регионов, которые считались территорией паленой водки, эксперимент выводить не собираются.

«Народный контроль» заработал почти 1 млн рублей

Госалкогольинспекция продолжает взаимовыгодно сотрудничать с бдительными гражданами для выявления точек продаж паленой водки. Как сообщил Жаудат Ахметханов, в 2018 году от них поступил 1 881 сигнал — правда, достоверными оказались лишь 615. Всем, кто помог вскрыть теневые точки продаж, было выплачено 843 тыс. рублей. Из них 185 тыс. рублей получил житель Набережных Челнов, 159 тысяч и 126 тысяч — жители Нижнекамска.

По словам главы Госалкогольинспекции РТ, в республике продолжается внедрение и использование механизма учета и контроля легальности алкогольной продукции в виде обязательной фиксации всех этапов производства и оборота в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). В результате количество не подключенных ИП, продающих пиво и пивные напитки, сократилось со 170 в 2017 году до менее 10 на сегодняшний день. Выявляются нарушения в сфере производства пива и пивных напитков, особенно это касается мини-пивоварен и предприятий, реализующих пиво и пивные напитки, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС. Всего в прошлом году по итогам дистанционных сверок и выведения отчетов из ЕГАИС было оформлено 490 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщил глава Госалкогольинспекции РТ, в республике продолжается внедрение механизма учета и контроля за легальностью алкогольной продукции в виде обязательной фиксации всех этапов производства и оборота в ЕГАИС. Фото merkata.ru

Как Рустам Тарико и Ирек Миннахметов разливают спирт

В сегменте спирта происходит неформальное соперничество между Roust Рустама Тарико и ТСП Ирека Миннахметова. Оба входят в топ-5 производителей водки в России, занимая соответственно первую и вторую строчку по объемам производства в 2018 году. Однако спирт для брендов оба производят в Татарстане. И хотя напрямую они между собой не конкурируют, но невольно сравниваешь, кто больше «гонит». Напомним, что ТСП производит спирт на двух своих заводах — Усадском проектной мощностью 3 млн дал и на Мамадышском — около 1 млн дал. Из отчетных данных, опубликованных Госалкогольинспекцией, видно, что «Буинский стандарт Водка» Тарико постоянно увеличивает объем выпуска: по итогам 2018 года он вырос на 7%, до 1,8 млн дал. В свою очередь, ТСП вывел Усадский спиртзавод на проектную отметку, но все равно не достиг 100% уровня. Разумеется, весь спирт Тарико вывозит — в 2018 году было отгружено 1,9 млн дал, тогда как «Татспиртпром» продолжает обеспечивать им собственные заводы. За пределы республики Мамадышский спиртзавод отгрузил 237,6 тыс. дал, а Усадский спиртзавод и вовсе жалкие капли — всего 15,6 тыс. дал.

ТСП пошел на Кубань

В 2018 году АО «Татспиртпром» начал производство своих торговых марок на сторонних мощностях в России. На предприятиях ООО «Кубанская винная компания», ООО «Союз-Вино», расположенных в Краснодарском крае, выпускаются вина столовые «Кубань. Таманский полуостров. Каберне», «Кубань. Таманский полуостров» и др. В Санкт-Петербурге на предприятии ООО «Вилаш — Комбинат шампанских вин» открыт выпуск шампанских вин «Классическое», «Российское», вина игристого «Согно Сегрето». Всего в 2018 году на сторонних мощностях было произведено 293 тыс. дал алкогольной продукции. Согласно стратегии развития и реализации алкогольной продукции, АО «Татспиртпром» наращивает долю собственных брендов путем замещения продукции сторонних марок. Так, доля контрактного розлива в общем объеме производства составила всего 3% (в 2016 году было 30%).



Как известно, летом прошлого года в Чистополе был запущен пивоваренный завод «Белый Кремль». Мощность предприятия рассчитана на 20 млн декалитров пива в год. Общая площадь завода более 153 тыс. кв. м. По итогам года выпущено около 900 тыс. дал, сообщил Ахметханов. При этом снизил на 10% объем выпуска пива челнинский производитель «Булгар-пиво».

Летом прошлого года в Чистополе был запущен пивоваренный завод «Белый Кремль». Фото Олега Тихонова

Рустам Нигматуллин разделил общую обеспокоенность «вторжением» нелегальной водки в республику, заявив, что ее продажа равносильна «краже из кармана государства». По его словам, по итогам года производители алкогольной продукции пополнили бюджет на 23,7 млрд рублей. При этом почти 8 млрд рублей поступило от «пивных королей» — ТСП, «Булгар-пиво», турецкого «Эфес», добавил он. Чтобы не терять акцизы, он предложил продолжить адресную ценовую программу «Татспиртпрома». «Чудес не бывает. Если цена водки ниже минимально установленной, то она сомнительного качества», — отметил он.