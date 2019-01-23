«Отдавая Курилы, Путин делает себе харакири»

Политпрогноз от Леонида Радзиховского. Часть 2

В заключительной части интервью «Реальному времени» журналист Леонид Радзиховский прогнозирует, как в итоге Владимир Путин решит проблему Курильских островов, стоит ли ждать сюрпризов от выборов губернаторов, а также рассуждает о том, почему Россия и Белоруссия не объединятся, а на выборах президента Украины победит не Юлия Тимошенко.

«Медведев исполняет ту же функцию, что и проплаченные украинские политологи на ток-шоу»



— Леонид Александрович, значит, по-вашему, в ближайшие пять лет мы будем наблюдать правление усталого человека, как это нередко случалось в нашей стране?

— Да. Вспомним, Леонид Ильич Брежнев полностью издох за 18 лет, а Путину предстоит быть во главе страны 24 года — это очень тяжело. Ленин вообще «сгорел» на этой работе за шесть лет, но его время было временем тяжелой ответственности. Единственный, кто усидел у власти почти 30 лет, был наш «Кощей Бессмертный» — Сталин, но и он в последние годы представлял собой абсолютную развалину, которая не вылезала из болезней и «ближней дачи», ничего не могла говорить и делать. Хотя и строила планы новой войны и нового террора, истребления евреев и партноменклатуры, но эти планы существовали в воспаленном воображении Сталина, а в реальности он ничего не мог. Все эти факты — понятная человеческая история, и если Путин сейчас представляет собой тяжелое зрелище, то остаться у власти в 2024 году, в 72 года, еще на шесть лет — это просто скверный анекдот.

— Хорошо — Путин устал. А как осуществляется управление страной?

— Все управляют помаленьку, да и что тут управлять-то — мы что, воюем что ли с кем-то? У нас, слава Богу, не советская власть, где надо было с Госпланом сверстывать планы на год, поэтому управлять проще, а значит, руководят все помаленечку. Думаю, что здесь можно выделить Антона Силуанова — говорят, что он очень энергичный и толковый министр, Кириенко, которого вы назвали, неплохо руководит политической частью.

Кстати, сейчас сложилась очень разумная система управления. Возьмите телевидение: что там творилось при «совке»? Там чуть ли не монтажные планы сюжетов согласовывали с ЦК КПСС, а сейчас этого абсолютно нет — «профессионалам» типа Соловьева и Киселева дается огромная степень свободы, и что — ими кто-то руководит, бегает за ними? Нет, конечно, — им дана определенная установка и широченный простор действий в пределах этой установки, ну они и действуют вместе со своими начальниками как надо.

Почему я говорю про телевидение? Потому что сейчас это главное министерство в стране. А что у нас главнее-то? МИД — это просто отдел телевидения, структура, работающая на «ящик». Как и Минобороны — мы вроде бы нигде не воюем, но фронт войны мы видим — и где? В «ящике»! Поэтому именно телевидение — это наше все, и в силу этого факта тут не должны быть введены какие-то новые системы управления.

«У нас, слава Богу, не советская власть, где надо было с Госпланом сверстывать планы на год, поэтому управлять проще, а значит, руководят все помаленечку. Думаю, что здесь можно выделить Антона Силуанова — говорят, что он очень энергичный и толковый министр». Фото Максима Платонова

— А руководит чем-нибудь Дмитрий Медведев?

— Медведев исполняет ту функцию, которую исполняют на ток-шоу приглашенные проплаченные украинские политологи. Как вы знаете, в отношении этих политологов занимаются нередко и рукоприкладством — конечно, это имитация, постановочные бои. Так и Медведев должен быть громоотводом, смешным боярином, на которого должны выливаться все грязные потоки.

«С национальными республиками у Кремля свои заморочки — они боятся обидеть национальные чувства»

— В сентябре в ряде российских регионов грядут очередные выборы губернаторов. Возможно ли повторение Приморья-2018, с грубым вмешательством в выборы неких сил, где побеждал оппозиционер, их отменой и проталкиванием на новых выборах более сильного кандидата власти? Или власть сделает все, чтобы такой картины не было?

— Да, осенью 2018-го мы увидели в Приморье живой выборный процесс, пусть в итоге и выбрали Кожемяко. Я думаю, что и сейчас в Кремле никто не против такого же живого процесса выборов — народ нельзя кормить все время только Украиной и НАТО (потому что эта тема уже течет из всех дыр) и надо еще чем-то развлекать. Но конечный итог для власти будет таким, какой ей нужен. Слушайте — ну вот выбрали бы в Приморье не Кожемяко, а коммуниста Ищенко, и что — он отказался бы в своем регионе проводить ту же пенсионную реформу или собирать налоги, транслировать первый и второй федеральный каналы? Ну чего бы он такого сделал? Чем этот Ищенко отличается от Кожемяко? Да ничем! Сейчас в стране есть губернаторы-коммунисты, и что — они проводят другую политику? Нет.

Что есть эффективность губернатора? Чистка улиц? Взрывается газ в домах или нет? Чистая ли вода в трубах? Никого в Кремле такие вещи не интересуют — Кремль интересует только политическая активность губернатора и здесь все нормально: у нас нет оппозиционных губернаторов, у нас нет отдельной политической линии губернаторов, поэтому губернатор от КПРФ будет делать то же, что и губернатор от «Единой России». Но если говорить о выборах, то, конечно, не стоит забывать, что есть ведомственная, бюрократическая точка зрения — она относится к управлению внутренней политики администрации президента. Это управление должно как-то отчитываться о своей работе — оно и отчитывается: отчитывается в частности и тем, сколько губернаторов избрано от «Единой России», а значит, в 2019 году оно будет работать над тем, чтобы максимум губернаторов был избран именно от «Единой России», хотя сейчас эта партия ничем не отличается от всех остальных. Поэтому я полагаю, что управление внутренней политики своего добьется, а если на выборах будет шум-тарарам, так тем и лучше — народ развлечется.

— А этот выборный шум возможен, скажем, в Башкирии, где, хотя пока еще и небольшие, но уже высказываются сомнения, что нынешний врио главы республики Радий Хабиров легко выиграет в первом туре?

— С национальными республиками у Кремля есть свои заморочки — они боятся обидеть национальные чувства. Поэтому там будут свои игры. Там начальство будет действовать грубее, будет вмешиваться в выборы, и если за вмешательство в выборы где-нибудь в Костромской области Кремль еще может спросить у губернатора, то в отношении национальных республик он этого делать не будет. Кремль считает, что если там все-таки силен местный, национальный кадр, то наступать ему на ноги нельзя.

«Чем этот Ищенко отличается от Кожемяко? Да ничем! Сейчас в стране есть губернаторы-коммунисты, и что — они проводят другую политику? Нет». Фото zavtra.ru



«Псевдогосударство России и Белоруссии — это просто этнографический ансамбль для торжественных встреч. Ну и для выкачивания денег из России»

— Главное событие 2019 года в бывшем СССР, исход которого волнует и Кремль, — президентские выборы на Украине. В последнее время там выросли шансы на победу у шоумена Владимира Зеленского, поэтому хочу у вас спросить — может Украина избрать именно такого «свежего человека» своим лидером?

— Бессмысленно пока гадать — до выборов на Украине еще два с лишним месяца. Но думаю, что если Порошенко выйдет во второй тур, то он победит, а если не выйдет, то, видимо, Зеленский… или не Зеленский. Пока Зеленский для нас в России фигура абстрактная, так что посмотрим.

— А почему вы считаете, что Порошенко имеет больше шансов на победу, чем лидирующая в гонке Тимошенко?

— Для Порошенко проблема — только выход во второй тур. А то, что Тимошенко не будет президентом, в этом я не сомневаюсь: у нее карма такая же, как у Хиллари Клинтон. Бывают такие люди, которые всю жизнь рвутся, но так и не дорываются до власти, потому что слишком сильно рвутся. Кроме того, на Украине Тимошенко — это самый ненавистный человек, еще более ненавистный, чем Порошенко. Большинство населения прекрасно понимает цену ее популистским обещаниям, поэтому президентом ее выбирать не будут, да и скандалов за Тимошенко много, слишком много за ней и воровства.

— Случившееся в конце декабря обострение в отношениях Москвы и Минска, высказывания некоторых чиновников о необходимости большей интеграции России и Белоруссии — все это может свидетельствовать о чем-то серьезном? Или это очередной этап недовольства Батьки Москвой?

— Конечно, это не более чем очередной батькин этап, и связан он с тем, что у Батьки тоже денег нет и «держаться» ему уже трудно. И в силу этого Лукашенко намекает Путину, что если вы не хотите потерять последнего союзника, то не переставайте мне платить. Но платить-то нечем — самим не хватает.

Отношения с Батькой, то есть с Белоруссией, имеют два аспекта. Первый заключается в том, что эти отношения построены на лжи: существует якобы некое совместное государство, которое, с одной стороны, государство, а с другой стороны, никакое не государство — те государства, которые в него входят, это отдельные независимые государства. Но тут беда в другом — этому «государству» уже больше 20 лет, а оно даже близко не напоминает Евросоюз. Евросоюз за 20 лет проделал огромную работу: он расширился, там подготовили введение единой валюты, у них унифицировались законы, а в псевдогосударстве России и Белоруссии не проделано ничего, это просто этнографический ансамбль для торжественных встреч, поцелуев и объятий, ну и для выкачивания денег из России. Напомню — за 20 лет с лишним Белоруссия выкачала из России более 100 миллиардов долларов, а взамен мы не имеем вообще ничего, кроме того, что Батька типа обеспечивает геополитическую безопасность России — сдерживает «танковые дивизии Меркель», которые «рвутся» на Смоленск, отбивая их фауст-патроном и коктейлем Молотова. «Танки» не прорвались — значит, не зря мы ему 100 миллиардов долларов дали.

«Батька эксплуатирует скрепы и «сдерживание НАТО», но теперь эксплуатировать становится все труднее — Россия дает все меньше денег, соответственно, скандал на скандале». Фото kremlin.ru

В общем, с одной стороны вы видите издевательство, невозможное ни в какой другой стране, — все подкармливают своих союзников, но не в таких же объемах, а с другой стороны, есть те же самые скрепы — мол, мы с белорусами единый народ, как ранее с украинцами, и разорвать эти скрепы и сказать, что, мол, мы разные государства, нельзя, ибо окажется, что союзное государство — это была ложь. Батька эксплуатирует скрепы и «сдерживание НАТО», но теперь эксплуатировать становится все труднее — Россия дает все меньше денег, соответственно, скандал на скандале. А России деваться некуда — эту «братскую» цепь она разорвать не может и сказать Батьке «Хватит!» тоже, ибо весь этот скандал упадет на Путина, и окажется, что именно он разрушил союз с Белоруссией, единственным нашим союзником. Пойдет на такое Путин? Нет, не пойдет.

Если говорить о варианте вхождения Белоруссии в Россию, то тут Батька ответил: «Никогда!» — как и любая страна в мире, Белоруссия никогда не откажется от своей независимости, от своего суверенитета — только на равных. Вывод — порвать нельзя, включить нельзя, и что остается — тянуть кота за хвост дальше, и значит, каждый год будет новый скандал.

«Отдавая Курилы, Путин делает себе харакири на этих островах»

— В Москву для переговоров прилетел японский премьер Синдзо Абэ. Решение по Курилам, которые, конечно же, будут обсуждаться на его встрече в Кремле, тем же Путиным уже принято. Или оно будет отложено еще на несколько лет?

— Формально решение будет отложено, а фактически решение тут есть — острова отдать нельзя.

— А главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказал интересную мысль о том, что Путин может отдать два острова, заключить мирный договор, который действительно поставит точку во Второй мировой войне. Пусть и формальную точку, но Путину она дает статус причастного к победе.

— Мнение Венедиктова — это полная и абсолютная ерунда. Какая еще точка во Второй мировой войне? Что за бред?

— Но ведь мирный договор с Японией не заключен, это факт.

— И что? Мы что — воюем с Японией? Войны нет, а дипломатические, торговые, гуманитарные отношения есть. Какая еще точка, какая война? Кого в России, как бы не надувал щеки Соловьев или Венедиктов, Киселев или Познер, интересует эта идиотская юридическая точка, эта юридическая процедура, эта бумажка? Да, телевидение будет кричать о какой-то точке, поставленной Путиным во Второй мировой войне, но народ-то у нас не дебильный.

Представим — мы будем иметь бумажку, которая ничего не меняет, и за это Россия отдает два острова. Да, для японцев эти острова-каменюки и рыба вокруг них имеют какое-то значение, но для русского человека значение имеет одно — символ.

«Скорее всего в районе Курил, на Дальнем Востоке будет создана особая экономическая зона, не будет таможенных пошлин, свободные безвизовые поездки туда-сюда, и японцам даже могут дать управление многими предприятиями. Но чтобы острова принадлежали Японии — это невозможно». Фото kremlin.ru

Вот почему все сходили с ума по поводу Крыма? Что, раньше россияне не могли там отдыхать, что — рубли в Крыму не принимали и по-русски там не говорили? Могли, и что сейчас — изменилось что-то? Изменилось — санкции появились и многое другое. Крым — это чистый, стопроцентный символ того, что мы — великая Россия, которая добивается возвращения своего, которое украли, и все жалкие попытки задним числом рационализировать возвращение Крыма (типа «если бы не мы, туда вошли бы американцы») предназначены для совсем уж умственно отсталых людей.

Вернемся к Курилам: мы Россия или проходной двор? Мы суверенная страна или мы торгуем своими территориями? Курилы завоеваны в результате победы — видимо, в результате победы Путина, если он идет во главе «Бессмертного полка», стало быть, мы можем с этой территорией делать все что угодно — продавать или передавать? Эти вещи настолько очевидные и кричащие, что никто — ни телевидение, ни «Эхо Москвы», ни какая бы то ни было пропаганда — замазать их не может. Всем будет видно, что не Россия, а лично Путин продал нашу землю, землю, которая завоевана дедами в результате победы. Что на это возразишь? Скажешь про мирный договор, торговлю рыбой, экономические отношения? Есть вещи, которые не размениваются на рыбу или какие-то экономические выгоды! А если размениваются, то давайте продавать могилы солдат!

У Путина есть две опоры, которые он тщательно выращивал, — экономика, которая работает в интересах олигархов, и военная политика — Путин, мол, поднял Россию с колен, вернул нам гордость, сделал нас суверенными. Если Путин отдает острова, значит, одним ударом он разрушает все, чего добивался в результате своей внешней политики или, если хотите, своего пиара вокруг внешней политики. Ну и уничтожает победу, а значит, и самого себя, обнуляет себя, делает себе харакири на этих островах. Этого ему не простят никогда. Конечно, такое решение не будет означать, что люди выйдут на улицу с протестом, но нынешнее отношение к Путину будет окончательно убито — после удара с пенсионной реформой это будет контрольный выстрел в голову.

Спрашивается — Путин этого не понимает? Отлично понимает. У него есть какая-то острая необходимость пойти на эти сделки с японцами? Никакой необходимости нет. Следовательно, он на эту сделку не пойдет и никаких островов японцам не отдаст. Зачем он пошел на это дело и зачем пошли эти глупейшие и бессмысленные переговоры ни о чем, совершенно непонятно. Но я думаю, что все это идет от той же усталости Путина — усталости от того, что он в последние годы в полуизоляции, и поэтому он был рад с этим Абэ встречаться. Японец вцепился, он демонстрирует, что он Путина уважает. Другу говорить о том, что Россия не отдаст острова, неприятно, поэтому тянули, тянули, ну и дотянули до того, что Абэ уже клянется на могиле отца, если не танцует. Путин отдать эти острова не может — это, как я сказал, символ.

Скорее всего, в районе Курил, на Дальнем Востоке будет создана особая экономическая зона, не будет таможенных пошлин, свободные безвизовые поездки туда-сюда, и японцам даже могут дать управление многими предприятиями. Но чтобы острова принадлежали Японии — это невозможно.