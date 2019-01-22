«Победа на этом Кубке? Она вообще не нужна». Как «Спартак» и «Ростов» открывали новый турнир

Матч-открытие старых знакомых

Лидеры отечественного футбола «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» собрались на берегах Персидского залива, чтобы фактически перезапустить сезон российского футбола. «Спартаку» и «Ростову» предстояло сделать это первыми. Виталий Ошовский внимательно изучил встречу-открытие нового «межсезонного» турнира и поспешил поделиться своими размышлениями об увиденном с читателями «Реального времени».

Что это за кубок и с чем его едят

Без некоторого усилия над собой игры Кубка «Матч Премьер» смотреть будет непросто. Этот новый турнир — товарищеский, и команды в нем будут только просыпаться от зимней спячки. Состязание отдаленно напоминает Кубок Первого канала, который также разыгрывался в середине зимы в 2000-х на полях Израиля. Вот только, в отличие от тех времен, ЦСКА в турнире участия принимать не будет: в Катаре собрались «Зенит», «Локомотив», а также «Спартак» и неожиданно «Ростов». Именно две последние команды сыграли между собой в матче открытия.

Этот новый турнир — товарищеский, и команды в нем будут только просыпаться от зимней спячки. Фото spartak.com

Еременко не дождались

«Победа на Кубке Фонбет? Она вообще не нужна, и это еще мягко говоря», — о новом товарищеском турнире, проходящем в Катаре, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отозвался в своей красноречивой манере. Перед матчем было очевидно, что и Карпин, и Кононов с удовольствием пустятся в тактические эксперименты. И эти ожидания оправдались полностью.

Однако перед самой игрой несколько ключевых футболистов почувствовали недомогание. Все с нетерпением ожидали увидеть на поле новичка «Ростова» Романа Еременко, но Валерий Карпин был против. На вопрос журналистов, получит ли Еременко игровую практику, тренер «желто-синих» ответил:

— Не получит, абсолютно. С 4 ноября он не тренировался с профессиональной командой. Здесь работа идет всего три дня. Понятно, что он не готов. Риск получить травму огромный. Возможно, 25-го он выйдет. Разумеется, у этого невыхода есть и веская околофутбольная причина, но о ней сказано уже немало, — не без таинственности резюмировал Карпин.

В стартовом составе «Спартака» вышел Наиль Умяров, для которого прошлый год, возможно, стал лучшим в жизни. Хавбек окончил школу с золотой медалью, а в рядах «Чертаново» стал одним из ключевых футболистов. В атаке по флангам расположились Лоренцо Мельгарехо и твердый запасной Александр Ташаев.

«Победа на Кубке Фонбет? Она вообще не нужна, и это еще мягко говоря», — о новом товарищеском турнире, проходящем в Катаре, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отозвался в своей красноречивой манере. Фото fc-rostov.ru

Шанс для Ташаева и для молодых комментаторов

Таким образом, Кононов дает понять, что с уходом Самедова и возможной отправкой в аренду Ломовицкого у Ташаева появляются полгода на реализацию своего шанса. В матче с «Ростовом» Александр регулярно перемещался по всей ширине атаки. Причем чаще всего Ташаев оказывался на левом фланге — позиции, которая ему абсолютно чужда. Справа же вдруг оказался Мельгарехо — который, наоборот, специализируется на левой бровке.

Эксперимент кардинального эффекта не дал: Ташаев и Мельгарехо регулярно открывались, но моменты у ворот «Ростова» возникали крайне редко. Виной тому, возможно, стали спущенные мячи: неоднократно футболисты, желавшие вбросить аут, призывали болл-боев их поменять. На сдутые снаряды обратили внимание даже комментаторы матча Константин Генич и Роман Гутцайт.

В этот вечер комментировали не только они. На «Матч! Премьер» сейчас вовсю проходит конкурс комментаторов, и 12 финалистов будут соревноваться друг с другом именно на играх этого турнира. Среди финалистов есть как известные комментаторы «Сила ТВ», так и самородки вроде Артема Фигурова, начавшего свою комментаторскую карьеру полгода назад на любительском «Vital Sport». Поистине матч «Спартак» — «Ростов» был идеален именно для работы. Для кого-то — наиграть игровые связки, другим — набрать форму, третьим — проверить свой эфирный уровень… Отдыхающих на этой игре было явное меньшинство. И зрелищного футбола в этот вечер они, по большому счету, не получили.

«Ростов» весь матч играл мягкими длинными набросами на 20—30 метров, к которым спартаковцы были абсолютно готовы. Тем удивительнее было наблюдать их чудовищную ошибку в центре поля на 40-й минуте. Просчет в передаче вылился в выход 3 в 2, мячом завладел Видар Кьяртанссон, который сам и пробил в верхний дальний угол — 1:0! Александру Максименко не помог даже слегка сдутый катарский мяч.

Денис Глушаков вышел на поле с таким желанием, будто в Катаре сейчас проходит матч за Суперкубок. И не Фонбета, а РПЛ. Фото spartak.com



«Глушаков — наш лидер!». Как лидер «ОПГ Ромашка» переломил игру

Замены сильно оживили игру «Спартака» после перерыва. Денис Глушаков вышел на поле с таким желанием, будто в Катаре сейчас проходит матч за Суперкубок. И не Фонбета, а РПЛ.

— Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась, — заявил после игры Олег Кононов. — Денис наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше. В данный момент у нас проходит подготовка к сезону. Пробуем разные варианты, ищем, — сказал наставника «Спартака».

Очень помог москвичам и выход Софьяна Ханни, который при Кононове, возможно, показывает свой лучший футбол в карьере. Именно с его паса Михаил Игнатьев вошел в штрафную и заработал пенальти. Луис Адриано не промахнулся — 1:1.

Замены «Ростова» же дали обратный эффект. Игроки не чувствовали взаимопонимания, из-за чего выйти даже за пределы центра поля им было проблематично. Каждый переход из опорной зоны в финальную треть атаки становился для «Ростова» событием, причем очень редким. Прессинг «Ростова» во втором тайме заметно ослаб, и «красно-белым» стало в разы легче выходить из обороны. При всем преимуществе москвичей было удивительно наблюдать, как на 87-й минуте Мелкадзе зачем-то швырнул соперника на газон в своей штрафной. Ростовчанин Ионов пенальти смазал, а в ответной атаке забил Глушаков — 2:1.

Но даже возя «Ростов» весь второй тайм, «Спартак» сумел создать себе колоссальные проблемы. При всем обилии атак героем матча стал Максименко, взявший удар с пенальти Ионова. Обидное поражение для ростовчан, но Карпин не стал подавать виду.

«В данный момент у нас проходит подготовка к сезону. Пробуем разные варианты, ищем», — сказал наставника «Спартака». Фото spartak.com

Почему «Спартак» идет по пути «Аталанты»-2016

— Хорошая тренировочная игра. Посмотрели два состава, получили нагрузки. Матч не упущенных возможностей, а матч с травмой Вилюша. И, похоже, очень плохой. Пока нельзя говорить, надолго или нет, но, я думаю, так. Увы, товарищеская игра не обошлась без тяжелой травмы. Центральный защитник «Ростова» был увезен на карете скорой помощи с подозрением на разрыв связок. Надеемся, страшного диагноза Вилюшу удастся избежать, — резюмировал по окончании встречи Карпин.

«Спартак» победил «Ростов» 2:1, но оставить целостного впечатления о себе не сумел. Зато это смог сделать в первом тайме «Ростов», игра которого была максимально конкретной и выстроенной. Да, выстраивается она неброско. Да, в основном через набросы защитников на скоростных нападающих. Но если «Ростов» идет в первой семерке в таблице — значит модель работает!

У «Спартака» же впереди глобальные стилистические перемены, что признал и футболист Николай Рассказов. А «смена лица» никогда не бывает безболезненной. Пример итальянской «Аталанты» образца сентября 2016-го — великолепнейшее тому подтверждение.