«Политика — это интересно, но экономические возможности Татарстана творят чудеса»

Пока «белые дома» меряются санкциями, США стали лидером по вложению в экономику республики

Фото: Максим Платонов

Сегодня Агентство инвестиционного развития Татарстана подвело итоги работы за 2018 год. Ситуация по привлечению иностранных инвестиций идет вразрез с международными тенденциями — пока политики меряются санкциями, Татарстан привлекает деньги «партнеров». США стали лидером по вложению в экономику республики, обогнав Турцию. С тревожным прогнозом выступил эксперт ООН, который предрек в ближайшие два года мировой кризис пострашнее кризиса 2008—2009 годов. Фарид Мухаметшин ответил тем, кто обвиняет руководство республики в проведении «бесполезных» дорогих саммитов и заграничных поездок. Подробности в материале «Реального времени».

Как Татарстан пошел вразрез с международными тенденциями

Внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 12% и достиг 19 млрд долларов. «Это результат наших бесконечных поездок и презентаций», — начала свой доклад Талия Минуллина. Инвестиции в основной капитал составили 600 млрд рублей, это уровень 2017 года. По словам Минуллиной, по иностранным инвестициям ситуация идет вразрез с международными тенденциями.

— Потоки иностранных инвестиций падают, по разным оценкам, на 15—20%, в Татарстане, наоборот, иностранные инвестиции растут. За 9 месяцев мы превысили годовой объем 2017 года, — сказала Талия Минуллина.

Основной инвестор — Турция, но в 2018 году она уступила первое место США — докапитализировались Ford и 3M. «Политика — это интересно, но, видимо, экономические возможности Татарстана творят чудеса», — прокомментировала итоги Минуллина.

В топ-5 иностранных инвесторов — также Германия и Китай. Говоря о привлечении инвестиций, Талия Минуллина отметила роль пресс-служб районов. По ее словам, они помощники, так как наполняют сайты. За недостаточную работу она покритиковала Елабужский район. Притом что он является лидером в республике — 1500 долларов инвестиций на человека, в информационном поле не присутствует.

— Органы местного самоуправления ничего об инвестициях не пишут или пишут очень мало. Чего не сказать об Альметьевском и Арском районах. Исполком Набережных Челнов размещает в 2 раза больше статей об инвестициях, чем Казань. В Альметьевском районе отсутствуют федеральные налоговые послабления, но активная позиция руководства и эффективная работа команды приносят результаты. В то же время Зеленодольск и Чистополь, где есть режим ТОСЭР, — в аутсайдерах, — сказала руководить АИР.

В качестве крупных инвесторов Минуллина отметила турок с Kazan Palace Hotel by Tasigo с 3 млрд рублей. В 2019 году компания планирует вторую очередь отеля на 100 номеров. Фото Максима Платонова



2 млрд в гостиницу «Казань Экспо» и «Касторама» под вопросом

В качестве крупных инвесторов Минуллина отметила турок с Kazan Palace Hotel by Tasigo с 3 млрд рублей. В 2019 году компания планирует вторую очередь отеля на 100 номеров. 2 млрд рублей инвестор вложит в гостиницы рядом с Международным выставочным центром «Казань Экспо».

— Castorama вложила 2 млрд рублей, мы над этим проектом работали 3 года. Появилась информация об ее уходе с рынка в России, решение будет принято позднее, и, возможно, ее будет выкупать другой инвестор, — уточнила Минуллина.

По информации АИР, каждые 3 дня в Татарстане регистрируется новая компания с участием иностранного капитала.

— В целом я удовлетворена работой агентства, хотя удовлетворить меня не просто, — сказала в заключение Минуллина и предоставила слово «не только красивому, но еще и очень эффективному» генеральному директору ОЭЗ «Алабуга» Тимуру Шагивалееву. Он рассказал, что ОЭЗ заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности в России. Минуллина, в свою очередь, спросила, не боится ли он конкуренции с ТОСЭР Набережных Челнов.

— Объем инвестиций в ТОСЭР превысил 15 млрд — это хороший показатель, и это здорово. Мы считаем, что очень важно, что в любой точке Татарстана инвесторы могут получить хорошие условия, — ответил Шагивалеев.

Тимур Шагивалеев рассказал, что ОЭЗ заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности в России. Фото prav.tatar.ru



Чудесный вечер Талии Минуллиной, который закончился страшными новостями

В Татарстан инвестируют не только иностранные, но и российские компании. Так, советник директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Миронов рассказал, что в повышение энергоэффективности сферы ЖКХ в 2017—18 годах было инвестировано 150 млн рублей, в 2019 году планируется 300 млн. В Wi-Fi на общественном транспорте и в общественных пространствах, а также «умные» остановки планируется вложить 250 млн рублей, в совместные проекты по энергоэффективности предприятий — 1,5 млрд рублей.

Далее Талия Минуллина передала слово главе подразделения глобализации и стратегии развития Конференции ООН по торговле и развитию Игорю Пауновичу, заинтриговав фразой, что у нее был с ним «чудесный, просто великолепный вечер, который закончился страшными новостями».

Паунович предрек новый финансовый кризис в 2019—2020 годах. По его словам, есть определенные предпосылки к этому.

— Самый здравый совет, который я могу дать: работать над повышением устойчивости. Кризис, который разразится, будет даже более серьезным, чем тот, что нам удалось пережить в 2008—2009 годах, — напугал он аудиторию.

Агентству инвестиционного развития спикер Госсовета посоветовал обратить внимание на сельские районы и инвестиции в сельское хозяйство. Фото Олега Тихонова

Ответ на критику по «бесполезным» поездкам и саммитам

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сказал, что геополитическая ситуация негативно повлияла на экономику.

— Мы достаточно развитый регион, у нас представлены «хребтовые» отрасли, к которым проявляют интерес иностранные инвесторы, в то же время мы понимаем, что, поскольку производим ВРП более 2 трлн рублей в год, а объем рынка за пределами России достигает 60%, у нас больше проблем, чем в регионах, где нет развитой промышленности. И тем не менее благодаря огромной эффективной работе Рустама Минниханова, который в бесконечных поездках по разным странам в поисках инвестиций, мы серьезно продвинулись во всех рейтинговых показателях, — сказал Мухаметшин.

Он ответил и тем, кто критикует Татарстан за проведение различных саммитов, которые достаточно дорого обходятся бюджету. «Несмотря на расходы, некоторые претензии отдельных министерств и ведомств, мы видим перспективы. Раскрывая потенциал перед Востоком, мы могли бы активнее привлекать финансовый капитал».

Агентству инвестиционного развития спикер Госсовета посоветовал обратить внимание на сельские районы и инвестиции в сельское хозяйство. «Не такие затратные инвестиции дадут большой эффект, чувствительный для населения, — это расширение налоговой базы и рабочие места».

Обратил внимание Мухаметшин на «слабое звено». По ГЧП Татарстан скатился с 8-го на 15-е место. «Мы много говорили, открыли дорогу, но серьезных проектов, законченных и рейтинговых, у нас недостаточно». Просил Мухаметшин быть активнее в поиске инвесторов представителей генконсульств и полпредов.

— Необходимо привлекать инвесторов, создавать благоприятные условия для бизнеса и рабочие места. Эта задача актуальна, тем более в экономически неспокойное время. Особенно в условиях санкционных мер. В этих условиях не просто сохранение, но и увеличение числа инвесторов становится актуальным, — заключил он.