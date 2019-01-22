Эрик Макколлум: «В России слишком длинные новогодние каникулы»

Интервью американского защитника УНИКСа, который отказался от Евролиги в пользу Казани

Атакующий защитник Эрик Макколлум приехал в казанский УНИКС после достаточно удачного сезона в турецком «Эфесе», который, ко всему прочему, еще и выступал в Евролиге. Как уверяет сам Эрик, он искал для себя новый вызов и именно поэтому отказался от солидных предложений турецких и испанских клубов в пользу переезда в Россию. За 3 месяца в Казани американец стал лидером УНИКСа и уже говорит о готовности помочь команде вернуться в Евролигу. Корреспондент «Реального времени» побеседовал с Макколлумом и выяснил, какая команда НБА звала его в свои ряды, что больше всего удивило баскетболиста в России и сталкивался ли он здесь с проявлениями расизма.

«Больше всего удивили ваши долгие новогодние выходные»

— Как чувствуешь себя после первых трех месяцев в России?

— Поначалу всегда бывает сложно втянуться в новую реальность, привыкнуть к ней и принять новую команду. Но потихоньку привыкаю. Одна из главных сложностей в том, что здесь очень рано темнеет. Из-за этого всегда хочется спать (смеется). Но ты заставляешь себя взбодриться и сделать какие-то полезные дела. Тем более что я из северного штата (Огайо, — прим. ред.), снег и холод для нас не такая уж редкость.

— Как провел Рождество?

— Мы с ребятами из команды собрались в одном месте с нашими супругами и подругами. Они наготовили нашу традиционную рождественскую еду, и мы тихо поужинали. Было приятно почувствовать себя прямо как дома.

— Наши новогодние традиции тебя не удивили?

— Да, для меня было очень удивительно, что Новый год для вас важнее и вы отмечаете его больше, чем Рождество. И то, как вы справляете этот праздник, тоже стало сюрпризом. Но больше всего меня удивили ваши очень долгие выходные после Нового года.

Это был новый опыт для меня, здесь действительно очень многое делается по-другому.

Для меня было очень удивительно, что Новый год для вас важнее и вы отмечаете его больше, чем Рождество. И то, как вы справляете этот праздник, тоже стало сюрпризом. Но больше всего меня удивили ваши очень долгие выходные после Нового года



«Расизм в России? Тут никто не говорит на английском — даже если расизм и есть, то я не понимаю»

— В УНИКСе много американцев. Это помогает адаптироваться?

— Я бы не сказал, что национальность — это самое важное в человеке для меня. Главное, чтобы у людей был талант и хороший характер. А откуда они — это совсем не важно. Конечно, если мы из одной страны, то легче притереться и понять друг друга, потому что нет такой разницы в культурах.

— Как вы обычно проводите время американской компанией?

— Мы все уже женаты или обручены, поэтому всегда собираемся с нашими женщинами и ужинаем после игр. Часто приглашаем друг друга в гости и играем в карточные игры. В команде важно иметь химию не только на площадке, но и за ее пределами. Если человек доверяет тебе и если он счастлив в повседневной жизни, то он и на паркете будет играть с большей охотой.

— В западной прессе часто пытаются навязать такую повестку, что в России процветает расизм. Ты сталкивался с этим в Казани?

— Да здесь почти никто не говорит на английском-то. Даже если кто-то что-то и говорит, я не понимаю. Я просто продолжаю делать свое дело. А как реагировать на такое, каждый определяет для себя сам.

Я, например, действую по принципу взаимности. Если кто-то со мной вежлив, то и я отвечаю тем же.

— В семье тебя не отговаривали от переезда в Россию?

— Вообще ничего негативного не было с их стороны. Моей подруге разве что холод здесь не нравится. Но она хочет быть со мной и, когда она рядом, это делает меня счастливым. Благодаря ей моя жизнь становится легче, и я могу просто сфокусироваться на баскетболе.

В команде важно иметь химию не только на площадке, но и за ее пределами. Если человек доверяет тебе и если он счастлив в повседневной жизни, то он и на паркете будет играть с большей охотой



«В России люди стараются, чтобы баскетбол стал популярнее, и крутой Матч звезд тому подтверждение»

— Казань сильно отличается от тех городов, где тебе приходилось играть и жить?

— Да, очень отличается. Я играл в городах, где большое движение на дорогах, да и погода получше. В таких городах всегда есть чем заняться. Но я привыкаю к Казани, все-таки приехал играть в баскетбол, а не развлекаться.

— Каковы твои впечатления от Лиги ВТБ? От ее арен? Как считаешь, в чем ей еще нужно поработать, чтобы стать интереснее и конкурентнее?

— Единая лига ВТБ, конечно, несравнима с НБА, но в Европе она одна из сильнейших, наряду с испанской и турецкой. У вас хорошие арены, на которых ведется постоянная работа со зрителями — у них всегда есть чем заняться, помимо баскетбола.

— А что скажешь о заполняемости наших арен?

— В Лиге ВТБ я бы хотел выделить арену «Химок», где очень хорошая заполняемость. А в Европе отлично болеют поклонники «Панатинаикоса», «Олимпиакоса» и «Фенербахче». Там топовый уровень команд, и болельщик на них идет.

— Если сравнивать с лигами Греции и Турции, ты можешь сказать, что в России любят баскетбол?

— В Турции у меня было больше времени, чтобы прочувствовать страну и местный чемпионат. Все-таки я провел там 3 года. За это время познакомился и с религией, и с менталитетом людей, и с тем, насколько они любят баскетбол.

В России я вижу, что Лига ВТБ тоже очень старается, хочет помочь клубам. Я очень много слышал, на каком высоком уровне здесь проходит Матч звезд. Здесь стараются сделать баскетбол популярнее.

Единая лига ВТБ, конечно, несравнима с НБА, но в Европе она одна из сильнейших, наряду с испанской и турецкой. У вас хорошие арены, на которых ведется постоянная работа со зрителями — у них всегда есть чем заняться, помимо баскетбола



«Летом были предложения из Турции и Испании. Но я искал новый вызов»

— Ты был одним из лидеров в «Эфесе». Почему ушел из клуба?

— У меня было много предложений, в том числе из Турции, а также из Испании. Но меня интересовали не только финансовые условия, но и чтобы предложение было хорошим со спортивной точки зрения. Поступило предложение от УНИКСа, и я считаю, что у этой команды есть большой потенциал и здесь я могу раскрыться и помочь ей.

С «Эфесом» я сам решил не продлевать контракт. Да, я был там одним из лидеров, у меня не было претензий по своей роли в команде. Но мне хотелось провести побольше времени с семьей летом, насладиться своим личным временем, и я ждал чего-то другого, нового в своей жизни.

— Ты так говоришь, будто не был счастлив в Стамбуле.

— Я бы не сказал, что был несчастлив. Я просто искал новый опыт, новый вызов, и УНИКС стал таким решением.

— Тебе не кажется, что переход из «Эфеса», выступающего в Евролиге, в УНИКС — это шаг назад?

— Нет, не считаю. Я думаю, что неважно, на каком месте находится команда, если ты можешь помочь ей выйти на следующий уровень. Если я смогу помочь УНИКСу выйти в Евролигу на следующий сезон, значит, это было отличным решением.

Я думаю, что неважно, на каком месте находится команда, если ты можешь помочь ей выйти на следующий уровень. Если я смогу помочь УНИКСу выйти в Евролигу на следующий сезон, значит, это было отличным решением



«Предлагали контракт в «Атланте», но какой смысл числиться в НБА, если сидишь на скамейке запасных?»

— Многие говорят, что по стилю игры ты похож на бывшего лидера УНИКСа Кита Лэнгфорда. Ты видел его в деле?

— Я видел Лэнгфорда в нескольких матчах Евролиги по телевизору, ну а вживую посмотреть его игру не довелось. Знаю, что он здесь играл очень успешно и довольно долго.

Наверное, такие сравнения возникли потому, что мы оба хорошо забрасываем. Он больше играет на позиции второго номера, а я комбинированный игрок, могу играть и первым, и вторым номером.

— Твой брат Си Джей пробился в НБА и выступает за «Портленд». Не завидуешь ему? Все-таки брату удалось осуществить мечту всех американских баскетболистов, а тебе нет.

— Нет, конечно, он же мой брат. Мы с ним очень хорошие друзья, каждое лето тренируемся вместе. Его успех — это и мой успех, а мой успех — его. На наших отношениях это никак не отражается. И, в конце концов, он больше зарабатывает для нашей семьи, пусть так и будет (смеется).

— Как думаешь, в твоем возрасте еще возможно попасть в НБА из Единой лиги ВТБ?

— У меня была такая возможность, когда мне было 25 лет. Тогда мне предложили минимальный контракт и третью позицию в ростере. Я сказал «нет». Для меня самое главное — играть, иначе я несчастлив. Какой смысл числиться в НБА, если сидишь на скамейке запасных?

Я уже был на тот момент успешным игроком в Европе, делал такие вещи, о которых раньше никогда бы не подумал, колесил по всему Старому Свету, видел различные города.

— Какой клуб предлагал этот минимальный контракт?

— «Атланта Хокс», это было 6 лет назад. Нет, думаю, в Европе я и закончу свою карьеру.

«Я видел Лэнгфорда в нескольких матчах Евролиги по телевизору, ну а вживую посмотреть его игру не довелось. Знаю, что он здесь играл очень успешно и довольно долго». Фото Максима Платонова

ЦСКА рано или поздно уступит чемпионство. «Голден Стейт» же проиграл «Кливленду»

— В нашей лиге есть вечный гегемон – ЦСКА, который забирает все трофеи. Человеку, выросшемув НБА, это не кажется диким?

— По мне так даже лучше, когда есть какое-то соревнование. Да, они очень сильные. Но в конце концов они ведь когда-то все равно проиграют, верно? Просто нужно их брать дисциплиной и упорством.

Сейчас в «регулярке» нам нужно набрать как можно больше очков и занять наиболее удобную позицию, а когда придет время, мы сконцентрируемся на мысли, как их можно обыграть.

— В последние годы «Голден Стейт» тоже был гегемоном в НБА.

— Да, но ведь однажды они проиграли «Кливленду», а этого никто не ожидал! В этом и есть красота спорта — когда у фаворитов выигрывает команда, на которую никто не ставит. Так и должно быть. Поэтому все и любят спорт.

«Да, ЦСКА очень сильные. Но в конце концов они ведь когда-то все равно проиграют, верно? Просто нужно их брать дисциплиной и упорством». Фото cskabasket.com



«Видел в YouTube, как вы катаетесь с горок на надувных кругах. Тоже так хочу»

— В свое время ты говорил, что тебе нравятся тв-шоу. А ты когда-нибудь видел российский YouTube и наших блогеров?

— Нет, к радости или к сожалению. А что там? Зато в YouTube я видел, как вы здесь катаетесь с горок на санях и на надувных обручах. Тоже так хочу. Вот это я бы с удовольствием попробовал.

— Почему ты читаешь книги, связанные с экономикой? Хочешь связать свою дальнейшую судьбу с бизнесом?

— Да, я уже сейчас немного занимаюсь им. Время баскетбола скоротечно, дальше надо будет что-то делать, и это время уже не за горами. Поэтому я поступил в колледж, прошел бизнес-курс и стараюсь заработать денег и вкладывать их в будущее, чтобы позаботиться о своей семье.

Я всегда стараюсь учиться новому. Люди обычно думают, что баскетболисты умеют только играть в баскетбол, но не все знают, что если играешь первым номером, то ты должен быть очень умным (смеется).

— Что за бизнес?

— Он связан с недвижимостью. Я покупаю жилье и сдаю его в аренду под коммерческую недвижимость — под магазины и отели. Хочу встать на ноги в бизнесе до того, как закончу играть.