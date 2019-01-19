«Круг на скорость», гитара и хоккей — No Hey: Матч звезд КХЛ в Казани открылся Мастер-шоу

Первый день Матча звезд КХЛ в Казани открылся Мастер-шоу. Общую победу в конкурсах мастерства одержала команда дивизиона Чернышева. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.