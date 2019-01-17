УНИКС остается в гонке Еврокубка
Казанцы выполнили первое обязательное условие попадания в плей-офф — разгромили «Цедевиту»
После Нового года поклонников УНИКСа бросает то в жар, то в холод. В Еврокубке «качели» в исполнении команды особенно бросаются в глаза: сначала почти случайная победа над «Зенитом», затем поражение в Андорре от команды, идущей 11-й (!) в испанском чемпионате, при том что подопечные Прифтиса вели 12:0 на первых минутах. Без победы, желательно крупной, над аутсайдером группы «D» «Цедевитой» не могло быть и речи о продолжении казанцами борьбы за выход в плей-офф — и хозяева ее добились, разгромив соперника 105:70. Подробности — в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.
Без права на осечку
За исключением поражения от «Пармы», УНИКС в этом сезоне отличался относительно высокой стабильностью игры и результатов. Второе место в Единой лиге ВТБ и пройденный всего с одним поражением групповой этап Еврокубка настраивали поклонников команды на благодушный лад и светлые перспективы и в новом календарном году, который казанские баскетболисты начали, можно сказать, не выходя из-за новогоднего стола. Уже 2 января хозяева «Баскет-холла» в первом матче Топ-16 Еврокубка принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга, который уже успели уверенно обыграть в чемпионате.
Но правильно говорят — как год начнешь, так и проведешь. После новогоднего подарка, сделанного экс-казанцем, а ныне петербуржцем Вороновым своей бывшей команде в виде опрометчивого броска в «молоко» с центра площадки, последовали нервическая победа (+3) над «Енисеем» и кошмарный матч в Андорре, в котором УНИКС впервые, наверное, за время работы в Казани Прифтиса, предстал не командой, а скопищем игроков, забывших о защите и командной игре и думающих лишь о личной статистике.
В результате этих «американских горок», а также успехов соперников, УНИКС после двух туров откатился на третье место в группе в топ-16 и потерял право на дальнейшие осечки, подобные той, которая произошла в крохотном княжестве, затерянном в Пиренеях. Теперь в четырех оставшихся матчах казанцам, чтобы решить задачу выхода в плей-офф, необходимо дважды обыгрывать хорватов и брать на своем паркете реванш у «Андорры» с разрывом минимум 7 очков (в гостях УНИКС проиграл 80:86). И только тогда, при, скорее всего, неизбежном поражении в Санкт-Петербурге, подопечные Прифтиса смогут надеяться на возможность улучшить свое прошлогоднее достижение в Еврокубке — тогда, напомню, казанцы вышли в стадию 1/4, но в трехматчевой серии были повержены «Баварией». Год назад топ-16 казанцы тоже прошли «на тоненького», но если тогда серьезное сопротивление им составили французские «Виллербан» и «Лимож», которые по уровню с УНИКСом сопоставимы, то сейчас, похоже, главными оппонентами игроков Прифтиса являются они сами.
Чьи американцы сильнее?
Сила хорватского баскетбола хорошо известна, но на клубном уровне большие успехи балканской республики относятся еще ко временам союзной Югославии. «Цедевита» из Загреба, пятикратный (и бессменный с 2014 года) чемпион и пятикратный обладатель Кубка Хорватии, четыре раза побеждала в Адриатической лиге (где клуб сейчас идет вторым), а наибольшего успеха в Еврокубке добилась в сезоне 2010/11, когда стал бронзовым призером.
Чтобы быть конкурентоспособной на европейской арене, «Цедевита» летом поменяла почти весь состав и продолжила доукомплектовываться по ходу сезона. Так что мастера в «Цедевите» имеются, но команды пока не видно. Но и в УНИКСе хватает проблем. Поэтому в среду вечером в «Баскет-холле» предстояла встреча «на выбывание» — проигравший на 99% досрочно расставался с шансами на трофей, дающий право участия в главном турнире континента — Евролиге.
Основной состав обозначил перевес УНИКСа в первой половине
Казанский штаб немало удивил стартовой расстановкой. Давно уже игру не начинали сразу трое россиян — Понкрашов, Колесников и Шелекето. Впрочем, первыми у хозяев отличились не они, а Ндур и Макколлум, а все броски Колесникова и Понкрашова домашнее кольцо упорно «выплевывало». В середине первой четверти Стипанович вывел гостей вперед, и Прифтис заменил получившего второй фол Ндура на Моргана.
Из-за дуги мазали поначалу обе стороны, но на 7-й минуте Шелекето и Макколлум разразились точными дальними попаданиями, и это позволило УНИКСу немного оторваться в счете — 16:10. Пожалуй, самым полезным в составе россиян в первой четверти был Шелекето, помимо «трехи» запомнившийся продуктивными действиями под своим и чужим щитами. К концу четверти Максим остался единственным белым в составе хозяев на паркете, а вышедшие со скамейки Локетт и Смит как-то незаметно и без особого напряга сделали перевес казанцев близким к двузначному. Но перед первым перерывом разыгрался лидер «Цедевиты» Пуллен, набравший 4 очка в двух подряд проходах, и команды получили передышку при «+5» в пользу УНИКСа — 21:16.
В ответ на эти достижения лучшего игрока хорватского клуба со старта второй четверти Прифтис вытащил из рукава свой козырь — Хенри, но пока «фантазиста» хозяев приноравливался к игре, сработала замена Цизмича — 23-летний защитник Босниак реализовал первую хорватскую «трешку» и вдохновил партнеров на успешную погоню — 21:21. Основной состав УНИКСа этой «мелочи» не заметил, и казанский экспресс к середине второй десятиминутки вернул себе комфортное преимущество — 33:23 после броска Моргана со средней дистанции. На последних секундах первой половины наконец-то дальний выстрел удался Понкрашову, и команды отправились в раздевалку при вполне пристойном перевесе УНИКСа — 47:38.
Все казанцы отличились набранными очками
Хедлайнером начала второй 20-минутки стал Смит, с 14 очками обогнавший Стипановича в соревновании главных снайперов поединка. После трехочкового американца отрыв его команды стал максимальным за вечер — 57:41, и Цизмич был вынужден взять тайм-аут. Попытки гостей ускорить игру помогли мало — Смит разбросался, партнеры его разбежались, под своим щитом всех распугал Шелекето, и после 3 очков (проход с фолом) Локкетта на 27-й минуте казанцы впервые преодолели рубеж «плюс 20» — 68:47.
Довести эту игру до уверенной победы оставалось делом техники. Понимая, что в конце второго группового этапа двух счастливчиков может определить и разница мячей, хозяева решили не останавливаться на достигнутом. Двузначную статистику в свой актив уже в третьем периоде, помимо Смита, занесли Локкетт и Морган, и за 10 минут до окончания встречи на табло можно было увидеть уникальную ситуацию — все 12 игроков УНИКСа (включая вышедшего на паркет Эджима) отметились набранными очками. 73:54 к началу завершающего отрезка были абсолютно приемлемым для казанцев результатом, который они вплоть до финальной сирене старались только улучшать. К середине 4-й четверти УНИКС набрал 87 очков, и зрители все настойчивее стали требовать «сотню». И они ее получили — 105:70.
Главное — выиграть! Конечно, чем больше, тем лучше, но никто не мог предвидеть, что это случится с таким счетом
Максим Шелекето: «Задачу обеспечить разницу нам не ставили»
После матча корреспондент «Реального времени» побеседовал с одним из главных его героев — форвардом Максимом Шелекето:
— Каждая команда в этом турнире не за просто так пробилась в топ-16. Сегодня мы попали свои броски, хорошо отзащищались плюс нас сплотило то, что кто-то болеет, у кого еще что-то, и на этом фоне мы победили с такой разницей.
— У вас хорошая статистика — 10 очков, много подборов.
— Вернулся Реймар (Морган, — прим. ред.), это тоже нам помогает. Опций в нападении сегодня прибавилось. Под щитами удалось сыграть неплохо.
— Вы понимали, что турнирная ситуация такова, что вам сегодня надо было не просто побеждать, но с перевесом. Была установка — обеспечить солидную разницу?
— Изначально ставилась цель просто выиграть. И дома, и зацепить на выезде — и тогда мы точно выйдем в следующий раунд. Главное — выиграть! Конечно, чем больше, тем лучше, но никто не мог предвидеть, что это случится с таким счетом, — заявил игрок.
Димитрис Прифтис: «Этот счет не должен расслаблять нас перед ответной встречей в Загребе»
Главный тренер УНИКСа остался доволен действиями своих подопечных: «Для нас это была хорошая игра, мы выиграли с комфортным счетом. Мы были хороши в нападении и старались не расслабляться ментально, так как нам предстоит очень трудная игра с хорошо выступающим «Калевом». Нам было важно не терять концентрацию. И этот счет ни в коем случае не должен расслаблять нас перед ответной игрой в Загребе через две недели. У соперника к тому же не было сегодня нескольких ключевых игроков, а они могут поправиться».
Для нас это была хорошая игра, мы выиграли с комфортным счетом
— Как выглядел Морган, пропустивший из-за операции два месяца и набравший сходу 14 очков?
— Самым позитивным фактом является то, что он вернулся. Мы вовремя отреагировали на его травму и сделали ему операцию, не теряя лишних дней во время ноябрьской паузы. Он выглядит в порядке, но игровые ритмы бывают разными, и нужно подождать, чтобы он смог проводить на площадке больше времени.
— Будет ли продлен контракт с Кармайклом?
— У нас еще есть время, чтобы принять по нему решение, — сказал Прифтис.
Справка
Еврокубок. Топ-16
Групповой этап. 3-й тур. Группа Н
УНИКС (Россия) — «Цедевита» (Хорватия) — 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16)
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