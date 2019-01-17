УНИКС остается в гонке Еврокубка

Казанцы выполнили первое обязательное условие попадания в плей-офф — разгромили «Цедевиту»

После Нового года поклонников УНИКСа бросает то в жар, то в холод. В Еврокубке «качели» в исполнении команды особенно бросаются в глаза: сначала почти случайная победа над «Зенитом», затем поражение в Андорре от команды, идущей 11-й (!) в испанском чемпионате, при том что подопечные Прифтиса вели 12:0 на первых минутах. Без победы, желательно крупной, над аутсайдером группы «D» «Цедевитой» не могло быть и речи о продолжении казанцами борьбы за выход в плей-офф — и хозяева ее добились, разгромив соперника 105:70. Подробности — в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Без права на осечку

За исключением поражения от «Пармы», УНИКС в этом сезоне отличался относительно высокой стабильностью игры и результатов. Второе место в Единой лиге ВТБ и пройденный всего с одним поражением групповой этап Еврокубка настраивали поклонников команды на благодушный лад и светлые перспективы и в новом календарном году, который казанские баскетболисты начали, можно сказать, не выходя из-за новогоднего стола. Уже 2 января хозяева «Баскет-холла» в первом матче Топ-16 Еврокубка принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга, который уже успели уверенно обыграть в чемпионате.

Но правильно говорят — как год начнешь, так и проведешь. После новогоднего подарка, сделанного экс-казанцем, а ныне петербуржцем Вороновым своей бывшей команде в виде опрометчивого броска в «молоко» с центра площадки, последовали нервическая победа (+3) над «Енисеем» и кошмарный матч в Андорре, в котором УНИКС впервые, наверное, за время работы в Казани Прифтиса, предстал не командой, а скопищем игроков, забывших о защите и командной игре и думающих лишь о личной статистике.

В результате этих «американских горок», а также успехов соперников, УНИКС после двух туров откатился на третье место в группе в топ-16 и потерял право на дальнейшие осечки, подобные той, которая произошла в крохотном княжестве, затерянном в Пиренеях. Теперь в четырех оставшихся матчах казанцам, чтобы решить задачу выхода в плей-офф, необходимо дважды обыгрывать хорватов и брать на своем паркете реванш у «Андорры» с разрывом минимум 7 очков (в гостях УНИКС проиграл 80:86). И только тогда, при, скорее всего, неизбежном поражении в Санкт-Петербурге, подопечные Прифтиса смогут надеяться на возможность улучшить свое прошлогоднее достижение в Еврокубке — тогда, напомню, казанцы вышли в стадию 1/4, но в трехматчевой серии были повержены «Баварией». Год назад топ-16 казанцы тоже прошли «на тоненького», но если тогда серьезное сопротивление им составили французские «Виллербан» и «Лимож», которые по уровню с УНИКСом сопоставимы, то сейчас, похоже, главными оппонентами игроков Прифтиса являются они сами.

Теперь в четырех оставшихся матчах казанцам, чтобы решить задачу выхода в плей-офф, необходимо дважды обыгрывать хорватов и брать на своем паркете реванш у «Андорры» с разрывом минимум 7 очков. Фото vk.com/unicsbasket



Чьи американцы сильнее?

Сила хорватского баскетбола хорошо известна, но на клубном уровне большие успехи балканской республики относятся еще ко временам союзной Югославии. «Цедевита» из Загреба, пятикратный (и бессменный с 2014 года) чемпион и пятикратный обладатель Кубка Хорватии, четыре раза побеждала в Адриатической лиге (где клуб сейчас идет вторым), а наибольшего успеха в Еврокубке добилась в сезоне 2010/11, когда стал бронзовым призером.

Чтобы быть конкурентоспособной на европейской арене, «Цедевита» летом поменяла почти весь состав и продолжила доукомплектовываться по ходу сезона. Так что мастера в «Цедевите» имеются, но команды пока не видно. Но и в УНИКСе хватает проблем. Поэтому в среду вечером в «Баскет-холле» предстояла встреча «на выбывание» — проигравший на 99% досрочно расставался с шансами на трофей, дающий право участия в главном турнире континента — Евролиге.

Основной состав обозначил перевес УНИКСа в первой половине

Казанский штаб немало удивил стартовой расстановкой. Давно уже игру не начинали сразу трое россиян — Понкрашов, Колесников и Шелекето. Впрочем, первыми у хозяев отличились не они, а Ндур и Макколлум, а все броски Колесникова и Понкрашова домашнее кольцо упорно «выплевывало». В середине первой четверти Стипанович вывел гостей вперед, и Прифтис заменил получившего второй фол Ндура на Моргана.

Из-за дуги мазали поначалу обе стороны, но на 7-й минуте Шелекето и Макколлум разразились точными дальними попаданиями, и это позволило УНИКСу немного оторваться в счете — 16:10. Пожалуй, самым полезным в составе россиян в первой четверти был Шелекето, помимо «трехи» запомнившийся продуктивными действиями под своим и чужим щитами. К концу четверти Максим остался единственным белым в составе хозяев на паркете, а вышедшие со скамейки Локетт и Смит как-то незаметно и без особого напряга сделали перевес казанцев близким к двузначному. Но перед первым перерывом разыгрался лидер «Цедевиты» Пуллен, набравший 4 очка в двух подряд проходах, и команды получили передышку при «+5» в пользу УНИКСа — 21:16.

Со старта второй четверти Прифтис вытащил из рукава свой козырь — Хенри



В ответ на эти достижения лучшего игрока хорватского клуба со старта второй четверти Прифтис вытащил из рукава свой козырь — Хенри, но пока «фантазиста» хозяев приноравливался к игре, сработала замена Цизмича — 23-летний защитник Босниак реализовал первую хорватскую «трешку» и вдохновил партнеров на успешную погоню — 21:21. Основной состав УНИКСа этой «мелочи» не заметил, и казанский экспресс к середине второй десятиминутки вернул себе комфортное преимущество — 33:23 после броска Моргана со средней дистанции. На последних секундах первой половины наконец-то дальний выстрел удался Понкрашову, и команды отправились в раздевалку при вполне пристойном перевесе УНИКСа — 47:38.

Все казанцы отличились набранными очками

Хедлайнером начала второй 20-минутки стал Смит, с 14 очками обогнавший Стипановича в соревновании главных снайперов поединка. После трехочкового американца отрыв его команды стал максимальным за вечер — 57:41, и Цизмич был вынужден взять тайм-аут. Попытки гостей ускорить игру помогли мало — Смит разбросался, партнеры его разбежались, под своим щитом всех распугал Шелекето, и после 3 очков (проход с фолом) Локкетта на 27-й минуте казанцы впервые преодолели рубеж «плюс 20» — 68:47.

Довести эту игру до уверенной победы оставалось делом техники. Понимая, что в конце второго группового этапа двух счастливчиков может определить и разница мячей, хозяева решили не останавливаться на достигнутом. Двузначную статистику в свой актив уже в третьем периоде, помимо Смита, занесли Локкетт и Морган, и за 10 минут до окончания встречи на табло можно было увидеть уникальную ситуацию — все 12 игроков УНИКСа (включая вышедшего на паркет Эджима) отметились набранными очками. 73:54 к началу завершающего отрезка были абсолютно приемлемым для казанцев результатом, который они вплоть до финальной сирене старались только улучшать. К середине 4-й четверти УНИКС набрал 87 очков, и зрители все настойчивее стали требовать «сотню». И они ее получили — 105:70.

Главное — выиграть! Конечно, чем больше, тем лучше, но никто не мог предвидеть, что это случится с таким счетом



Максим Шелекето: «Задачу обеспечить разницу нам не ставили»

После матча корреспондент «Реального времени» побеседовал с одним из главных его героев — форвардом Максимом Шелекето:

— Каждая команда в этом турнире не за просто так пробилась в топ-16. Сегодня мы попали свои броски, хорошо отзащищались плюс нас сплотило то, что кто-то болеет, у кого еще что-то, и на этом фоне мы победили с такой разницей.

— У вас хорошая статистика — 10 очков, много подборов.

— Вернулся Реймар (Морган, — прим. ред.), это тоже нам помогает. Опций в нападении сегодня прибавилось. Под щитами удалось сыграть неплохо.

— Вы понимали, что турнирная ситуация такова, что вам сегодня надо было не просто побеждать, но с перевесом. Была установка — обеспечить солидную разницу?

— Изначально ставилась цель просто выиграть. И дома, и зацепить на выезде — и тогда мы точно выйдем в следующий раунд. Главное — выиграть! Конечно, чем больше, тем лучше, но никто не мог предвидеть, что это случится с таким счетом, — заявил игрок.

Димитрис Прифтис: «Этот счет не должен расслаблять нас перед ответной встречей в Загребе»

Главный тренер УНИКСа остался доволен действиями своих подопечных: «Для нас это была хорошая игра, мы выиграли с комфортным счетом. Мы были хороши в нападении и старались не расслабляться ментально, так как нам предстоит очень трудная игра с хорошо выступающим «Калевом». Нам было важно не терять концентрацию. И этот счет ни в коем случае не должен расслаблять нас перед ответной игрой в Загребе через две недели. У соперника к тому же не было сегодня нескольких ключевых игроков, а они могут поправиться».

Для нас это была хорошая игра, мы выиграли с комфортным счетом



— Как выглядел Морган, пропустивший из-за операции два месяца и набравший сходу 14 очков?

— Самым позитивным фактом является то, что он вернулся. Мы вовремя отреагировали на его травму и сделали ему операцию, не теряя лишних дней во время ноябрьской паузы. Он выглядит в порядке, но игровые ритмы бывают разными, и нужно подождать, чтобы он смог проводить на площадке больше времени.

— Будет ли продлен контракт с Кармайклом?

— У нас еще есть время, чтобы принять по нему решение, — сказал Прифтис.

Александр Норден, фото unics.ru