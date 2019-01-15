Серебро в инновациях: как Татарстан обошел Москву в рейтинге развитых IT-экономик

Республику наградили на Гайдаровском форуме, правда, не все экономисты верят в успех конкурса

Первый же день юбилейного Гайдаровского форума, или «российского Давоса», как его прозвали СМИ, принес почетную награду Татарстану — второе место в топ-3 инновационных регионов страны. В развитии IT-технологий в экономике республика впервые обошла Москву и уступила лишь Санкт-Петербургу. Подробнее о том, какие достижения помогли Татарстану и как эксперты в целом оценивают развитие инновационной деятельности в России, — в материале «Реального времени».

Вторые по инновациям

Татарстан впервые удостоился второго места в топ-3 инновационных регионов России. Обычно республика замыкала тройку бессменных лидеров, но в этот раз обошла Первопрестольную, уступив лишь Северной столице (1-е место — Санкт-Петербург, 2-е — Татарстан, 3-е — Москва, — прим. ред.).

Рейтинг в 2012 году запустили Ассоциация инновационных регионов России и Минэкономразвития. С тех пор он составляется ежегодно и, по словам создателей, служит инструментом определения уровня инновационного развития субъектов. В основе отбора четыре основных показателя: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия и инновационная активность региона. Церемония вручения награды Татарстану прошла сегодня вечером на Гайдаровском форуме.

— Татарстан впервые с 2012 года поднялся на вторую позицию, опередив при этом Москву и уступив Санкт-Петербургу. Успеху нашей республики способствовали укрепление социально-экономических условий для ведения инновационной деятельности, активная деятельность организаций, занимающихся технологическими инновациями, а также увеличение числа научных исследований и разработок, — сообщил после награждения «Реальному времени» министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, по его словам, работа в данном направлении будет продолжена.

Сильные и слабые стороны Татарстана

По заверению организаторов, рейтинг достоверно отражает все изменения в инновационном развитии экономик субъектов, так как строится не на экспертных оценках, а на количественных показателях.

Ранг Регион Балл % от среднего Группа Изменение позиции в рейтинге (по сравнению с 2017 г.) 1 г. Санкт-Петербург 0,68 172,9% сильные инноваторы 0 2 Республика Татарстан 0,67 169,6% 1 3 г. Москва 0,65 166,4% -1 4 Томская область 0,63 161,2% 0 5 Московская область 0,60 152,2% 2

Кроме тройки лидеров, также в группе сильных инноваторов Томская (4-е место), Московская (5-е место), Новосибирская (6-е место), Калужская (7-е место) области. Нижегородцы сделали рывок и перепрыгнули аж три позиции, поднявшись на 8-ю строчку. Другие наши соседи по ПФО, такие как Ульяновская (9-е место), Самарская (10-е место) области, Башкортостан (12-е место), Мордовия (13-е место), Пермский край (18-е место), Удмуртия (29-е место), отнесены к средне-сильным инноваторам. А вот «слабой» группой считаются шесть субъектов — это северные регионы, регионы Сибири и Северного Кавказа.

В двух базовых блоках рейтинга «Научные исследования и разработки» и «Социально-экономические условия инновационной деятельности» Татарстан на 5-м месте. Зато по «Инновационной деятельности организаций» республика заняла 1-е место, опередив Нижегородскую область, г. Санкт-Петербург, Томскую и Московскую области и г. Москву.

«Рейтинг позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона», — говорят в АИР.

Так, к сильным сторонам инновационного развития Татарстана отнесли показатели по таким индикаторам, как «удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации», «число используемых изобретений в расчете на миллион человек населения», «инновационная активность региональных властей» и другое. Любопытно, что подвело республику, вероятно, недостаточное «количество статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 исследователей».

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ II-1 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, % I-7 Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 исследователей II-2 Удельный вес организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе организаций, % II-4 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % II-6 Число используемых изобретений в расчете на миллион человек населения III-3 Удельный вес занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) видов деятельности в общей численности занятых в экономике региона, % IV-3 Инновационная активность региональных властей (балльный индикатор) IV-4 Победа в конкурсах, проводимых ФОИВ и федеральными институтами развития (балльный индикатор) IV-5 Число участников кластеров и резидентов технопарков в расчете на 1 тыс. человек занятого населения IV-6 Интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий (балльный индикатор)

«Нужно не местами мериться, а средними зарплатами и уровнем образования»

Ведущие российские экономисты хотя и признают заслуги Татарстана в целом, по-разному оценивают и его успех в рейтинге АИРР, и само развитие инновационной экономики в России. Так, весьма скептично настроен в оценке эффективности подобных исследований регионов известный предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко:

— Очень хотелось бы понять, по каким критериям и кто строит такие рейтинги. Потому что в основном, и особенно, когда награждают регионы, это строится на псевдополитической теме. На самом деле никакой политики не существует, как я всегда говорю: любая экономика — это перепачканная в дерьме экономика. Рейтинг — это когда у вас есть буржуйный бенчмаркинг, то есть когда есть от чего отсчитывать. Потому что когда мы говорим: в нашем дворе точно есть кто-то инновационный и это Васька, который использует для рогатки резинку от трусов, а все остальные — банковскую резинку, — рейтинг ли это? Да, рейтинг, безусловно. Но если говорить об инновациях серьезно, то, конечно, это не так. Поэтому я к подобным рейтингам отношусь только как к расходованию денег на тщеславие.

По словам собеседника издания, основой любых рейтингов в России должно быть благосостояние обычного гражданина.

Более сдержанно, при этом все-таки признавая достижения республики, оценивает победу Татарстана и другой эксперт — директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан:

— Я, конечно, поздравляю Татарстан с наградой, но, честно говоря, уровень инновационности России очень низкий. И все понимают, как строятся такие рейтинги: что и как у них складывается — это огромный вопрос. С точки зрения развития экономики, инвестиций в современные технологии, понятно, что Татарстан опережает многие субъекты России. Потому что там нефтяные доходы есть, и регион небедный, и достаточно разумное руководство по сравнению с общим средним уровнем по стране. Но 3-е это место, 5-е или 1-е — определить сложно. По-хорошему, мне кажется, нужно не местами мериться, а средними зарплатами и уровнем образования и тем, какие высококвалифицированные специалисты в какие регионы едут работать, — считает Андрей Мовчан.

В качестве примера финансист привел своего брата Игоря Мовчана, который по приглашению приехал в Татарстан развивать IT-сферу в «Совкомбанке»: «Мне лично это говорит о том, что в Казани есть инновации, потому что специалисты из Москвы идут туда работать», — заключил экономист.