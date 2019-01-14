«Мое заявление могло стать поводом добавить еще один эпизод в продолжение «мясного дела»

Бывший партнер турецкого бизнесмена, у которого «увели» говяжьи субпродукты, считает, что благодаря обвиняемому борцу с коррупцией замялось еще одно уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Судебное следствие по «мясному делу», фигурантами которого являются два бывших силовика и предприниматель, близится к концу. На следующем заседании в Советском суде Казани на вопросы должны будут ответить сотрудник Роспотребнадзора и эксперт из ветлаборатории, а пока, как стало известно «Реальному времени», проходящим по делу борцом с безопасностью, который до сих пор сидит в СИЗО, недоволен не только турецкий бизнесмен, признанный потерпевшим, но и его бывший партнер. Правда, совсем по другому делу. Подробности — в нашем материале.

«Мясное дело» идет к концу судебного следствия

В Советском суде Казани продолжается рассмотрение так называемого «мясного дела», фигурантами которого выступают экс-сотрудник Следкома РТ Илья Артемьев, его коллега-полицейский Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. Напомним, еще в ноябре 2017 года стало известно, что следствие подозревает теперь уже экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции казанского УМВД Караваева в превышении полномочий и получении взятки, его коллегу, бывшего следователя Следкома по РТ Артемьева — в мошенничестве, а бизнесмена Мурашова — в подстрекательстве к даче взятки.

По версии следствия, в начале октября 2017 года в Казани Мурашов обратился к своему знакомому Артемьеву, на тот момент работавшему следователем, с жалобой на конкурента по бизнесу, будто бы тот незаконно реализует мясную продукцию. Этим самым бизнесменом оказался турок, владелец ООО «Сырат» Чанкал Бюлент. Следствие полагает, что Мурашов предложил изъять товар конкурента, обещая вознаграждение в 600 тысяч рублей. Артемьев познакомил его с Караваевым, и последний согласился сделать это за 1 млн рублей и затем отдать продукцию на реализацию заявителю. Дальше дело осталось за малым — продукция на более чем 30 тонн была изъята со склада под видом несоответствия санитарным нормам, а впоследствии отправилась на реализацию в Нижнекамск и на хранение к знакомому Мурашова.

Сейчас Вадим Караваев все так же содержится в СИЗО и свою вину не признает, а Артем Мурашов и Илья Артемьев находятся под домашним арестом. Еще на старте уголовного дела «Реальному времени» сообщали, что последние двое признали свою вину и в содеянном раскаялись. Однако спустя время позиция фигурантов дела изменилась. В частности, защита Мурашова пояснила, что они признают вину лишь частично, правда, в какой части, предпочли не комментировать, предложив послушать позицию стороны в ходе прений.

Со временем инкриминируемые фигурантам дела эпизоды были переквалифицированы. Всех троих обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Кроме того, Мурашов проходит по статье 291 ч. 5 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), а Караваев по ст. 169 ч. 2; ст. 286 ч. 3 п. в; ст. 290 ч. 6 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта; превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий; получение взятки в особо крупном размере).

В суде ждут ветеринара и сотрудника Роспотребнадзора

Непосредственно до прений осталось всего несколько заседаний. Пока в суде допрашивают свидетелей. Сегодня ни один из них не явился, поэтому гособвинитель зачитывал показания трех из них, среди которых — водитель, который доставлял по заказу Мурашова конфискованную продукцию, специалист по ремонту телефонов и планшетов, к которому обращался предприниматель и просил за сутки извлечь из трех телефонов всю имеющуюся на них информацию. Чьи были эти гаджеты — свидетель не спрашивал и не знает, но после их осмотра предположил, что они принадлежат либо лицам из ближнего зарубежья, либо китайцам. По словам свидетеля, Мурашов просил его никому не рассказывать об этом.

Третьим свидетелем, чьи показания были зачитаны, стал старший участковый, выезжавший на место во время конфискации говяжьих субпродуктов. В частности, последний рассказал, что упаковал пробы продукции и его просили оставить их у сотрудников ОБЭП, но он все сделал по регламенту, и они потом забрали их вместе с протоколом с места происшествия в дежурной части полиции.

Теми, чьих показаний на бумаге защите оказалось мало и кого адвокаты хотели бы лично допросить в суде, стали люди, непосредственно имеющие что-то сказать по поводу качества изъятого товара. В суд решено было вызывать эксперта из ветлаборатории и сотрудника Роспотребнадзора.

Один из адвокатов Мурашова, Эдуард Ахметшин, позже пояснил «Реальному времени», что защита полагает, что заключение о качестве мясной продукции было составлено верно, то есть в этой части нарушений не было. Правда, за подробностями он все так же отправил на предстоящие прения.

Дальше участники процесса приступили к исследованию материалов дела. Если интересы Караваева и Артемьева представляли по одному адвокату, то Мурашова защищали сразу три человека, один из которых не смог явиться на заседание. Помимо Эдуарда Ахметшина озвученную прокурором информацию по материалам дела внимательно слушал Александр Кормильцев. Он неоднократно акцентировал внимание на данных, указанных следователями по факту работы с изъятой мясной продукцией.

— Было осмотрено 420 мешков с говяжьими кишками. При этом, судя из осмотра, на мешках отсутствуют идентифицирующие признаки, маркировки, номер мешка и вес, — сначала уточнил адвокат. И впоследствии он попросил озвучить другие данные, согласно которым на хранение в итоге было принято уже 448 мешков примерно на 20 тонн. Что будут делать с такими нестыковками адвокаты, станет понятно в ходе следующих заседаний.

«Караваев сидит под арестом, а его постановление работает!»

Ну а пока судебное следствие движется к завершению, «Реальное время» выяснило, что закрытый в СИЗО экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции казанского УМВД насолил не только турецкому предпринимателю. Как утверждает бывший компаньон Чанкала Бюлента казанец Наиль Мириханов, он тоже стал жертвой экс-борца с коррупцией Вадима Караваева. Он уже три года безуспешно добивается возбуждения «бензинового» уголовного дела, перспективы расследования которого в декабре 2015 года майор Караваев «похоронил» одним-единственным постановлением.

Как рассказал Мириханов «Реальному времени», 11 декабря 2015 года он обратился в ОБЭП и ПК УМВД России по Казани с заявлением о привлечении к уголовной ответственности некоего Михаила Мурашева (не путать с подсудимым по «мясному делу» Артемом Мурашовым).

— Михаил Мурашев предложил мне «раскрутить» ООО «ДереМодГрупп», в котором я до начала 2014 года был гендиректором, — пояснил Мириханов. — Он сказал, что можно увеличить обороты за счет сделок по купле-продаже ГСМ, но для этого необходимо взять кредит в банке. Только впоследствии я понял, что схема, в которую меня таким образом втянули, была направлена исключительно на то, чтобы «повесить» на нашу фирму кредит, а деньгами распорядиться в своих интересах.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «ДереМодГрупп», основным видом деятельности которой является дубление и выделка кожи и меха, было основано в 2013 году четырьмя компаньонами — Чанкалом Бюлентом, Наилом Мирихановым, его сыном Марселем и Сердаром Балтаджыоглу. В 2014 году компаньонов осталось двое — Наиль Мириханов (60 %) и Сердар Балтаджыоглу (40 %). А с октября 2018 года фирма прекратила существование.

В своем заявлении в ОБЭП Мириханов указал, что с Михаилом Мурашевым его познакомил бизнесмен, которому он доверял. Мурашев якобы уговаривал его взять кредит на развитие бизнеса на ООО «ДереМодГрупп», но в силу того, что фирма была основана недавно, в конце 2013 года, «Росбанк» в выдаче кредита отказал, и в апреле 2014 года Мурашев договорился уже о получении кредита в «Банке Казани», но под залог недвижимости.

— Он уговорил меня заложить принадлежащие мне офисные помещения в Казани, на Четаева, 28, — пояснил «Реальному времени» Наиль Мириханов. — Сделка была, как я теперь понимаю, заведомо кабальной, поскольку сумма кредита, 11 миллионов 125 тысяч рублей, была вдвое меньше, чем стоимость залога, но наша компания испытывала финансовые трудности, и я согласился, рассчитывая поправить ее финансовое положение. Мурашев же обещал направлять часть прибыли на развитие моего кожевенного производства…

По словам Мириханова, для торговли ГСМ, на которую брался кредит, он зарегистрировал новую фирму — ООО «Лианойл», однако кредитные деньги пошли в другую компанию — ООО «АБ Групп», так как Михаил Мурашев пообещал, что эта фирма будет обслуживать часть кредита. В итоге торговля ГСМ, которые ООО «АБ Групп» первоначально планировала поставлять в Крым, пошла бойко, но платежи за поставки шли на счет этой фирмы, а компания Мириханова оказалась на мели — ей от ООО «АБ Групп» деньги не поступали. В итоге поставки ГСМ внезапно прекратились, а в июле 2015 года «Банк Казани» изъял залоговое имущество из собственности Мириханова.

Эту историю бывший гендиректор «ДереМодГрупп» со всеми подробностями, включая факты обналичивания средств с участием Михаила Мурашова, описал в заявлении в ОБЭП, желая привлечь Михаила Мурашева за мошенничество. Однако 18 декабря 2015 года старший оперуполномоченный отделения ОБЭП майор полиции Караваев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как считает Мириханов, Вадим Караваев изначально не был заинтересован в расследовании и в постановлении об отказе сослался на факты, не соответствовавшие действительности, в частности, сделал вывод, что фирма, куда утекали деньги от торговли ГСМ, не перечисляла их компании Мириханова, так как стала нерентабельной.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», с 13 января 2019 года ООО «АБ Групп» исключена из ЕГРЮЛ как недействующая. Эта компания была зарегистрирована в 2013 году в Казани Анастасией Ашировой и Вячеславом Буслаевым. В 2014 году Аширова стала ее единоличной собственницей, однако в июле 2016-го у нее появился компаньон Александр Кулыгин с долей в уставном капитале 4,76 %. А в январе 2017 года фирма «переехала» в Москву, точнее, в село Кокошкино. В настоящее время в отношении ООО «АБ Групп» имеется пять незавершенных исполнительных производств на общую сумму почти 2,28 млн рублей.

…В ноябре 2016 года Мириханов, так и не добившись от УМВД Казани расследования, обратился с заявлениями о мошенничестве в МВД по РТ, прокуратуру РТ и УБЭП МВД по РТ. Но отовсюду получил отказы.

Сам Михаил Мурашев, по данным базы «Спарк-Интерфакс», на сегодня в долгах, как в шелках. В отношении него УФССП в настоящее время возбуждено девять исполнительных производств на общую сумму свыше 1,907 млн рублей.



— Куда бы я ни обращался, все ссылаются на постановление Караваева, в котором он исказил факты, — говорит Мириханов. — Разбираться с моим заявлением всерьез никто не хочет, хотя я предполагаю, что Караваев замял эту историю не просто так, и мое заявление могло стать поводом добавить еще один эпизод в продолжение «мясного дела». Караваев сидит под арестом, а его постановление работает!

