Сегодня вершится судьба российского спорта: комиссия WADA заканчивает работу в лаборатории РУСАДА

При негативном сценарии России грозит «утечка мышц»

Сегодня комиссия независимых экспертов, 10 января наконец получившая доступ к московской лаборатории, должна закончить свою работу в России и провести заседание, по итогам которого исполкому WADA будет дана рекомендация относительно статуса РУСАДА. Еще через неделю Всемирное антидопинговое агентство огласит свой окончательный вердикт в стиле «казнить нельзя помиловать». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему затянулось рассмотрение статуса РУСАДА, кто в этом виноват и что ожидает российский спорт в дальнейшем.

РУСАДА серьезно подставило WADA перед «ястребами» от спорта

Отметим сразу, что «разбан» РУСАДА еще в сентябре прошлого года, который в России был воспринят как большая победа нашего спорта, ничего принципиально не поменял. Решение WADA было вынесено авансом, который многие расценили как коррупционный «прогиб» перед российскими газовыми деньгами, а понимания такого шага навстречу России не нашлось не только у многих спортсменов и национальных антидопинговых ведомств, но и внутри самого WADA.

— У WADA было много возможностей приехать в Россию в целях проверки РУСАДА, но им отказали. Сейчас они снова там, но со времени Сочи-2014 прошли годы. Такая политика выглядит безнадежной, я так считаю. И для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя более агрессивно и не применяет более жесткие меры, — сокрушался легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в недавнем интервью местному телевидению TV2.

Однако ради восстановления своих прав российский Минспорта пошел на довольно серьезные уступки, возможность которых доселе отрицал с жаром юнца-идеалиста. Впрочем, как и WADA.

Во-первых, министр Павел Колобков сделал пусть и непубличное, но все же признание. Нет, не выводов Макларена, а более «мягкого» доклада Шмида, в котором также упоминались участие в допинговой системе государственных лиц и предоставление доступа к данным Системы управления лабораторной информацией (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории.

Колобков сделал пусть и непубличное, но все же признание. Нет не выводов Макларена, а более «мягкого» доклада Шмида. Фото kremlin.ru



Во-вторых, министр спорта РФ согласился впустить экспертов в архив Московской лаборатории. Но только при условии, что эксперты будут независимые, а проверять архивы они будут под контролем Следственного комитета России. А самое главное — доступ они должны были получить только после восстановления РУСАДА, что WADA и сделало авансом. По сути, чиновники из международной структуры пошли навстречу российской стороне до того, как ты выполнила все требования.

И вот после всех этих уступок со стороны международной организации, когда она буквально прикрыла собой все «косяки» российской стороны и максимально смягчила ее участь, что называется, «под свою ответственность», РУСАДА делает все, чтобы выставить в невыгодном свете и себя, и тех, с кем удалось ударить по рукам. Другими словами, восстановление прав РУСАДА авансом было большим риском для WADA, а Россия его не оправдала и, по сути, подставила международных партнеров. Суть инцидента подробно разобрал в большом интервью «Реальному времени» депутат Госдумы РФ, экс-генсек Олимпийского комитета России Марат Бариев.

— Мы должны были до конца декабря предоставить допуск к тем пробам, которые находятся под арестом Следственного комитета РФ. А там порядка одной тысячи проб. К сожалению, всей полнотой информации я не владею, да и мало кто владеет. Однако известно, что не допустили инспекторов WADA в связи с тем, что оборудование WADA не сертифицировано РФ. Я задавал соответствующие вопросы специалистам, но никто ответить не смог. Непонятно, о каком оборудовании идет речь и почему оно должно быть у нас сертифицировано, — сказал Бариев нашему изданию.

16 антидопинговых ведомств мира требуют немедленного лишения РУСАДА аккредитации. Фото: скриншот видео youtube.com

Почему так вышло?

Напомним, Россия приняла у себя пятерку независимых международных экспертов во главе с испанцем Хосе Антонио Паскуалем за две недели до крайнего срока по допуску к московской лаборатории.

Однако уже через три дня комиссии пришлось покинуть страну. Объяснялось это тем, что оборудование, привезенное испанцем и компанией, якобы не прошло сертификацию по российским законам. О том, что в нашей стране не делается ничего, пока не соберешь сто бумажек, известно давно, однако в этом случае можно было хотя бы смягчить подобные обязательные процедуры, особенно учитывая тот факт, что в восстановлении репутации заинтересована именно российская сторона.

Таким образом, комиссия так и не смогла получить доступ к основным базам московской лаборатории до дедлайна, чем президент WADA Крейг Риди, разумеется, был «глубоко разочарован». Более того, 16 национальных антидопинговых ведомств требуют немедленного лишения РУСАДА аккредитации. И на этот раз без поблажек и уступок. Стоило ли оно того?

Что Россию может ожидать теперь?

Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор после срыва дедлайна рассуждал спокойно, не обращая внимания на панику своих коллег. Он заявил, что не видит ничего страшного в двухнедельной отсрочке. Главной задачей для него оставался полный и беспрекословный допуск экспертов к московским базам.

10 января независимая комиссия получила-таки допуск в лабораторию, и в WADA поспешили об этом отрапортовать не без явного желания «затереть» репутационные потери от десятидневной задержки.

«Эксперты WADA получили доступ к лаборатории вчера и на данный момент не сообщали о каких-то проблемах в их работе», — сообщал несколько дней назад менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фицджеральд.

«Из нашей страны могут начать уходить спортсмены. Их спортивный век недолог, у многих за карьеру случается не больше одних Игр», — объяснял риски Марат Бариев. Фото Максима Платонова



Сегодня комиссия должна дать рекомендации ведомству относительно статуса РУСАДА, а 22 января исполком WADA обсудит эти рекомендации, после чего озвучит свое решение.

Самым жестоким наказанием (которое, судя по всему, применено не будет) было бы повторное и полное лишение аккредитации РУСАДА, полный запрет на проведение международных соревнований в России и даже снятие российских спортсменов со всех международных стартов. И на этот раз без каких-либо послаблений в виде выступления под нейтральным флагом за мифическую сборную «атлетов из России».

«Могли потерять не только ОИ в Токио, но еще и ближайшие соревнования 2019 года. Те же чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, например. А если проблемы, не дай бог, не будут решены до летней Олимпиады в Токио, то последствия могут быть очень жесткими. Из нашей страны могут начать уходить спортсмены. Их спортивный век недолог, у многих за карьеру случается не больше одних Игр. И поэтому, чтобы успеть к Токио, они начнут искать иностранные спортивные паспорта, чтобы быть легитимными спортсменами и участвовать в Олимпийских играх», — объяснял эти риски «Реальному времени» Марат Бариев.



Сегодня, когда комиссия свою работу в архивах все же провела, а стороны к какому-то компромиссу пришли, такой расклад маловероятен. Однако не стоит исключать вариант, что WADA все же накажет Россию за просрочку дедлайна по допуску комиссии, что называется, постфактум. Пусть и не столь безжалостно.

Вполне возможно, у России останется право выступать под своими флагом и гимном, однако будет наложен запрет на организацию на ее территории международных стартов, а также еще годик-другой повременят с восстановлением членства ВФЛА (российская федерация по легкой атлетике). в ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Напомним, в конце июля последняя отказалась сделать это. А в сентябре федерация подала в Спортивный арбитражный суд (САS) иск в связи с необоснованностью ряда требований по восстановлению членства. 94 российских спортсмена уже требуют нейтрального статуса. Мрачные прогнозы Бариева начинают сбываться?