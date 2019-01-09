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Происшествия

Прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ

13:57, 09.01.2019 2
Прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ
Фото: скриншот yandex.ru

Прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура организовала проверку после информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — цитирует Галиева ИА «Татар-информ».

Ранее в социальной сети Instagram появился видеоролик, на котором девушка представляется сестрой одного из преподавателей вуза и рассказывает о возможности попасть в КГАСУ на обучение за взятки. При этом девушка демонстрирует папку с курсом лекций и ответами.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:34
    Конспект по строймеху или техмеху с заданиями. Это не для поступления. Гарвард такие заявления не прощает, за это на женщину вуз просто обязан подать в суд за моральный ущерб
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  • Анонимно 14:44
    Идиотизм или провокация?
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