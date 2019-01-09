Прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ

Прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура организовала проверку после информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — цитирует Галиева ИА «Татар-информ».



Ранее в социальной сети Instagram появился видеоролик, на котором девушка представляется сестрой одного из преподавателей вуза и рассказывает о возможности попасть в КГАСУ на обучение за взятки. При этом девушка демонстрирует папку с курсом лекций и ответами.