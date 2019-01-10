Чистые танцы Камаловского театра: музыкальная комедия со вторым планом

Новый год — не повод отменять премьеру

Фото: Дмитрий Резнов

В новогодние праздники Камаловский театр представил публике свою новую работу — спектакль «Очарованный танцем» по пьесе Ильгиза Зайниева в постановке автора. Жанр — музыкальная комедия, музыку к которой, и в спектаклях камаловцев это сейчас уже традиция, написал Эльмир Низамов. Подробности — в материале «Реального времени».

После бенефиса

Редчайший сейчас в театре случай — пьеса Ильгиза Зайниева писалась специально для актера ТГАТ им. Г. Камала Ильдуса Габдрахманова. Некоторое время назад во время своего бенефиса Гадрахманов удивил публику танцевальными способностями. Впрочем, о том, что этот актер чрезвычайно пластичен и легко ощущает себя в музыке, было известно уже давно.

Зайниев же решил написать пьесу, где главный герой — танцор. Название, правда, было придумано не самое породистое — «Очарованный танцем», но, возможно, оно воспринимается так только в русском переводе. Премьера музыкальной комедии прошла перед самым Новым годом, далее спектакль, который вполне можно предложить для семейного просмотра, показывался в новогодние праздники.

Ажиотаж был большой, по сути, даже театральным критикам попасть на него можно было с трудом. Очевидно, сработала и популярность Ильдуса Габдрахманова у публики, и традиционно любимый народом жанр музыкальной комедии. Таким образом, бенефис получился «с продолжением», потому что «Очарованный танцем» раскрывает Габдрахманова, и это естественно, не только и не столько как хорошего танцора, но и демонстрирует, каким он может быть неоднозначным, когда через комические ситуации начинают сквозить боль и нежность.

Спектакль, очевидно, малобюджетный, действие развивается в одних и тех же декорациях (сценография Сергея Скоморохова) — танцевальный зал со станком



Танцуют все!

Фабула пьесы проста: в Казань после восемнадцати лет отсутствия возвращается актер, сделавший карьеру еще и как танцор. Очевидно, что-то у него в столице не заладилось. А в Казани у него — вот неожиданность — оказывается, подрос сын, о котором он не знал, и наметилась интересная и неожиданная работа.

Спектакль, очевидно, малобюджетный, действие развивается в одних и тех же декорациях (сценография Сергея Скоморохова) — танцевальный зал со станком. Помещение оформлено лаконично, в стиле хай-тек. Впрочем, логически все обосновано, и этот балетный станок становится одним из зрительных образов спектакля.

По сути, в пьесе и спектакле две сюжетные линии, идущие где-то параллельно, а в какие-то моменты переплетаясь — взаимоотношения Саяра Рамиева (так зовут главного героя) с бывшей возлюбленной (Ляйсан Рахимова) и сыном (Артур Шайдуллин) и тот танцевальный проект с участниками «для тех, кому за 80», который он делает.

Сразу же оговоримся, что первая сюжетная линия прописана более скупо и в некотором роде даже схематично. Зато вторая — это каскад высокосортного юмора, гэгов и действительно комических ситуаций, созданных автором и сыгранных актерами без малейшего признака плохого вкуса. Не просто сыгранных — перед нами бриллиантовая россыпь тщательно отделанных крошечных ролей, исполненных с азартом — сидя в зале, ощущаешь, с каким удовольствием работают артисты. Ну просто подтверждение постулата Станиславского о том, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры.

Ведущие актеры камаловской труппы заняты в крошечных ролях старичков, которые хотят танцевать



Ведущие актеры камаловской труппы — Искандер Хайруллин, Люция Хамитова, Радик Бариев, Алсу Каюмова, Рамиль Вазиев, Минвали Габдуллин, Миляуша Шайхутдинова — заняты в крошечных ролях старичков, которые хотят танцевать. Драматургический материал минимален, но каждый из названных актеров, располагая буквально парой фраз, создает полноценный образ — комический и трогательный. Как, впрочем, и персонаж, которому уделено побольше сценического времени — Азгар Соломонович в исполнении Ильтазара Мухаматгалиева, чью работу можно считать безусловной удачей спектакля.



И все они в результате танцуют — и как! Вообще танцы, и это понятно, большая составная часть спектакля. За что респект балетмейстеру Салиме Аминовой. Танцевальный этюд сына Саяра с партнершей — крошечный спектакль в спектакле на тему материнской любви. Танцы «старой гвардии», когда можно сказать, что «есть порох в пороховницах», и современные ритмы словно поддерживают героев, и танцы самого Саяра, демонстрирующие потрясающую пластичность Ильдуса Габдрахманова.

Но высшая точка напряжения спектакля — это танец, в котором участвует молодая часть труппы. Сначала это степ: четкий ритм — словно жесткий каркас танца. И вдруг слом — степ фантастическим образом переходит в татарский танец, веселый, зажигательный, с традиционными народными переплясами. И получается, что все эти танцующие ребята — очарованные танцем. Публика все это время хлопает в такт, и этот дорогого стоящий момент единения зрителей и актеров.

Высшая точка напряжения спектакля — танец, в котором участвует молодая часть труппы

Ильдус Габдрахманов — Саяр — персонаж неоднозначный, сомневающийся, рефлексирующий. Актер умело уклоняется от однозначной трактовки и работает на каких-то пересечениях тонких граней. Комедия комедией, но артист сумел отработать и второй план — тоску его героя по чему-то настоящему, что чуть было не прошло помимо него.

К сожалению, «Очарованный танцем» нельзя в полной мере считать музыкальной комедией. Вокальные номера — а музыку к спектаклю сочинил ставший уже «главным театральным композитором» Эльмир Низамов, — получились малоубедительными. И дело тут не в композиторе, музыка-то хорошая, а в том, что режиссер не сумел вплести их в ткань спектакля, и они выглядят несколько искусственными.

Когда герои неожиданно берут микрофоны и расходятся по разные стороны сцены — это выглядит как выпадение из контекста постановки. Получаются просто вставные номера. Кстати, к вокалу тоже претензий нет, фонограмму очень интеллигентно записали Илюса Хузина, Ильгиз Шайхразиев и Рустам Нурисламов. Не удивлюсь, если в скором времени песни Низамова к этому спектаклю станут шлягерами, но это будет уже другая история.