Никита Трямкин: «Возвращение в НХЛ? Да я не знаю, что даже завтра будет»

Эксклюзивное интервью защитника «Автомобилиста», который не пошел по проторенной дорожке

Возвращение 24-летнего Никиты Трямкина из НХЛ в екатеринбуржский «Автомобилист» позапрошлой осенью стало большой неожиданностью для хоккейной России. До этого хоккеисты, закрепившиеся в Национальной хоккейной лиге, возвращались в КХЛ исключительно в «клубы-олигархи» Москвы и Санкт-Петербурга. Никита же решил пойти иным путем и, отвергнув двухлетний контракт «Ванкувера», вернулся в город, в котором начинал свой «хоккейный путь». В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Никита рассказал, почему он не рассматривал иные варианты продолжения карьеры, как на «Автомобилист» повлияло обнародование зарплат игроков и готов ли Екатеринбург взять Кубок Гагарина уже нынешней весной.

«Обнародование зарплат «Автомобилиста» в прессе не было причиной нашего спада»

— Никита, ты вернулся в КХЛ в начале прошлого сезона. Прочувствовал разницу между «Автомобилистом», который покидал, и нынешним — грандом Востока?

— Да. Прежде всего это заметно по качеству игры и уровню хоккеистов. Совсем другой уровень. Когда я уезжал, это был середняк, а приехал уже в амбициозную команду, которая хочет добиваться больших высот. В плане организации «Автомобилист» стал выше на один-два класса. А в плане работы наших сервисменов, массажистов и докторов — все осталось на прежнем, довольно хорошем уровне. У нас никогда особых претензий к их работе не было.

— «Автомобилист» отлично стартовал, до рекорда КХЛ оставалось совсем немного. В чем главный секрет этого успеха? Поверили в себя в определенный момент? Или дело в правильной предсезонке?

— Я думаю, дело в совокупности разных факторов. И подготовка, и вера в себя как в победителей. В начале сезона перед нами не стояло такой задачи, чтобы во что бы то ни стало устанавливать какие-то рекорды. У нас просто стоит задача выйти на игру и победить.

— Когда победная серия набрала ход, как обсуждали это с парнями?

— На самом деле разговоров об этом даже не было. Ни шуток, ничего. Выиграли и выиграли, едем дальше. Многие говорили — да вы там обсуждаете свою игру, но такого не было. Хоть после пятой победы, хоть после пятнадцатой — ничего.

Когда я уезжал, это был середняк, а приехал уже в амбициозную команду, которая хочет добиваться больших высот. В плане организации «Автомобилист» стал выше на один-два класса



— Ты согласен, что некоторый спад в вашей игре пошел ровно после вброса информации о зарплатах хоккеистов в «Автомобилисте»? Получается, план авторов вброса сработал?

— Я не думаю, что это стало причиной нескольких наших поражений. Ничего страшного мы в этом не видели. В НХЛ тоже зарплаты открыты, и ничего страшного, люди живут. Открыли и открыли зарплаты, мы же не воруем эти деньги.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы провести всю карьеру в «Автомобилисте»

— Ты вернулся в КХЛ, имея стабильное место в «Ванкувере». Почему все-таки? Не был уверен, что нужен «Ванкуверу»?

— Наверное, прежде всего это желание играть в хоккей, получать больше игрового времени. Я хотел больше играть — вот основная причина. Кто-то говорит, что я убежал или что меня выгнали. Нет, мне предлагали контракт на два года. Но я вернулся, потому что хотел играть в хоккей. И вернулся в родную команду.

— Но у тебя было 16 минут айстайма в «Ванкувере». Нормальное ведь время, разве нет?

— Это все-таки среднее время, прежде всего. Меня это не особо устраивало. Не хочу особо копаться в прошлом, но мое решение было таким — вернуться играть в хоккей.

— Финансовая сторона не играла роли?

— Нет. Ничего, поверь, я не выигрывал, когда переходил туда или обратно. Примерно схожая финансовая ситуация.

«Моя жена всегда меня поддерживает. Неважно, какое будет мое решение, она всегда со мной». Фото vk.com/tryama_88



— В числе прочих причин ты называл и семейные обстоятельства. Супруга захотела домой?

— Моя жена всегда меня поддерживает. Неважно, какое будет мое решение, она всегда со мной. Тоска по родине, конечно, все равно присутствует, особенно в первый год. Если бы мы остались, наверное, дальше было бы попроще. Если рассматривать вариант с НХЛ сейчас, то это будут уже совсем другие разговоры.

— У тебя осталось чуть больше года контракта. Задумывался о будущем — оставаться в КХЛ или искать вариант в НХЛ?

— Да я не знаю, что у меня завтра-то будет. Полтора года — это достаточно долгий срок, не полгода все-таки. Поэтому, думаю, нет никакого смысла загадывать, вынашивать какие-то предпочтения и желания. Контракт закончится — там и посмотрим.

— Как тебе вариант остаться и играть всю жизнь за один клуб?

— Меня здесь все устраивает. Мой клуб сейчас очень амбициозный, хочет биться за высокие места, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы всю жизнь играть в «Автомобилисте». Если сравнивать нынешние условия с тем, что было восемь лет назад, — это небо и земля. Тут для нас делают все, чтобы мы играли в хоккей.

«Понимаю обиду Педана»

— Андрей Педан в одном из интервью говорил, что ему была обидна ситуация, когда он так долго пытался пробиться в основную команду через АХЛ, а тут пришел Трямкин и получил место.

— Я не думаю, что это претензия ко мне. Я согласен с Андреем, ему было обидно, что я приехал и уже через четыре игры вышел на лед. Тогда как раз два защитника получили травмы. Может быть, мой дебют и был бы отложен еще на пару игр. Но я понимаю Андрея. Наверное, ему стоило обратиться к тренеру.

— Что скажешь о таком расхожем мнении, что к русским игрокам в «Ванкувере» якобы особое отношение? Этот клуб называют едва ли не русофобским.

— Я не считаю, что это какая-то русофобская команда. Когда там играли Буре или Ларионов — я бы не сказал, что им не давали адаптироваться. У них там была отличная карьера. Сейчас в топ-6 нападающих клуба отлично играет Коля Голдобин. Что касается меня, то если бы я получал больше игрового времени, то все было бы иначе. Но в моем случае все сложилось так, и я не вижу в этом ничего плохого.

То, что у нас происходит сейчас в команде — с новыми игроками и наставниками — меня радует не меньше. У нас замечательный коллектив, тренеры к нам открыты. У нас полная гармония!



— В нашей лиге такая закономерность: из НХЛ игрок возвращается либо в СКА, либо в ЦСКА. Ты ее нарушил, вернувшись в родное «Авто».

— Я уезжал из своей команды, и мне она нравится. Нравится мой город, как здесь все устроено. Я намеренно ехал в «Автомобилист», и меня не волновало никакое другое предложение от российских клубов.

— Почему не получилось в прошлом сезоне с Владимиром Крикуновым? Ведь тоже был неплохой старт.

— Сложный вопрос. Все тренеры разные, но, если честно, не хочу отвечать на этот вопрос. Рассуждение об этом уже неактуально.

— Нынешняя команда, возглавляемая Андреем Мартемьяновым, тебе больше по душе?

— Не могу сказать, что мне было плохо с Владимиром Васильевичем. Но то, что у нас происходит сейчас в команде — с новыми игроками и наставниками — меня радует не меньше. У нас замечательный коллектив, тренеры к нам открыты. У нас полная гармония!

— С Андреем Разиным так было?

— В какой-то степени да. Каждый мог поговорить с тренером, они же были молодыми специалистами на тот момент. У меня со всеми нормальные отношения.

«Автомобилист» готов взять Кубок Гагарина уже в этом сезоне»

— Восток в этом сезоне особенно мощен. Ты готов к тому, что придется подождать еще пару лет, чтобы прийти к твоей цели и взять Кубок?

— Это несколько риторический вопрос. Любая команда может вылететь в первом же раунде. Восьмая команда может выбить лидера. Можно говорить что угодно, но если ты вылетел, уже никакие слова не помогут.

«У нас хорошая команда, много мастеров и исполнителей. Я думаю, в этом году мы вполне достойны наград». Фото Олега Тихонова

Но как я могу сказать, что готов ждать Кубок? У нас хорошая команда, много мастеров и исполнителей. Я думаю, в этом году мы вполне достойны наград.

— Окей, давай так: «Автомобилист» готов взять Кубок Гагарина уже этой весной?

— Как бы громко это не звучало, да.

«Мы с Шалуновым не доехали до олимпийской деревни три часа»

— Понимаешь логику тренерского штаба нашей сборной, который вызывает одних и тех же людей на «просмотровые» Евротуры?

— Это решение тренерского штаба. Может, они будут приглашать кого-то еще, кого-то смотрят в клубном чемпионате. Тренерскому штабу виднее, кого звать.

— На Олимпиаду поехала команда, состоящая из игроков СКА, ЦСКА плюс Мозякин и Кошечкин. Разве это нормально?

— Да, я уехал буквально за три часа до Олимпийской деревни. Я и Шалунов, скажем так, не доехали три часа. Команда отправилась в олимпийскую деревню, а мы — в аэропорт. Получается так, что я этого места не заслужил. Но команда выиграла золото, значит, все было сделано правильно. Это жизнь.

— Нет обиды, что остался без олимпийской медали?

— Нисколько. Мне 24 года, думаю, у меня еще есть время попасть на Олимпиаду. Может, на следующую, а может, через одну.