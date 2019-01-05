Цулыгин проиграл три «зеленых дерби» из трех, но на выход не собирается

Главный тренер «Салавата» заявил, что знает, как обыгрывать «Ак Барс»

На новогодних каникулах календарь выписал казанскому хоккейному клубу сразу две игры с громкой вывеской. И если зрительский интерес к ним вопросов не вызывал изначально — понятно, что на матчи с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» болельщик в выходные всегда пойдет охотно, то вот по игре и результату были опасения. Но «Ак Барс» не просто с честью выдержал испытание спаренными встречами, а сделал это уверенно, легко выиграв (3:1) третье «зеленое дерби» сезона. О том, как это было — в репортаже «Реального времени».

Чего добьется «Авангард» протестом?

«Ак Барс» играл второй день подряд, и матч с «Авангардом» накануне получился по-настоящему изматывающим.

— После такой первой игры нужно в первую очередь восстановиться, поспать, отдохнуть и подготовиться ко второму матчу. Нужно забыть вчерашнюю встречу и настраиваться только на сегодняшнюю игру: это другой соперник, ситуация не как в плей-офф, когда играешь с одним и тем же соперником. Разные команды, обе хорошие, серьезные, поэтому нужно просто хорошо подготовиться, — сказал перед игрой старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов.

Омичи из Балашихи под руководством Боба Хартли играют в активный хоккей, практически без прокатов, и в этом смысле они максимально неудобный соперник для казанцев. «Ястребы» две игры подряд прибавляли именно в третьих периодах: с «Барысом» удалось забросить три шайбы в заключительной двадцатиминутке, с «Ак Барсом» только одну, но моментов гости создали предостаточно. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова, наоборот, уже несколько недель испытывают проблемы как раз в концовках матчей.

Матч с «Авангардом» получился по-настоящему изматывающим. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Тем временем «Авангард» подал официальный протест на судейство в матче с казанцами. Гости попросили дисциплинарный комитет КХЛ разъяснить четыре эпизода, включая удар в голову голкиперу Ивану Налимову. Главными судьями позавчерашнего матча были Юрий Оскирко и Виктор Гашилов и их работа действительно оставляла желать лучшего. Но говорить о предвзятости вряд ли стоит — арбитры провели слабый матч и «чудили» в обе стороны. Максимум, чего добьются в омском клубе — это комментариев главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова в программе КХЛ «Судейская». Официальный сайт лиги в свою очередь стал отходить от практики максимально подробно разъяснять те или иные спорные судейские решения. Видимо, их стало так много и они не в пользу судей, что лишний раз «подставляться» в КХЛ не хотят.

Шэн передал привет Цулыгину

Главным хоккейным событием в новогодние праздники по традиции является молодежный чемпионат мира. Российская сборная уверенно провела групповой этап МЧМ, обыграв в новогоднюю ночь канадцев, а в четвертьфинале не оставила шансов словакам.

Нападающий Виталий Кравцов из «Трактора», главная звезда «молодежки», еще до турнира предупреждал, что следить нужно не за ним, а за уфимским воспитанником Павлом Шэном. И, судя по происходящему в Канаде, Кравцов вовсе не шутил. Шэн за счет высочайшего индивидуального мастерства забросил победную шайбу канадцам, еще дважды отличился в других матчах, а бонусом идет то, что Павел не только результативен в атаке, но и очень хорош на вбрасываниях. При правильном подходе и доверии он может стать центрфорвардом-звездой уфимского клуба, но пока все идет к тому, что «Салават Юлаев» снова упустит собственного воспитанника. Так случилось с отбывшим за океан Михаилом Воробьевым, который, к слову, тоже играет в центре и тоже проявлял себя на молодежном чемпионате мира.

Хотя есть пример и Андрея Василевского, которому пять лет назад все-таки дали шанс в Уфе, и он сполна его реализовал (перед переездом в «Тампу» помог «Салавату» стать серебряным призером КХЛ). Пока что Шэну остается только надеяться на доверие со стороны тренерского штаба уфимцев после молодежного чемпионата мира. Пока же уфимский талант имеет в среднем две минуты айстайма за матч в сезоне.

При правильном подходе Шэн может стать центрфорвардом-звездой уфимского клуба. Фото fhr.ru

Зарипов разогнал Галиева



Третье «зеленое дерби» в сезоне обещало стать самым непредсказуемым. «Ак Барс» после выматывающего матча накануне не мог быть свежим в физическом плане, зато гол Секача в овертайме явно добавил казанцам эмоций. «Салават» провел тяжелый декабрь, но завершил его разгромной домашней победой над «Куньлунем» — 5:0. По сути, Николай Цулыгин получал прекрасный шанс проявить себя как тренер и унять до плей-офф все разговоры о его неопытности и кризисе в команде. Оставалось только грамотно выстроить подготовку к игре и победить уставшего соперника.

Но все пошло не по плану Николая Леонидовича. Еще накануне и из-за болезни не смогли сыграть с «Ак Барсом» вратарь Метсола и защитник Ларсен, но даже отсутствие двух ключевых игроков не могло стать оправданием той безвольной игре, которую в итоге показали уфимцы.

— Это очень интересный матч по умолчанию. Соперник тоже интересный, играющий в активный хоккей. Настраиваться на Уфу не пришлось. Впрочем, отдыхать после вчерашнего матча тоже, но мы ни в коем случае не жалуемся. Какой есть календарь, такой есть, — сказал по окончании игры Данис Зарипов, снова ставший одним из главных героев встречи.

Гости предсказуемо доминировали лишь в самом начале матча, имея перевес в опасных моментах и бросках, но очень здорово проявил себя в воротах «барсов» Владислав Подъяпольский. Он сыграл не очень уверенно накануне против «Авангарда», но полностью реабилитировался в игре с «Салаватом». В одном из эпизодов главный креативщик КХЛ Линус Умарк попытался перехитрить Влада и бросил с неудобной руки из не самой очевидной позиции, но получил лишь порцию неодобрительных взглядов от партнеров по команде.

После непростого стартового отрезка «Ак Барс» спокойно взял инициативу в свои руки. Первый гол хозяева забили в контратаке. Зарипов уже вторую игру подряд выдает гроссмейстерские голевые передачи — его партнерам остается только не сплоховать в завершающей стадии. На этот раз точен был Станислав Галиев, который забил впервые с середины октября. Спустя пару минут «Ак Барс» реализовал большинство — Иржи Секач в касание перевел шайбу после очередного классного паса Зарипова. Тут же Цулыгин пошел на радикальные меры и заменил вратаря Андрея Кареева — в «зеленом дерби» дебютировал 22-летний Иван Федотов.

Зарипов уже вторую игру подряд выдает гроссмейстерские голевые передачи — его партнерам остается только не сплоховать в завершающей стадии. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

— Мы думали, что будет тяжело играть второй день подряд, — говорил после матча Галиев. — Но вышли на раскатку, пробежались быстренько, и все стало нормально. Знали, что принципиальный соперник, будет непростая игра.

— Сегодня вы забили — это добавит положительных эмоций в дальнейшем?

— Очень старался забросить, но долгое время многое не получалось. Но тут спасибо Данису Зарипову за такой пас, грех было не попасть.

— Вы не забивали с октября. О чем думали эти два с половиной месяца?

— Ничего не думал, просто надо было пройти этот момент. Я оставался позитивным, знал, что когда-то это закончится. Как говорится, хороший игрок должен доказывать, что никакого сглаза нет, просто надо разбираться в себе.

— «Ак Барс» побеждает в третьем «зеленом дерби» сезона. Это «Салават Юлаев» так сдал или просто стечение обстоятельств?

— Наверное, не ко мне вопрос. Мы играем в свой хоккей, стараемся придерживаться нашей тактики и выкладываемся в каждой игре как в последней.

Бурмистров провалил матч



Третий гол «Ак Барс» забил в концовке второй двадцатиминутки — казанцам снова удалась быстрая контратака, в завершении которой блеснул Джастин Азеведо. Счет 3:0 не был приговором для гостей, учитывая статус матча (в «зеленом дерби» принято биться при любом счете и до последней секунды) и то, как «барсы» проводят третьи периоды. Но по игре «Салавата Юлаева» все было настолько неважно, что рассчитывать уфимцы могли максимум на одну результативную атаку.

Когда Бурмистров заработал удаление в самом конце второго периода, стадион встретил это ироничными аплодисментами. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Особенно слабо выглядел в этой игре Александр Бурмистров, который месяц назад был сенсационно обменян из Казани в Уфу. Форвард был бледной тенью себя образца прошлогоднего плей-офф и совершал минимум полезных действий для своей нынешней команды. Когда Бурми заработал удаление в самом конце второго периода, стадион встретил это ироничными аплодисментами.

Результативная атака уфимцам в итоге удалась. Свое первое очко после возвращения в Уфу набрал Максим Рыбин (за ассист), а отличился защитник Сергеев. Любопытно, что это уже вторая игра Максима в Казани за прошедший месяц — совсем недавно он приезжал играть против «Ак Барса» в составе «Северстали». Если «Салават» и «Ак Барс» встретятся еще раз в матчах плей-офф, то Рыбин может провести на казанском льду больше официального игрового времени за сезон, чем некоторые игроки казанцев. Например, Фазлеев или Малыхин.

Ну а одним из самых активных в третьем периоде в составе «барсов» был Александр Свитов. Капитан казанцев второй вечер играл с не чужими ему командами. Против родного «Авангарда» 15-го номера «барсов» в конце игры выпускали сразу в двух звеньях, и центрфорвард проделывал колоссальный объем черновой работы. Против «Салавата», с которым Свитов становился чемпионом в 2011 году, он отметился максимально жесткой игрой и даже устроил заварушку с Юрием Сергиенко, что привело к обоюдному штрафу. Хозяева в конце играли довольно жестко, а гости бесхребетно. Даже когда уфимцы поменяли вратаря на шестого полевого, игра проходила в основном в их зоне. 3:1 — «Ак Барс» побеждает второй день подряд в принципиальной встрече.

Одним из самых активных в третьем периоде в составе «Ак Барса» был Александр Свитов. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

«Как обыграть «Ак Барс»? Знаю»



— Команда весь матч играла очень здорово, на хорошем эмоциональном подъеме. Задание было выполнено, ребята — молодцы, сработали очень здорово, — похвалил своих подопечных Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

— Радель Фазлеев неделю назад подписал контракт с «Ак Барсом». Вы видите его в первой команде?

— Я пока его вообще не видел.

— Планируете привлекать его к работе в «Ак Барсе»?

— Нужно сначала посмотреть на него, а потом решим.

— За счет чего вам удается третий раз подряд обыграть «Салават Юлаев»?

— Все игры разные. Хорошо, что мы выигрываем, стабильность в этих матчах есть, это главное. Мы эту команду разбираем, как я уже сказал, игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат.

Зинэтула Билялетдинов: «Игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат». Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

А вот Николай Цулыгин после матча дал настоящий концерт, очень дерзко отвечая на вопросы журналистов и давая понять, что он уверен в себе как никогда и его скорой отставки можно не ждать.

— По нашей игре скажу, что мы очень хорошо начали, в первом периоде владели шайбой и инициативой. Но, к сожалению, заигрались – получили контратаку и пропустили гол. Потом пропустили в меньшинстве, и после этого «Ак Барс» очень здорово сыграл по счету. Мы пытались переломить ход матча, сыграть активно, получилось выиграть третий период по броскам, но больших дивидендов это не принесло – забили всего один гол. Старались, бились, чего-то не хватило. Будем учиться и в будущем попробуем выиграть.

– Ларсен и Метсола не сыграли из-за болезни?

– Да, пропустили по здоровью – приболели.

– Вы заменили Андрея Кареева после второй шайбы. К нему есть претензии?

– Какие могут быть претензии? Забили два гола – пришлось встряхнуть команду, поэтому поменяли.

– «Салават Юлаев» получил много удалений – остается ли у команды проблема с дисциплиной?

– Она не остается, ее просто нет. Иногда кто-то переигрывает, еще что-то на усмотрение судей, но проблемы с дисциплиной в моей команде нет.

– А сдерби есть проблема? Вы проиграли «Ак Барсу»третий матчв сезоне.

– Действительно, с проигрышами «Ак Барсу» есть проблема.

– Знаете, как ее решить?

– Знаю.

«Ак Барс» побеждает второй день подряд в принципиальной встрече. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Теперь казанцы отправляются на выезд по маршруту Подольск – Челябинск. Четвертое «зеленое дерби» в регулярном чемпионате состоится в Уфе 20 февраля, и существует вероятность, что оно будет не последним в этом сезоне. Если бы плей-офф стартовал прямо сейчас, то «Ак Барс» и «Салават Юлаев», как третья и шестая команды Востока, составили бы одну из пар.

Андрей Лопата