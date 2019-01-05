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Цулыгин проиграл три «зеленых дерби» из трех, но на выход не собирается

07:00, 05.01.2019 4

Главный тренер «Салавата» заявил, что знает, как обыгрывать «Ак Барс»

Цулыгин проиграл три «зеленых дерби» из трех, но на выход не собирается Фото: Вадим Китаев (ak-bars.ru)

На новогодних каникулах календарь выписал казанскому хоккейному клубу сразу две игры с громкой вывеской. И если зрительский интерес к ним вопросов не вызывал изначально — понятно, что на матчи с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» болельщик в выходные всегда пойдет охотно, то вот по игре и результату были опасения. Но «Ак Барс» не просто с честью выдержал испытание спаренными встречами, а сделал это уверенно, легко выиграв (3:1) третье «зеленое дерби» сезона. О том, как это было — в репортаже «Реального времени».

Чего добьется «Авангард» протестом?

«Ак Барс» играл второй день подряд, и матч с «Авангардом» накануне получился по-настоящему изматывающим.

— После такой первой игры нужно в первую очередь восстановиться, поспать, отдохнуть и подготовиться ко второму матчу. Нужно забыть вчерашнюю встречу и настраиваться только на сегодняшнюю игру: это другой соперник, ситуация не как в плей-офф, когда играешь с одним и тем же соперником. Разные команды, обе хорошие, серьезные, поэтому нужно просто хорошо подготовиться, — сказал перед игрой старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов.

Омичи из Балашихи под руководством Боба Хартли играют в активный хоккей, практически без прокатов, и в этом смысле они максимально неудобный соперник для казанцев. «Ястребы» две игры подряд прибавляли именно в третьих периодах: с «Барысом» удалось забросить три шайбы в заключительной двадцатиминутке, с «Ак Барсом» только одну, но моментов гости создали предостаточно. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова, наоборот, уже несколько недель испытывают проблемы как раз в концовках матчей.

Матч с «Авангардом» получился по-настоящему изматывающим. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Тем временем «Авангард» подал официальный протест на судейство в матче с казанцами. Гости попросили дисциплинарный комитет КХЛ разъяснить четыре эпизода, включая удар в голову голкиперу Ивану Налимову. Главными судьями позавчерашнего матча были Юрий Оскирко и Виктор Гашилов и их работа действительно оставляла желать лучшего. Но говорить о предвзятости вряд ли стоит — арбитры провели слабый матч и «чудили» в обе стороны. Максимум, чего добьются в омском клубе — это комментариев главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова в программе КХЛ «Судейская». Официальный сайт лиги в свою очередь стал отходить от практики максимально подробно разъяснять те или иные спорные судейские решения. Видимо, их стало так много и они не в пользу судей, что лишний раз «подставляться» в КХЛ не хотят.

Шэн передал привет Цулыгину

Главным хоккейным событием в новогодние праздники по традиции является молодежный чемпионат мира. Российская сборная уверенно провела групповой этап МЧМ, обыграв в новогоднюю ночь канадцев, а в четвертьфинале не оставила шансов словакам.

Нападающий Виталий Кравцов из «Трактора», главная звезда «молодежки», еще до турнира предупреждал, что следить нужно не за ним, а за уфимским воспитанником Павлом Шэном. И, судя по происходящему в Канаде, Кравцов вовсе не шутил. Шэн за счет высочайшего индивидуального мастерства забросил победную шайбу канадцам, еще дважды отличился в других матчах, а бонусом идет то, что Павел не только результативен в атаке, но и очень хорош на вбрасываниях. При правильном подходе и доверии он может стать центрфорвардом-звездой уфимского клуба, но пока все идет к тому, что «Салават Юлаев» снова упустит собственного воспитанника. Так случилось с отбывшим за океан Михаилом Воробьевым, который, к слову, тоже играет в центре и тоже проявлял себя на молодежном чемпионате мира.

Хотя есть пример и Андрея Василевского, которому пять лет назад все-таки дали шанс в Уфе, и он сполна его реализовал (перед переездом в «Тампу» помог «Салавату» стать серебряным призером КХЛ). Пока что Шэну остается только надеяться на доверие со стороны тренерского штаба уфимцев после молодежного чемпионата мира. Пока же уфимский талант имеет в среднем две минуты айстайма за матч в сезоне.

При правильном подходе Шэн может стать центрфорвардом-звездой уфимского клуба. Фото fhr.ru

Зарипов разогнал Галиева

Третье «зеленое дерби» в сезоне обещало стать самым непредсказуемым. «Ак Барс» после выматывающего матча накануне не мог быть свежим в физическом плане, зато гол Секача в овертайме явно добавил казанцам эмоций. «Салават» провел тяжелый декабрь, но завершил его разгромной домашней победой над «Куньлунем» — 5:0. По сути, Николай Цулыгин получал прекрасный шанс проявить себя как тренер и унять до плей-офф все разговоры о его неопытности и кризисе в команде. Оставалось только грамотно выстроить подготовку к игре и победить уставшего соперника.

Но все пошло не по плану Николая Леонидовича. Еще накануне и из-за болезни не смогли сыграть с «Ак Барсом» вратарь Метсола и защитник Ларсен, но даже отсутствие двух ключевых игроков не могло стать оправданием той безвольной игре, которую в итоге показали уфимцы.

— Это очень интересный матч по умолчанию. Соперник тоже интересный, играющий в активный хоккей. Настраиваться на Уфу не пришлось. Впрочем, отдыхать после вчерашнего матча тоже, но мы ни в коем случае не жалуемся. Какой есть календарь, такой есть, — сказал по окончании игры Данис Зарипов, снова ставший одним из главных героев встречи.

Гости предсказуемо доминировали лишь в самом начале матча, имея перевес в опасных моментах и бросках, но очень здорово проявил себя в воротах «барсов» Владислав Подъяпольский. Он сыграл не очень уверенно накануне против «Авангарда», но полностью реабилитировался в игре с «Салаватом». В одном из эпизодов главный креативщик КХЛ Линус Умарк попытался перехитрить Влада и бросил с неудобной руки из не самой очевидной позиции, но получил лишь порцию неодобрительных взглядов от партнеров по команде.

После непростого стартового отрезка «Ак Барс» спокойно взял инициативу в свои руки. Первый гол хозяева забили в контратаке. Зарипов уже вторую игру подряд выдает гроссмейстерские голевые передачи — его партнерам остается только не сплоховать в завершающей стадии. На этот раз точен был Станислав Галиев, который забил впервые с середины октября. Спустя пару минут «Ак Барс» реализовал большинство — Иржи Секач в касание перевел шайбу после очередного классного паса Зарипова. Тут же Цулыгин пошел на радикальные меры и заменил вратаря Андрея Кареева — в «зеленом дерби» дебютировал 22-летний Иван Федотов.

Зарипов уже вторую игру подряд выдает гроссмейстерские голевые передачи — его партнерам остается только не сплоховать в завершающей стадии. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

— Мы думали, что будет тяжело играть второй день подряд, — говорил после матча Галиев. — Но вышли на раскатку, пробежались быстренько, и все стало нормально. Знали, что принципиальный соперник, будет непростая игра.

— Сегодня вы забили — это добавит положительных эмоций в дальнейшем?

— Очень старался забросить, но долгое время многое не получалось. Но тут спасибо Данису Зарипову за такой пас, грех было не попасть.

— Вы не забивали с октября. О чем думали эти два с половиной месяца?

— Ничего не думал, просто надо было пройти этот момент. Я оставался позитивным, знал, что когда-то это закончится. Как говорится, хороший игрок должен доказывать, что никакого сглаза нет, просто надо разбираться в себе.

— «Ак Барс» побеждает в третьем «зеленом дерби» сезона. Это «Салават Юлаев» так сдал или просто стечение обстоятельств?

— Наверное, не ко мне вопрос. Мы играем в свой хоккей, стараемся придерживаться нашей тактики и выкладываемся в каждой игре как в последней.

Бурмистров провалил матч

Третий гол «Ак Барс» забил в концовке второй двадцатиминутки — казанцам снова удалась быстрая контратака, в завершении которой блеснул Джастин Азеведо. Счет 3:0 не был приговором для гостей, учитывая статус матча (в «зеленом дерби» принято биться при любом счете и до последней секунды) и то, как «барсы» проводят третьи периоды. Но по игре «Салавата Юлаева» все было настолько неважно, что рассчитывать уфимцы могли максимум на одну результативную атаку.

Когда Бурмистров заработал удаление в самом конце второго периода, стадион встретил это ироничными аплодисментами. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Особенно слабо выглядел в этой игре Александр Бурмистров, который месяц назад был сенсационно обменян из Казани в Уфу. Форвард был бледной тенью себя образца прошлогоднего плей-офф и совершал минимум полезных действий для своей нынешней команды. Когда Бурми заработал удаление в самом конце второго периода, стадион встретил это ироничными аплодисментами.

Результативная атака уфимцам в итоге удалась. Свое первое очко после возвращения в Уфу набрал Максим Рыбин (за ассист), а отличился защитник Сергеев. Любопытно, что это уже вторая игра Максима в Казани за прошедший месяц — совсем недавно он приезжал играть против «Ак Барса» в составе «Северстали». Если «Салават» и «Ак Барс» встретятся еще раз в матчах плей-офф, то Рыбин может провести на казанском льду больше официального игрового времени за сезон, чем некоторые игроки казанцев. Например, Фазлеев или Малыхин.

Ну а одним из самых активных в третьем периоде в составе «барсов» был Александр Свитов. Капитан казанцев второй вечер играл с не чужими ему командами. Против родного «Авангарда» 15-го номера «барсов» в конце игры выпускали сразу в двух звеньях, и центрфорвард проделывал колоссальный объем черновой работы. Против «Салавата», с которым Свитов становился чемпионом в 2011 году, он отметился максимально жесткой игрой и даже устроил заварушку с Юрием Сергиенко, что привело к обоюдному штрафу. Хозяева в конце играли довольно жестко, а гости бесхребетно. Даже когда уфимцы поменяли вратаря на шестого полевого, игра проходила в основном в их зоне. 3:1 — «Ак Барс» побеждает второй день подряд в принципиальной встрече.

Одним из самых активных в третьем периоде в составе «Ак Барса» был Александр Свитов. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

«Как обыграть «Ак Барс»? Знаю»

— Команда весь матч играла очень здорово, на хорошем эмоциональном подъеме. Задание было выполнено, ребята — молодцы, сработали очень здорово, — похвалил своих подопечных Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

— Радель Фазлеев неделю назад подписал контракт с «Ак Барсом». Вы видите его в первой команде?

— Я пока его вообще не видел.

Планируете привлекать его к работе в «Ак Барсе»?

— Нужно сначала посмотреть на него, а потом решим.

За счет чего вам удается третий раз подряд обыграть «Салават Юлаев»?

— Все игры разные. Хорошо, что мы выигрываем, стабильность в этих матчах есть, это главное. Мы эту команду разбираем, как я уже сказал, игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат.

Зинэтула Билялетдинов: «Игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат». Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

А вот Николай Цулыгин после матча дал настоящий концерт, очень дерзко отвечая на вопросы журналистов и давая понять, что он уверен в себе как никогда и его скорой отставки можно не ждать.

— По нашей игре скажу, что мы очень хорошо начали, в первом периоде владели шайбой и инициативой. Но, к сожалению, заигрались – получили контратаку и пропустили гол. Потом пропустили в меньшинстве, и после этого «Ак Барс» очень здорово сыграл по счету. Мы пытались переломить ход матча, сыграть активно, получилось выиграть третий период по броскам, но больших дивидендов это не принесло – забили всего один гол. Старались, бились, чего-то не хватило. Будем учиться и в будущем попробуем выиграть.

Ларсен и Метсола не сыграли из-за болезни?

– Да, пропустили по здоровью – приболели.

Вы заменили Андрея Кареева после второй шайбы. К нему есть претензии?

– Какие могут быть претензии? Забили два гола – пришлось встряхнуть команду, поэтому поменяли.

«Салават Юлаев» получил много удалений – остается ли у команды проблема с дисциплиной?

– Она не остается, ее просто нет. Иногда кто-то переигрывает, еще что-то на усмотрение судей, но проблемы с дисциплиной в моей команде нет.

– А сдерби есть проблема? Вы проиграли «Ак Барсу»третий матчв сезоне.

– Действительно, с проигрышами «Ак Барсу» есть проблема.

Знаете, как ее решить?

– Знаю.

«Ак Барс» побеждает второй день подряд в принципиальной встрече. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Теперь казанцы отправляются на выезд по маршруту Подольск – Челябинск. Четвертое «зеленое дерби» в регулярном чемпионате состоится в Уфе 20 февраля, и существует вероятность, что оно будет не последним в этом сезоне. Если бы плей-офф стартовал прямо сейчас, то «Ак Барс» и «Салават Юлаев», как третья и шестая команды Востока, составили бы одну из пар.

Андрей Лопата
Справка

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

  • 1:0 – 7 Галиев (Зарипов)
  • 2:0 – 10 Секач (Лямкин, Зарипов)
  • 3:0 – 38 Азеведо (Секач, Ткачев)
  • 3:1 – 43 Сергеев (Кадейкин, Рыбин)

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:21
    Ну наконец-то хоть ак барс выйграли
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  • Анонимно 08:47
    Я очень рад, что видел,вижу и буду видеть и восхищаться в аочию игрой нашей легенды№25 Зарипова Даниса Зиннуровича, желаю Заре спортивного долголетия ,здоровья,удачи и продолжать радовать нас в цветах нашего Великого Клуба АК БАРС, и конечно же стать лучшим снайпером в истории нашего клуба, а по поводу СЮ думаю там будет смена гл.тренера в ближайшее время.
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  • Анонимно 10:23
    Не говори гоп пока не перепрыгнешь. А то знает он, как наших выйграть
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  • Анонимно 10:51
    Удачи нашей команде! Пусть будет самый выйгрышный год
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