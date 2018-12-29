2:9 в двух матчах с ЦСКА. Поддавки «регулярки», или Никитин созрел, чтобы отобрать кубок у Билла?

«Ак Барс» продолжает проигрывать

Казанский «Ак Барс» завершил свой самый провальный выезд в уходящем году. В ходе турне Минск – Сочи – Москва «барсам» не удалось разжиться даже одним набранным очком. Между тем, в турнирную таблицу приходится заглядывать все чаще, и уже не в самую верхнюю ее часть. О том, кто уже наступает на пятки «Ак Барсу», как казанцы провели дедлайн КХЛ, а также подробности второго в сезоне противостояния с ЦСКА — в материале «Реального времени».

Пестушко и холостой выстрел «Ак Барса»



От дедлайна КХЛ 27 декабря, на самом деле, ожидали гораздо большего. Такое впечатление, что многие клубы просто получили отмашку от боссов лиги, что регламент по ходу сезона будет переписан и трансферы продлят до февраля. Но нет, это было бы слишком даже для нынешних реалий КХЛ. В итоге все интересные трансферы состоялись в первой половине декабря, концовка же не порадовала даже громкими точечными усилениями («порадовала», скорее, абсурдными, вроде перехода Рыбина в «Салават Юлаев»).

«Ак Барс» же так и не укрепил защитную линию и не взял ярких или опытных нападающих под плей-офф. После возвращения в Казань Фазлеева, о котором было известно еще две недели назад, клуб известил только о подписании уроженца Набережных Челнов Максима Пестушко в «Барс».

— Это хоккеист с большим опытом игры на высоком уровне, обладающий сильными лидерскими качествами, — прокомментировал приобретение игрока для ВХЛ генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — Средний возраст игроков «Барса» – 21 год, по меркам ВХЛ это молодая команда, и ей необходим взрослый игрок, который сможет передать свой опыт молодежи и показать пример правильного отношения к работе.

Контракт у Пестушко двухсторонний, и в случае условной эпидемии травм крайних нападающих в основном составе «поднять» его будет не проблема. Другой вопрос, насколько реальную пользу он может принести. Здесь можно вспомнить переход трехлетней давности в Казань Дениса Хлыстова, от которого в итоге не стало лучше никому. У «Ак Барса» сейчас непростые игровые времена, матчей в «регулярке» остается всего ничего, и даже Фазлееву, на которого вроде как рассчитывали, пришлось отправиться в «Барс» вслед за Пестушко.

«Ак Барс» так и не укрепил защитную линию и не взял ярких или опытных нападающих под плей-офф



Что было год назад?

«Ак Барс», тем временем, помимо затишья в дедлайн, после удручающей игры с «Сочи» не стал давать каких-либо новостей от тренерского штаба перед игрой с ЦСКА. Обычно официальный сайт клуба балует различными сообщениями из жизни клуба и комментариями тренеров о переменах в составе. Но перед матчем с армейцами бросалось в глаза, что в команде есть некоторое напряжение в связи с последними результатами и от понимания серьезности ближайшей игры. Кстати, год назад в двадцатых числах декабря казанцы также играли не совсем уверенно. После поражения в Омске (3:5) был хороший матч в Астане (5:2), а затем снова провал в Новосибирске (1:4).

«Ак Барс» образца «регулярки» прошлого сезона был менее стабилен в результатах, но в ключевых «стыковых» матчах за лидерство на Востоке побеждал. В этом сезоне у казанцев случаются 5-7-матчевые победные серии, но за ними следуют провалы, вроде трех подряд поражений в гостях, как на этой неделе. Но, самое главное, даже победы в матчах с лидером Востока «Автомобилистом» не дают должного результата. Еще одна домашняя виктория над клубом из Екатеринбурга в январе может быть приятной, но «холостой» по сути, — к тому времени шансы догнать «Авто» могут просто исчезнуть. Дело в том, что подопечные Мартемьянова практически не теряют «своих» очков, а вот «Ак Барс» подобными безочковыми сериями максимально усложняет себе борьбу за лидерство в конференции. Абсолютно все хоккеисты чемпионского состава прошлого года, давая интервью и комментарии после поднятия кубка над головой, вспоминали, как важно было начинать все серии плей-офф дома.

В «регулярке» «барсам» остается сыграть 17 матчей, а отставание от «Автомобилиста» снова выросло до девяти очков. Впору уже думать не о том, как догнать уральцев, а о том, как не дать догнать себя другому клубу с Урала – магнитогорский «Металлург» отстает от казанцев всего на четыре очка и имеет матч в запасе.

«Ак Барс» для ЦСКА теперь всегда раздражитель



Еще долго будут вспоминаться детали прошлогодней финальной серии, но очевидно одно – ЦСКА, который выглядел ее фаворитом, был серьезно уязвлен тем поражением в пяти встречах. Армейцы что в казанском, что в московском матчах текущего сезона буквально выгрызали каждый квадратный сантиметр льда с первых минут. Даже в недавних матчах со СКА у подопечных Игоря Никитина не было такой остервенелости и заряженности. Одновременно с этой спортивной злостью чувствуется и опыт, который приходит к Никитину — неформальному ученику Зинэтулы Билялетдинова еще со времен сборной России.

Хозяева с первых минут включили сумасшедший прессинг



Удивить друг друга составами тренеры могли бы вряд ли – глубина скамейки дает пространство для маневра обоим тренерским штабам, но, по сути, в командах на смену одним игрокам приходят похожие по типажу другие. Единственное, Билялетдинов воссоединил-таки связку Ткачева и Галиева, а в воротах у «Ак Барса» продолжил играть Владислав Подъяпольский, которого вторую игру страховал не Эмиль Гарипов, а Александр Шарыченков.

Хозяева с первых минут включили сумасшедший прессинг. Казанцы снова начинали матч слегка тяжеловато – возможно, сказывается определенная нагрузка, которая дается хоккеистам в избытке именно сейчас, перед Новым годом. Такие трюки Билялетдинов практиковал еще с московским «Динамо» в прошлом веке. Но сейчас очевидно, что есть еще некоторые проблемы и в головах. Так Андрей Педан явно излишне старается играть в НХЛовской манере. За океаном защитники практически всегда заметны на льду, выглядят ярко, не боятся ошибиться. Видимо, именно эта «яркость» Андрея и не устраивает тренерский штаб казанцев. Билялетдинов уже позволял себе публично высказывать претензии к хоккеисту, но обещал разобраться. Как показывают последние матчи, разобраться пока вряд ли получилось. Педан по-прежнему играет ярко, но достаточно часто ошибается и неоправданно фолит. Это заметно нервирует наставника «Ак Барса», который, как известно, ценит в игроках обороны дисциплинированность и приверженность плану на игру.

Вот и отчетная игра началась как раз с удаления Педана уже на 49-й секунде встречи. Как только Андрей вернулся на лед, Капризов с Шауновым добились своего, оформив первый гол ЦСКА. Билялетдинов, которого выхватила крупным планом камера, был спокоен, — он прекрасно понимает возможности соперника и знает, в каком состоянии его подопечные сейчас.

Первый гол Основина и очередная заявка Подъяпольского

На 11-й минуте Капризов забил второй гол своей команды, и тут уже показали задумчивого Игоря Никитина. Его взгляд словно говорил: «Эх, почему на дворе не апрель».

«Ак Барс» после первого периода, проигранного 0:2, не воспрял духом, а продолжил натужно атаковать и недисциплинированно обороняться. Тот же Педан получил очередные две минуты за неспортивное поведение, а Александр Свитов раз за разом устраивал «заварушки» на своем пятачке, «прожигая» взглядом каждого, кто касался щитков Подъяпольского. Молодой вратарь, тем временем, несмотря на счет, продолжал играть очень уверенно. Если бы не его впечатляющие сейвы, счет мог уже во втором периоде повторить исход первой встречи сезона в Казани – 0:5. Но к 29-й минуте он был «всего лишь» 3:0 в пользу московского клуба – Капризов оформил дубль. А спустя минуту с небольшим открыл счет своим шайбам за «Ак Барс» Вячеслав Основин, один из лучших игроков казанцев в последних играх. Примечательно, что забил центрфорвард в ворота своей бывшей команды, отпраздновав гол эмоционально.

«Ак Барс» после первого периода, проигранного 0:2, не воспрял духом, а продолжил натужно атаковать и недисциплинированно обороняться



Гол словно раскрепостил гостей — все звенья казанцев поочередно буквально запирали ЦСКА в его зоне. Но до решающего броска дело так и не доходило. А в концовке этого периода и в начале следующего матч начал изобиловать микро-стычками. В одном из эпизодов 40-летний Андрей Марков, казалось, был готов скинуть перчатки и проучить всех тех, кого еще не проучил Свитов. В любом случае, щитки Подъяпольского оставались в целости и сохранности, а вот работы у его ловушки не убавилось и после перерыва. ЦСКА атаковал меньше, но острее. «Ак Барс» атаковал больше, но отличиться удалось лишь раз – дежурный гол записал на свой счет Иржи Секач.

А вот армейцам удалось забить и в четвертый раз, уже в пустые ворота. Этот гол Михаила Григоренко напомнил о прошлогодней финальной серии, когда похожая шайба в пустые ворота влетела от Артема Лукоянова. 4:2 в этом матче и 9:2 по итогам двух встреч сезона. Правда, еще два матча «Ак Барса» с ЦСКА ждут нас этой зимой. Работу над ошибками придется проводить уже не Никитину, а Билялетдинову.

Андрей Лопата, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)