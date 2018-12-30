«Когда читаешь книги Ошо, вспоминаешь информацию, которую знал до прочтения»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

О каких мудростях Востока стоит помнить каждый день, в чем преимущества информационного стиля и почему сейчас первые места по капитализации занимают технологические компании, — предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, прочитанных на прошедшей неделе.

Владимир Калистратов, директор республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор»

— Перечитываю заново одновременно несколько книг: Ницше «Утренняя заря», Али Мухаммад ас-Салляби «Второй праведный халиф (Умар ибн Аль-Хаттаб)», «Великая мудрость Востока» Омар Хайям, Эрик Берн «Секс в человеческой любви». В книгах «Второй праведный халиф (Умар ибн Аль-Хаттаб)» и «Великая мудрость Востока» содержатся умозаключения, о которых надо помнить в течение всей жизни, думать об этом утром и перед сном. Наставления помогают глубже посмотреть на мир и на себя.

Тимур Сабиров, управляющий партнер консалтинговой компании «Элай»

— Сейчас читаю книгу Ошо «О чувствах». Я достиг среднего возраста, а в это время начинаешь увлекаться подобными книгами, иначе относишься к жизненным ритмам. Понимаешь, что кроме гонки за деньгами, есть другие сферы. Необходимо разобраться в себе, понять мир. Когда читаешь книги Ошо, вспоминаешь информацию, которую знал до прочтения. С автором можно спорить по разным вопросам, он своеобразно мыслит и оказывает влияние на миллионы людей по всему свету.

Артем Кумпель, CEO компании TalentTech

— Рекомендую присмотреться к книге Салима Исмаила «Взрывной рост: Почему экспоненциальные организации в десятки раз продуктивнее вашей (и что с этим делать)». Для руководителей компаний в сфере технологий, ретейла, образования и любой другой быстроразвивающейся отрасли эта книга обязательно должна стать настольной на продолжительное время. Еще в 2011 году крупнейшими по капитализации компаниями были представители промышленного сектора. Однако с 2016 года ситуация резко изменилась: с тех пор на лидирующих позициях технологичные компании такие как Apple, Alphabet, Microsoft.

Автор проанализировал векторы развития десятков организаций, крупнейшие взлеты и падения за последнее время. На основе собственных исследований выработал практическое руководство как добиться успеха в новых условия и как не исчезнуть в мире бизнеса. Очень нужна работа, позволяющая совершенно с другого ракурса взглянуть на бизнес.

Дмитрий Пчелин, руководитель компании SpeakerFilm

— Сейчас читаю Максима Ильяхова «Пиши. Сокращай». Тема редактуры слабо связана с моими прямыми задачами в бизнесе, но как человеку много лет проработавшему журналистом на федеральном ТВ и имевшему отношение к текстам, стало любопытно.

Книга удивила тем, что через каждые 10 страниц менялось отношение к авторам и самой методике. Изначально я скептически относился к инфостилю Ильяхова, поэтому читать начал с настроением «чего только не придумают, лишь бы дурачить людей». Мне изначально не нравилось, что сегодня к инфостилю многие молодые ребята относятся как к религии, и я был уверен, что сам автор это пропагандирует. Но в книге он объясняет, что его стиль вовсе не единственно верный и нужен далеко не всем. И вот тут я зауважал Максима.

Единственная польза, которую получил от этого чтения: теперь я понимаю, что в головах у тех, кто пишет в инфостиле. Эти люди часто приходят на собеседования и в нашу компанию. Раньше они мне были чужими, теперь понимаю их лучше и знаю, что от них ждать.

Руслан Смаков, директор по развитию направления «Акелон Услуги» в компании «Акелон»

— Последняя книга, которая изменила привычный подход к работе с клиентами называлась «Консультирование первых лиц компаний. Клиентцентрированный подход» М.И. Иванова. Она позволила осознать наличие проблем у заказчика и дала практические рекомендации по работе с ними. Данная книга меня вдохновила на более тщательный анализ ситуации заказчика и на совместную работу над решением поставленных задач.

Сейчас читаю «Быстрее, лучше, дешевле» Майкла Хаммера и Лизы Хершман. Книга о перестроении существующих бизнес-процессов, о смене парадигмы при организации деятельности компании, о причинах неудач при достижении целей организации и способах выхода из сложных ситуаций, которые компании испытывают в быстро изменяющийся среде. Книга вдохновляет на перемены, на создание новых подходов к функционированию компании. Она стала толчком к размышлению, что способствует возникновению новых идей и запуску новых проектов, связанных с внедрением улучшений в компании.

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