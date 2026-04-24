Захарова: Россия ответит на 20-й пакет санкций ЕС

Передача ядерного оружия Украине стала бы вопиющим подрывом режима нераспространения

Россия примет меры в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза. Передача ядерного оружия Украине стала бы вопиющим и абсолютно неприемлемым подрывом центральных принципов режима нераспространения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киевский режим, по словам Захаровой, пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС в качестве элемента ядерного шантажа. Брюссель, вводя санкции против российских углеводородов, «бьет по себе» и подрывает собственную энергобезопасность. Лондон и Париж в антироссийском угаре стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень.

Политика США и их союзников в космосе становится все более агрессивной, Вашингтон готовит шаги по размещению вооружений в космосе.

Россия получила от Японии по дипломатическим каналам заверения о невозможности военных поставок в зоны вооруженных конфликтов, включая Украину.

