В Госдуме предложили отпуск без зарплаты для ухода за больными близкими

Отпуск смогут взять при болезни родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков при наличии медицинского документа

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесут законопроект о дополнительных пяти днях неоплачиваемого отпуска в случае болезни супруга или близких родственников, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, закрепив право на пять дней неоплачиваемого отпуска при болезни супруга или близкого родственника. Болезнь должна быть подтверждена медицинским документом. Отпуск можно будет взять в случае болезни родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас работник в случае болезни родственника может подать заявление на отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, но его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

— В результате при объективно уважительных семейных обстоятельствах работник фактически зависит от усмотрения работодателя, что не обеспечивает необходимой правовой определенности и создает риск конфликтов в трудовых отношениях, — считают авторы документа.

Принятие законопроекта, по мнению депутатов, повысит социальную защищенность работников и снизит число спорных ситуаций, связанных с необходимостью кратковременного отсутствия работника по болезни супруга или близкого родственника.



Ариана Ранцева