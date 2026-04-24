В Дагестане и Чечне сохраняется угроза оползней после наводнений

В Дагестане и Чечне после наводнений сохраняется угроза схода оползней. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что ситуацию осложняет проведение восстановительных работ.

Вода ушла из всех домов в обеих республиках. Выплаты получили 5,5 тыс. жителей Дагестана. В Чечне одобрены выплаты для 8,5 тыс. заявителей.

В Дагестане потоп повредил четыре школы на 1,5 тыс. мест — они не подлежат восстановлению. Их временно могут заменить модульными зданиями быстрого возведения, чтобы 1 сентября дети пошли на учебу как обычно.

В Чечне завершается строительство домов для тех, чье жилье особенно сильно пострадало.