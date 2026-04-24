В Татарстане отремонтируют 28,5 км дорог к туристическим местам

Дороги приведут в порядок к Болгарскому музею-заповеднику, Чистополю с его музеями и купеческими домами, а также к Свияжску

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 14 участков дорог к туристическим маршрутам. Общая протяженность — 28,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Работы пройдут на дорогах к Болгарскому музею-заповеднику (объект ЮНЕСКО), к Чистополю с его историческими памятниками и музеями, а также к Свияжску (Успенский собор — объект ЮНЕСКО).

Ариана Ранцева