Деды Морозы в оркестре и на велосипедах, ледяные чудеса и новоселье главной елки Казани

Сегодня в Казани на площадке около Центра семьи «Казан» открылась главная городская елка. Ее впервые решили установить на площадке возле «Чаши», соорудив тут большой ледовый городок с четырьмя горками, каруселью, ледяными скульптурами и лабиринтом. Городская елка стала конечной точкой парада Дедов Морозов, который начался часом раньше на улице Баумана. Вместе с казанцами в новогодних забавах поучаствовали корреспонденты «Реального времени».