Новости общества

12:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Деды Морозы в оркестре и на велосипедах, ледяные чудеса и новоселье главной елки Казани

23:00, 27.12.2018
Деды Морозы в оркестре и на велосипедах, ледяные чудеса и новоселье главной елки Казани

Сегодня в Казани на площадке около Центра семьи «Казан» открылась главная городская елка. Ее впервые решили установить на площадке возле «Чаши», соорудив тут большой ледовый городок с четырьмя горками, каруселью, ледяными скульптурами и лабиринтом. Городская елка стала конечной точкой парада Дедов Морозов, который начался часом раньше на улице Баумана. Вместе с казанцами в новогодних забавах поучаствовали корреспонденты «Реального времени».

1/22
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
Фото Дмитрия Резнова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

12:10 МСК Все новости
Новости раздела