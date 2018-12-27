Ринат Нигматуллин о ЧОП «Кеннард»: охрану объектов топливно-энергетического комплекса доверят не каждому

Более 500 сотрудников одного из крупнейших в Татарстане частных охранных предприятий — ЧОП «Кеннард» — ежедневно заступают на дежурство по охране и обеспечению безопасности предприятий ТЭК республики

Высокий профессионализм, четкость в выполнении поставленных задач, ответственность и готовность к мгновенному принятию самостоятельных решений — вот основной, но далеко не полный перечень требований, предъявляемых руководством ЧОП «Кеннард» к каждому из своих сотрудников. Все желающие поступить на работу в крупнейшее на территории Татарстана частное охранное предприятие проходят строгий отбор. И это оправдано: под защитой ЧОП находятся крупнейшие бюджетообразующие предприятия химической промышленности и топливно-энергетического комплекса республики, входящие в ГК ТАИФ: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) ОАО «ТГК-16». От эффективной и бесперебойной работы каждого из этих комплексов многое зависит для экономики не только Татарстана, но и России в целом. Об особенностях работы ЧОП «Кеннард» корреспонденту «Реального времени» рассказал директор охранного предприятия Ринат Нигматуллин.

Ринат Нигматуллин: одно из основных требований к нашим сотрудникам — профессионализм

— Ринат Фаридович, какова на сегодняшний день в республике ситуация на рынке охранных услуг?

— Всего в Татарстане зарегистрировано более 400 организаций, которые занимаются охранной деятельностью. Однако в реальности таких компаний намного меньше. А из тех, что остаются, многие демпингуют расценки на услуги охраны, при этом будучи не способными обеспечить реально надежную охрану даже небольшого объекта. Значительная часть действительно эффективных ЧОПов занимается пультовой охраной. Есть несколько организаций, которые задействованы в физической охране. Немногие частные охранные предприятия специализируются на охране объектов топливно-энергетического комплекса Татарстана. Такие объекты не каждому доверят.

— А ЧОП «Кеннард» — доверяют. Почему?

— Частное охранное предприятие «Кеннард» было создано в 1997 году. Тогда в России стала развиваться предпринимательская деятельность и возросла потребность в защите частной собственности. И особенно в повышенной безопасности нуждался промышленный комплекс. Частное охранное предприятие «Кеннард» как качественно, так и количественно изначально было ориентировано на выполнение именно таких масштабных и сложных задач, где предъявляются повышенные требования. Сейчас коллектив компании состоит из более 2 100 сотрудников. Ежедневно на дежурство заступают свыше 500 отлично подготовленных специалистов.

Частное охранное предприятие «Кеннард» готово к выполнению масштабных задач

При отборе претендентов мы предъявляем достаточно жесткие требования. Одно из основных — профессионализм. Прежде чем кандидат станет сотрудником ЧОП «Кеннард», ему предстоит пройти тщательный отбор. Изучается личное дело каждого соискателя. Мы открыты только для порядочных и честных людей. Наличие удостоверения частного охранника — приветствуется. Предпочтение отдается тем, кто проходил службу в системе МВД, ФСИН и Вооруженных силах Российской Федерации.

Окончательное решение о приеме на работу принимается после собеседования с психологом, который выдает письменное заключение о психологическом состоянии претендента, а также собеседования соискателя с руководством ЧОП. Оформление производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. А это, кроме достойной белой заработной платы, которая выплачивается на банковскую карту, еще и специальные премии, и полный соцпакет. Мы ценим своих сотрудников, потому, согласно требованиям Закона о частной охраной деятельности, каждый наш специалист застрахован.



Для каждого конкретного промышленного производства мы разрабатываем индивидуальную программу обеспечения безопасности

Специальную подготовку вновь принятых работников и повышение квалификации уже действующих сотрудников «Кеннард» берет на себя. ЧОП имеет собственный учебный центр. Дисциплины преподают специалисты с опытом работы в правоохранительных органах. Мы учим наших сотрудников не только четко выполнять поставленные задачи, но и быть готовыми к самостоятельным действиям в нештатных ситуациях — моментально принимать правильные решения.

К каждому объекту — индивидуальный подход

— Основные объекты, которые находятся под охраной ЧОП «Кеннард», относятся к нефтехимическому и топливно-энергетическому комплексу. Какие особенности приходится учитывать вашим сотрудникам при обеспечении безопасности на таких предприятиях?

— Совершенно одинаковых предприятий нет, и точно так же не существует универсальных решений по охране объектов. Что из этого следует? То, что для каждого конкретного промышленного производства мы разрабатываем индивидуальную программу обеспечения безопасности как находящихся на его территории лиц, так и объектов и имущества.

При проектировании комплексной системы обеспечения безопасности и контроля ограничения доступа учитываются все факторы

Это четко продуманная система, в основе которой — тщательное изучение взятого под охрану объекта. Учитывается множество факторов: специфика и режим работы предприятия, конфигурация территории, месторасположение на ней зданий и сооружений, число одновременно находящихся на объекте людей… и множество других моментов, каждый из которых учитывается при проектировании комплексной системы обеспечения безопасности и контроля ограничения доступа. Прорабатываются ситуации, способные привести к порче или уничтожению охраняемого имущества, причинению вреда сотрудникам комплекса, утечке информации, и способы противодействия каждой из угроз. Мелочей в охранной деятельности нет. Даже самые, на взгляд обывателя, незначительные моменты могут повлиять на конечный результат.

Мелочей в охранной деятельности нет

В настоящий момент под надежной охраной ЧОП «Кеннард» находятся крупные объекты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Зеленодольске. Для повышения эффективности несения службы в крупных городах республики созданы структурные подразделения — филиалы ЧОП «Кеннард».

— Как организована работа сотрудников ЧОП «Кеннард» непосредственно на охраняемых нефтехимических и топливно-энергетических комплексах?

— Как уже говорилось, обеспечение безопасности на подобных объектах носит комплексный, системный характер. Физическая охрана обеспечивается как силами самого охранного предприятия, так и во взаимодействии с внутренними службами безопасности предприятия. Служба идет круглосуточно.

Сотрудники «Кеннарда» патрулируют не только охраняемую, но и прилегающую к ней территории, несут службу на КПП, обеспечивая контрольно-пропускной режим, досмотр автотранспорта как при въезде на охраняемую территорию, так и на выезде из нее. Комплекс решаемых ЧОП задач призван обеспечить безопасное функционирование предприятия, защиту охраняемых объектов от любого вида угроз: от проникновения посторонних лиц, от уничтожения, порчи, хищения имущества, от опасности причинения вреда здоровью и жизни персоналу предприятий, утечки информации, террористических атак и пр.



Ежедневно службу несут 14 экипажей ГБР ЧОП «Кеннард»

Для этого нефтехимические и топливно-энергетические предприятия ГК ТАИФ, находящиеся под защитой ЧОП «Кеннард», оснащены системами пультовой охраны и собственными дежурными частями, в том числе укомплектованными группами быстрого реагирования. Всего службу круглосуточно несут 14 экипажей ГБР частного охранного предприятия.

Кроме того, практически на всех находящихся под защитой ЧОП «Кеннард» предприятиях группы компаний ТАИФ сегодня проходит масштабная модернизация технических средств обеспечения охраны территорий. Так, в этом году на площадке строящегося Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти и на заводе бензинов ТАИФ-НК внедрено охранное видеонаблюдение, позволяющее не только зафиксировать проникновение третьих лиц, но и обнаружить оставленные посторонние предметы. В 2019 году работа по обновлению инженерно-технических систем будет продолжена.

Объекты, находящиеся под защитой ЧОП «Кеннард», оснащены техническими средствами обеспечения охраны территорий

Работа ЧОП «Кеннард» с объектами физических лиц

— Спектр задач ЧОП «Кеннард» в области проектирования, монтажа и обслуживания систем безопасности весьма широк. Расскажите о том, что делается в этом направлении?

— Да, кроме комплексных решений для крупных предприятий ЧОП «Кеннард» готов произвести проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, охранной сигнализации, систем безопасности для коттеджей, квартир, офисных и складских помещений. В том числе осуществляет подключение к пультовой охране и установку «тревожной кнопки». Мы активно работаем и с физическими лицами и принадлежащими им объектами, используя технологии и оборудование от ведущих российских и зарубежных производителей.

Наши специалисты и в этом вопросе практикуют индивидуальный подход. Сотрудники ЧОП «Кеннард» выезжают на место, проводят обследование объекта и готовят техническое и коммерческое предложения. В обязательном порядке учитываются особенности объекта и пожелания заказчика.

Сотрудники монтируют пожарную сигнализацию и системы оповещения о пожаре, системы пожаротушения. Устанавливаемые системы охранно-пожарной сигнализации согласуются с соответствующими государственными органами надзора и контроля.

Также специалисты ЧОП «Кеннард» устанавливают системы охранного телевидения, видеонаблюдения за объектами и СКУДы (система контроля и управления доступом, — прим. ред.). После установки оборудования в обязанности сотрудников ЧОП «Кеннард» входит регулярное тестирование автоматических блоков и датчиков. Техника с заданной периодичностью тестируется на наличие отказов, поломок и сбоев системы.

— Раз мы затронули тему работы с объектами физических лиц, то как выстроена эта составляющая деятельности ЧОП «Кеннард»?

— Под защитой и охраной нашего предприятия находятся более 350 различных объектов в Казани, Нижнекамске, Зеленодольском и Лаишевском районах. Например, коттеджи поселка Боровое Матюшино. Речь идет об использовании охранной сигнализации и работе групп быстрого реагирования ЧОП «Кеннард». В случае срабатывания сигнала работающая в поселке ГБР оказывается у объекта в течение 5 минут.

В столице Татарстана в круглосуточном режиме работает пульт централизованного наблюдения, позволяющий в режиме онлайн отслеживать ситуацию на охраняемых объектах и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. В состоянии постоянной готовности находятся еще два экипажа ГБР.

Благодаря пультовой охране весь процесс автоматизирован. Информация о происшествиях — проникновении на охраняемый объект, задымлении, возгорании и пр., — поступает на пульт и оперативно обрабатывается. Современные технологии упростили процессы сдачи и взятия объектов под охрану, а использование новейших систем сигнализации гарантирует их защищенность от несанкционированного отключения. Объекты, охраняемые ЧОП «Кеннард», находятся под защитой 24 часа в день и семь дней в неделю, поэтому владельцам можно не беспокоиться во время отпуска за сохранность дома, магазина или офиса.

— А какие задачи ставятся перед группами реагирования ЧОП «Кеннард»?

— Экипажи групп быстрого реагирования ЧОП «Кеннард» снабжены всем необходимым для несения службы: автомобиль оснащен спутниковой навигационной системой, сами сотрудники экипированы, снабжены средствами активной и пассивной обороны — огнестрельным оружием, бронежилетами, касками и средствами оперативной связи.

Экипажи ГБР ЧОП «Кеннард» имеют право на задержание правонарушителей и применение огнестрельного оружия

Сотрудники группы быстрого реагирования при срабатывании тревожной кнопки по прибытии на место должны тщательно осмотреть объект, где сработала сигнализация, связаться с правоохранительными органами и экстренными службами, обеспечить охрану здания и находящихся в нем, а также поблизости людей до прибытия владельца объекта. Если потребуется, наши сотрудники могут оказать первую медицинскую помощь.

В случае необходимости сотрудники группы быстрого реагирования могут задержать людей, несущих угрозу охраняемому объекту, имуществу или находящимся рядом людям. Имеют право использовать огнестрельное оружие.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»