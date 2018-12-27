«Никакой работы по переименованию должности президента мы не проводим»

Председатель Госсовета Татарстана подвел итоги за год

На пресс-конференции Фарид Мухаметшин признался, что в новогоднюю ночь пожелает, чтобы выборы прошли хорошо. Предстоящие три года ожидаются сложными в политическом смысле — это и выборы депутатов Госсовета республики, затем президента республики, а следом выборы депутатов Госдумы VIII созыва. О том, как прошел этот год и что ждет в будущем татарстанский спикер, — в материале «Реального времени».

Триединая связь

2018 год для Госсовета Татарстана — 10 заседаний, 99 принятых законов, обсуждение 350 вопросов в повестке дня. И это лишь некоторые цифры. Из достижений парламентариев, которые председатель Госсовета обозначил отдельно, — это упрощение правил использования полезных ископаемых для дорожных работ, наведение порядка в части выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и снижение налоговой нагрузки на резидентов ТОСЭР.

— Я бы не упрощал, что все у нас нормально. Будем добиваться и дальше этого единства — авторитетный президент, сильный парламент, эффективное правительство. Только в связке можем добиваться достижения целей и программ, которые в ежегодном послании ставит президент, — уверен Фарид Мухаметшин.

Предстоящие три года он называет новым циклом. В 2019 году республику ждет не только WorldSkills, но и избирательная кампания по формированию Госсовета VI созыва. В 2020 году — выборы президента республики и органов муниципальной власти. «Это экзамен для огромного количества властных структур», — уверен Мухаметшин. В 2021 году предстоят выборы депутатов в Госдуму РФ VIII созыва.

Некоторые изменения могут наступить уже раньше. Например, Фарид Мухаметшин собирается обратиться к правительству республики с вопросом о необходимости создания бюджетного документа, более понятного для населения.





Наш рейтинг упал меньше, чем в среднем по России. Есть понимание, что в больших решениях, которые принимал федеральный центр, нет вины наших партийцев



Взаимодействие с федеральным центром

Тема изучения родного языка была поднята только один раз. «Идет превентивная работа с федеральным центром, например, проводили работу по вопросу родного и государственного языка, по вопросам пенсионной реформы», — заметил Мухаметшин. Что касается пенсионных изменений, то спикер выразил надежду, что все делается с задачей, чтобы не усугубить положение, чтобы в будущем не было коллапса.

Некоторые инициативы республики ушли в правительство России, предварительно найдя поддержку в Совете Федерации. Напомним, в середине декабря Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин выступили на заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Тогда же федералам были направлены некоторые предложения.

— Например, в правительство ушли наши пожелания в части модернизации Заинской ГРЭС. В этом же проекте подняли вопрос ВСМ, хотели бы видеть ее до Казани, вопрос бурно обсуждается, — высказал Мухаметшин. — Дорога хоть и очень затратная, но иначе как технической революцией ее не назвать.

Многих интересовало падение доверия населения к партии «Единая Россия». Мухаметшин призвал не драматизировать и отдельно похвалил республиканское отделение партии.



— Наш рейтинг упал меньше, чем в среднем по России. Есть понимание, что в больших решениях, которые принимал федеральный центр, нет вины наших партийцев. Ну а пенсионная реформа — все-таки вынужденная мера, которую федеральному правительству пришлось принять. Все будет сделано, чтобы доверие к партии было восстановлено, — снова вернулся к теме пенсионеров Фарид Мухаметшин.

К слову, такие простые темы, как рост цен, затронули даже республиканский Госсовет, которому пришлось «чуть-чуть» поднять общую сумму избирательного фонда. «У нас избирательный фонд был 30 млн рублей. В Ульяновской области 80 млн, в Оренбурге — 100 млн. Мы вынуждены поднять планку в условиях подорожания, выборные кампании становятся дороже. Никто, конечно, не говорит, что это должны быть 100 млн, но чуть-чуть избирательный фонд мы увеличили», — посетовал председатель Госсовета РТ.

Никакой работы по переименованию должности президента мы не проводим. Действует федеральный закон, есть российская Конституция, есть татарстанская. Не думаю, что эти вопросы будут подниматься из Татарстана



Работа по переименованию должности президента не идет

Фарид Мухаметшин на вопрос, собирается ли он вступать в новую избирательную кампанию в 2019 году, тоже ответил вопросом: «А вы как думаете?».

— Не принял еще решение, честно вам скажу. Хотя все мои коллеги говорят — собирать в парламент одну молодежь, получится парламент, который без преемственности. Нужны люди с богатым жизненным опытом, которые прошли какую-то школу. Если сможем получить такой парламент, потом я буду принимать решение, — ответил председатель Госсовета РТ.

К слову, в законодательном органе не ведут никакой работы по переименованию должности президента Татарстана.

— Никакой работы по переименованию должности президента мы не проводим. Действует федеральный закон, есть российская Конституция, есть татарстанская. Не думаю, что эти вопросы будут подниматься из Татарстана. У нас есть полное право защищать свою позицию, в Конституции России и Татарстана определено, что этот вопрос решается тем народом, который находится на той или иной территории. Он у нас решен. Действие федерального закона может закончиться, полагаю, что у парламента остается право, в случае если вопрос поднимется кем-то, обращаться в Конституционный суд РФ для разъяснения действующих норм Конституции страны в этой части, — прокомментировал Мухаметшин.

Не так давно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил Владимиру Путину проанализировать действующую Конституцию страны, насколько она отвечает современным запросам.

— Конституция служит народу 25 лет, в среднем без изменений Конституции работают 12,5 года, это мировая практика. Жизнь не стоит на месте. Наша Конституция, принятая на год раньше федеральной, показала жизненность, написана со взглядом в будущее, отвечает чаяниям многонациональной республики. Точечно, может быть, потребуется регулирование (Конституции РФ), но трогать по большому счету ту Конституцию, которая объединила в непростых условиях Российскую Федерацию… А времена, вы помните, какие были, Советский Союз распался, у России не было своей Конституции, — высказал мнение Мухаметшин.

Сядем под елкой, шампанское откроем. Все равно закроешь глаза с мыслью «Дай бог, чтобы выборы прошли хорошо»



Завершая пресс-конференцию, председатель Госсовета РТ перешел на новогоднюю тему, поздравил с наступающим праздником, но и про работу не забыл: «Сядем под елкой, шампанское откроем. Все равно закроешь глаза с мыслью «Дай бог, чтобы выборы прошли хорошо».