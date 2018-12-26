Мухаметшин: никакую работу по сохранению статуса президента Татарстана не проводим

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции об итогах работы парламента прокомментировал сохранение в Татарстане должности президента.

«Никакую работу по (сохранению) должности президента не проводим. Не думаю, что вопрос будет подниматься из Татарстана. Путин говорил, что этот вопрос должен решаться народом, у нас он решен. Да, действие федерального закона может закончиться, в любом случае остается право обращаться в Конституционный суд РФ для разъяснения», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Шакир Ягудин рассказал, что федеральный центр не противится сохранению в Татарстане должности президента. По его словам, регион может сохранить для высшей должности исполнительной власти название «президент».