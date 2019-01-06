Болеть стало дешевле: как изменились за год цены на медикаменты

Лекарственные препараты в Казани дешевеют второй год подряд, причем в 2018 году снижение ускорилось почти в 10 раз

«Реальное время» подводит итоги года на фармацевтическом рынке. В основном лекарства, в отличие от многих других товаров, показали снижение стоимости. Особенно это заметно в случае с несколькими специфическими препаратами.

Болеть стало дешевле

Завершение года — традиционное время для подведения итогов. «Реальное время» не отходит от этой традиции, и сегодня вниманию читателей предлагается очередной анализ годового изменения цен. Правда, товары мы будем анализировать совсем не праздничные, но ведь и они бывают нужны. Речь пойдет о медикаментах.

В список препаратов, стоимость которых мы изучаем, входит 20 лекарств. Все они — в перечне наиболее востребованных препаратов в Татарстане. Помимо стоимости непосредственно этих лекарств, мы также изучаем и динамику цен на стоимость набора, составленного из одной упаковки каждого из этих лекарств. К цене такого «набора», правда, стоит относиться с определенной долей скепсиса. Как известно, лекарства очень сильно различаются по цене, поэтому даже небольшое изменение цены на дорогое лекарство может повлечь более заметное изменение стоимости всей «лекарственной корзины», чем большое изменение стоимости дешевого препарата.

За 2018 год, например, общий набор лекарств подешевел на 12,8%, или почти 2 тысячи рублей. В конце декабря 2017 года он стоил 15,3 тысячи рублей, а в конце декабря 2018 года — всего 13,4 тысячи рублей. Казалось бы, это хорошая динамика, однако обусловлена она в первую очередь значительным снижением стоимости одного из лекарств — «Эссенциале Форте» — с 2 913 до 1 251 рубля, то есть на 57%. Если взять среднеарифметическое от изменения стоимости каждого лекарства (а не суммы), то окажется, что снижение составило лишь 4,2%. При этом подешевели далеко не все лекарства — одно из них, например, подорожало сразу на 14,8%. Однако основная масса лекарств все же стала дешевле, что не может не радовать на фоне роста цен на продукты питания.

Лекарства очень сильно различаются по цене, поэтому даже небольшое изменение цены на дорогое лекарство может повлечь более заметное изменение стоимости всей «лекарственной корзины». Фото: nvdaily.ru



«Алфлутоп» вернулся к своей цене, а «Линекс» подскочил

Как уже говорилось, в перечне наиболее востребованных препаратов по Татарстану — 20 лекарств. Из них за 2018 год подорожали менее половины — семь штук (что составляет 35%), включая, например, востребованные обезболивающие — «Пенталгин» и «Нурофен». В списке подешевевших 13 препаратов также есть обезболивающие, например, «Найз», а также такие популярные препараты, как «Терафлю», «Арбидол» и «Но-Шпа».

Больше всего за год подорожал применяющийся при остеохондрозе и остеоартрозе препарат «Алфлутоп». Стоимость 10 единиц раствора для инъекций повысилась почти на 15% — с 1 518 до 1 743 рублей. По сути, правда, цена лишь вернулась к показателю 2016 года, поскольку в 2017 году это лекарство подешевело на те же 15%. Нельзя такого сказать о втором по подорожанию лекарстве из списка — капсулах «Линекс», которые показаны при дисбактериозе. Стоимость упаковки из 16 капсул повысилась почти на 10% именно в 2018 году — с 260 до 285 рублей, а в 2017 году это лекарство даже незначительно подешевело.

В пределах пяти процентов подорожали еще три препарата. Это анальгетик «Пенталгин», 24 таблетки которого подорожали за год на 5,5% (правда, 2 года назад он все равно был дороже), противовирусный препарат «Анаферон», 20 таблеток которого повысились в цене на 4,8% (и это тоже меньше, чем 2 года назад), и другой противовирусный препарат «Кагоцел», 10 таблеток которого подорожали на 4,3%.

В пределах пяти процентов подорожание – у еще трех препаратов, в числе которых противовирусный препарат «Кагоцел», 10 таблеток которого подорожали на 4,3%. Фото ru.wikipedia.org

Распродажа «Эссенциале Форте» и «Арбидол» без ажиотажа

Пять самых подешевевших препаратов снизились в цене гораздо значительнее — от 9 до 57%. Рекордное падение цены за год произошло у применяющегося при циррозе печени и гепатите «Эссенциале Форте», 100 капсул которого подешевели более, чем в два раза — с 2 913 до 1 252 рублей. Во многом, правда, такое снижение обусловлено эффектом «высокой базы» — год назад лекарство подорожало на 30%, сейчас же немного приблизилось к цифрам двухлетней давности. Второе место по снижению стоимости с 17,5% — у таблеток «Конкор» (применяется при стенокардии и хронической сердечной недостаточности), 30 штук которых подешевели с 333 до 275 рублей, год назад стоимость лекарства почти не менялась.

На 11,5% подешевел сироп «Лазолван», который нужен при бронхите и пневмонии. Прошлогоднее снижение цены продолжилось — упаковка на 100 мл подешевела с 208 до 185 рублей. Снижение на 9,4% — у противовирусных капсул «Арбидол», особенно популярных во время эпидемии гриппа. Упаковка на 20 капсул подешевела с 475 до 431 рубля, а на 9% снизилась цена у довольно дорогого препарата, таблеток «Кетостерил» (применяется при почечной недостаточности) — 100 таблеток подешевели с 3 150 до 2 867 рублей. Отметим, что дешевели они и год назад, правда, не так сильно, всего на 6,2%.

Динамика цен на лекарства, 2018 год

21.12.2018 22.12.2017 23.12.2016 Динамика за год, 2017-2018 Динамика за год, 2016-2017 АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1742,67 1517,95 1779,53 14,8% -14,7% ЛИНЕКС КАПС. № 16 285,00 259,53 261,23 9,8% -0,7% ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 179,55 170,13 182,70 5,5% -6,9% АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20 216,00 206,15 222,90 4,8% -7,5% КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 244,25 234,15 238,33 4,3% -1,8% ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 324,75 318,60 341,08 1,9% -6,6% НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10 89,11 88,50 90,78 0,7% -2,5% АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП 1409,00 1420,35 1548,03 -0,8% -8,2% НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 112,26 113,25 198,53 -0,9% -43,0%