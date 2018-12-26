Прилетит быстро доктор в голубом вертолете: в Татарстане возродят санавиацию

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков — о планах и проектах ведомства на 2019 год

Итоги года подвел накануне на пресс-конференции министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Местом ее проведения была выбрана детская поликлиника РКБ в Азино, и не случайно, а как яркий пример успешной модернизации детских медучреждений. Побывала на отчетной конференции и корреспондент «Реального времени».

Пристегните ремни, взлетаем



Пресс-конференция уже традиционно началась с видеопрезентации — фильма о санавиации, которая возрождается в России, в чем Татарстан активно участвует. Марат Садыков напомнил, что в 2017 году республике уже передали санитарный вертолет «Ансат»:

— Санитарный парк республики сейчас состоит из вертолета «Ансат», вертолета «Робинсон» и самолета Ми-8. «Робинсон» используется не для транспортировки пациентов, а для того, чтобы наши специалисты могли вылетать на консультации в районы. Мы планируем использовать два вертолета «Ансат». Какая сумма на это будет выделена российским правительством, станет известно после 30 декабря.

Модернизация продолжается

— Мы завершили уникальную двухлетнюю программу модернизации первичного звена, — отчитался министр. — На конец года в Татарстане сдано 187 поликлинических учреждений, оснащенных новым оборудованием и мебелью. Наша гордость — масштабная модернизация детских поликлиник, которую мы начали намного раньше, чем в других регионах страны.

На очереди, как выяснилось, модернизация давно нуждающихся в обновлении казанских психиатрических клиник, где душевнобольные люди содержатся в условиях уже не прошлого, а позапрошлого века:

— Легендарной Республиканской клинической психиатрической больнице в 2019 году исполняется 150 лет. Уже подготовлена программа модернизации психиатрической службы в этом здании. Все будет проходить поэтапно, нужно системно строить ее работу. Прежде всего надо, мягко говоря, исправить условия, в которых работают люди. А на психиатрическую поликлинику на Бутлерова уже выделены деньги, работы начнутся в 2019 году.

«Мы завершили уникальную двухлетнюю программу модернизации первичного звена, — отчитался министр. — На конец года в Татарстане сдано 187 поликлинических учреждений, оснащенных новым оборудованием и мебелью». Фото Максима Платонова



Первые и единственные

Слова о «первом» и «единственном» регионе звучали в ходе пресс-конференции несколько раз. К примеру, выяснилось, что в 2018 году Татарстан стал единственным в ПФО регионом, где сохранился положительный естественный прирост населения. То есть у нас пока еще рожают больше, чем умирают. На фоне общего старения населения тут есть чем гордиться.

А еще Татарстан занял первое место в России по выдаче электронных больничных. Кто сталкивался с их оформлением в начале «цифровизации» этого процесса, помнит, какие возникали сложности у бухгалтерий, да и сейчас нет-нет, а в регистратуры заявляются граждане, которым на работе сказали, что больничный у них «неправильный». Однако таких случаев все меньше, и как-то стало забываться, как мы выходили из поликлиники с голубыми листочками формата А4, которые не дай бог перегнуть, как ломали голову, как эту драгоценность непомятой доставить в отдел кадров...…

В 2018 году в Татарстане был проведен ряд высокотехнологичных операций, которые ранее в клиниках регионального уровня не делались. Например, сообщил Марат Садыков, в МКДЦ, казанской горбольнице №7, альметьевской медсанчасти ОАО «Татнефть» и БСМП в Набережных Челнах теперь используют инновационный метод эндопротезирования аорты, который позволяет сократить длительность пребывания пациента в клинике в среднем на 5,5 дня и длительность пребывания пациента в палате интенсивной терапии в среднем на 3,7 дня.

От сбора информации — к качественному лечению

Не первым, но в числе первых 20 регионов России Татарстан приступил к составлению паспортов здоровья всех районов республики. Марат Садыков подчеркнул, что это не самоцель, он пояснил корреспонденту «Реального времени», что целью документирования является выявление особенностей и причин заболеваемости населения, а впоследствии — разработка комплексных программ профилактики тех или иных свойственных региону заболеваний.

А по данным Финансового университета при Правительстве РФ, Казань в этом году вошла в число пятнадцати городов-лидеров по качеству медицинского обслуживания. Еще четырнадцать — это Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Балашиха, Тюмень, Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск, Йошкар-Ола, Химки, Чебоксары, Якутск, Волжский и Череповец.

Министр сообщил, что в будущем году в планы ведомства входит «продолжение развития информатизации здравоохранения и внедрения телемедицины».

Министр сообщил, что в будущем году в планы ведомства входит «продолжение развития информатизации здравоохранения и внедрения телемедицины». Фото gbuz96.ru



Помощь онкобольным станет ближе

Продолжится в будущем году и реализация пилотного проекта в области онкологии. С целью увеличения доступности специализированной онкопомощи в Альметьевске заложен фундамент будущего радиологического корпуса, который уменьшит поток пациентов в Казань, взяв на себя лечение жителей северо-востока Татарстана.

— Несмотря на рост заболеваемости новообразованиями, за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, нами отмечено снижение смертности трудоспособного населения РТ от онкологических заболеваний, — осторожно порадовался Марат Садыков. — Показатель за 9 месяцев 2018 года составил 69,5 на 100 тысяч населения.

Убеждение — то же лечение

Одним из важных направлений работы в министерстве считают… агитационную. И речь тут не об агитации за здоровый образ жизни, хотя это, как дал понять министр здравоохранения корреспонденту «Реального времени», тоже важная задача. Но очень важно, отметил он планомерно вести межведомственную работу по уменьшению числа отказавшихся от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации. Ведь чем больше людей выбирают деньги, тем меньше средств остается на закупку для льготников дорогостоящих лекарств.

— За последние 5 лет чисто «отказников» от льгот уменьшилось на 7 процентов, и это позволило нам в этом году сохранить наименьший показатель отказов по Приволжскому Федеральному округу — 66,9 процента (средний показатель по ПФО — 82,5), — осторожно порадовался министр.

В планах на 2019 год, по словам министра, также реализация нацпроектов, ремонт и приведение стационаров к стандартам, обеспечивающим комфорт для пациентов, развитие гериатрической службы и реабилитационного направления. Фото Максима Платонова

Операция «реабилитация»

В планах на 2019 год, по словам министра, также реализация нацпроектов, ремонт и приведение стационаров к стандартам, обеспечивающим комфорт для пациентов, развитие гериатрической службы и реабилитационного направления.

— Реабилитационные центры будут строиться на базе РКБ, ДРКБ, ГКБ №7 — проекты уже готовы, — уточнил Садыков для «Реального времени». — Реабилитация в них будет вестись по двум направлениям: восстановление после травм и инсультов.