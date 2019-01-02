Культурная афиша — 2019: «Царская невеста», Золотая Орда и нестрашный «Дракон»
Год театра, объявленный в России, будет богат на премьеры. Но не только о них стоит говорить. Проанонсировать хочется и концертные программы, и вернисажи. Предлагаем вам топ-десятку событий в культурной жизни Татарстана, выбранных «Реальным временем», которые планируются в будущем году.
- Узнаем ли, друзья, Григория Грязнова?
Первое февраля — традиционный день открытия Шаляпинского фестиваля. В этот день в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля состоится премьера «Царской невесты», оперы, давно не идущей на казанской сцене. Над спектаклем работает Михаил Панджавидзе, зная его мастерство, можно уверенно сказать, что идти на спектакль надо обязательно.
Над спектаклем работает Михаил Панджавидзе. Фото classicalmusicnews.ru
- Сказка о нашем времени
Еще в этом сезоне в Качаловском театре пройдет премьера спектакля по пьесе Шварца «Дракон», его репетирует Александр Славутский, занята в будущей постановке большая часть труппы. Пьеса Шварца, по сути, актуальна во все времена, нынешнее не исключение. Кстати, в феврале 2019 года исполняется четверть века как Александр Славутский возглавляет Качаловский театр. И в феврале же в театре откроется музей. Дата открытия известна — 11 февраля, день рождения Василия Ивановича Качалова. С этого дня все зрители смогут знакомиться с историей Качаловского театра.
- В тандеме
В этом сезоне продуктивный тандем — режиссер Фарид Бикчантаев, кстати, недавно удостоенный театральной премии им. К. Станиславского, и драматург Мансур Гилязов — обещают показать премьеру спектакля по пьесе последнего «Вы живы?». Поскольку предыдущие их совместные работы были интересны, не взывает сомнения, что и грядущая премьера окажется такой же. Она назначена на апрель.
- «Пять вечеров» по-камаловски
«Пять вечеров» в постановке Ильи Славутского идут на Малой сцене Качаловского театра. Фото instagram.com
В новом году, хотя дата премьеры пока неизвестна, в Камаловском театре обещают премьеру «Пяти вечеров» А. Володина. Ставит спектакль Айдар Заббаров, чья постановка «И это жизнь» по Гаязу Исхаки в шести номинациях выдвинута на «Золотую маску». Любопытно, что спектакль «Пять вечеров» в постановке Ильи Славутского идет на Малой сцене Качаловского театра. Вот и сравним режиссерские концепции.
- ГСО берет Москву
Прорыв в работе ГСО РТ под управлением Александра Сладковского. Оркестр впервые в своей истории получил абонемент в Московской филармонии и даст три концерта в его рамках в престижнейшем столичном зале им. Чайковского. Случай для регионального оркестра беспрецедентный! Казанцев можно успокоить: все концертные программы, которые услышат москвичи, будут исполняться и в Казани. Первый концерт в рамках абонемента в Первопрестольной пройдет уже 11 января.
- Все ханы в гости будут к нам
В конце марта обновляется экспозиция в Центре «Эрмитаж-Казань». На этот раз она посвящена истории Золотой Орды, в Казань приедет уникальная эрмитажная коллекция.
Экспозиция в Центре «Эрмитаж-Казань» на этот раз будет посвящена истории Золотой Орды. Фото historicaldis.ru
- Что было после?
Несколько лет назад в Центре «Эрмитаж-Казань» успешно прошла выставка импрессионистов из собрания Государственного Эрмитажа. Осенью этого года нас ждет продолжение, мы увидим работы постимпрессионистов. Тоже из эрмитажной коллекции.
- Новоселье в доме Сандецкого
Хорошая новость для тех, кто соскучился по уютным залам Музея ИЗО. Рады сообщить, что его реконструкция близится к завершению, и в конце мая — начале июня обновленный музей встретит посетителей. Оба этажа будут отданы полотнам из уникальной коллекции нашего музея, традиционно это русская и зарубежная живопись.
- С Запада на Восток
В начале апреля на сцене Качаловского театра гастролирует театр из Ганновера. Немецкая труппа привозит спектакль по культовому роману Ремарка «На Западном фронте без перемен». И это будет первое знакомство казанских театралов с немецким театром.
В начале апреля на сцене Качаловского театра гастролирует театр из Ганновера, а в июне — студия нынешнего руководителя МХТ им. А. Чехова Сергея Женовача. Фото Максима Платонова
- «Три сестры» и не только
В июне, даты уже определены — с 10 по 20, в Качаловском еще одни гастроли. На этот раз в Казань приезжает студия нынешнего руководителя МХТ им. А. Чехова Сергея Женовача. В гастрольной афише три спектакля — постановка по записным книжкам Чехова, чеховские же «Три сестры» и «Самоубийца» Николая Эрдмана. Ввиду ажиотажа, позаботьтесь о билетах заранее. Студия Женовача впервые приезжает в Казань.
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