Культурная афиша — 2019: «Царская невеста», Золотая Орда и нестрашный «Дракон»

Год театра, объявленный в России, будет богат на премьеры. Но не только о них стоит говорить. Проанонсировать хочется и концертные программы, и вернисажи. Предлагаем вам топ-десятку событий в культурной жизни Татарстана, выбранных «Реальным временем», которые планируются в будущем году.