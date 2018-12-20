«EBITDA, которую мы приносим компании, — это порядка 3 миллиардов рублей в год»

От биохимического кластера до водородной косметики. В Казани прошло заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Накануне на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ-Х) президенту РТ Рустаму Минниханову предложили организовать в республике производство биопластика и биопротеинов, рассказали о перспективах сотрудничества татарстанских нефтехимиков с учеными из «СИБУРа», а также о глобальных трендах в производстве косметики. Притом специалистов по некоторым из этих направлений Минниханов нашел среди местных чиновников. Подробнее — в материале «Реального времени».

«СИБУР» наносит ответный визит

Первым на заседании ТНХИ-Х выступил Юрий Казаков, директор научно-исследовательской организации «СИБУР-Томскнефтехим» (НИОСТ). Он рассказывал о потенциале сотрудничества «между наукой «СИБУРа» и нефтехимией Республики Татарстан».

В республике Казаков оказался неслучайно. Дело в том, что в ноябре президент РТ Рустам Минниханов был в Томской области. В частности, он посетил НИОСТ, где ознакомился с разработками организации в сфере химических технологий. Один из последних проектов НИОСТа — разработка пластификаторов, придающих гибкость изделиям из пластика.

Казаков рассказал, как строится работа его научной организации, какие задачи перед ней ставит руководство «СИБУРа» и каких результатов удается достичь. По его словам, НИОСТ ежегодно выполняет около 100 проектов, 30—40 из которых внедряются в производство.

«EBITDA, которую мы приносим компании, — это порядка 3 млрд рублей в год с некоторыми вариациями», — сказал он. Менеджмент «СИБУРа» ждет от своего R&D (research and development, отдел исследований и разработок, — прим. ред.) три вещи: это большой поток новых идей, их качество с точки зрения реализации для промышленных мощностей и скорость выполнения НИОКРовских работ. Все, что мы выполняем, связано с бизнес-задачами, все направлено на повышение эффективности производства».

Минниханов подтвердил, что Татарстан в этом заинтересован: «Я считаю, что это очень высокопрофессиональный коллектив»



К примеру, НИОСТ занимается анализом микротрендов в нескольких ключевых для нефтехимического холдинга отраслях: машиностроении, медицине, легкой промышленности, транспорте. К работе привлекаются ученые с мировым именем, сказал Казаков.

По итогам ноябрьского визита татарстанской делегации в Томскую область было подписано соглашение о сотрудничестве по ряду направлений: в том числе решено сформировать дорожную карту совместной разработки катализаторов и установить обмен опытом по направлению производства полиолефинов. По словам Казакова, «СИБУР» уже собрал проектную команду для исполнения соглашения. В течение декабря планируется разработать более детальный план сотрудничества.

Минниханов подтвердил, что Татарстан в этом заинтересован: «Я считаю, что это очень высокопрофессиональный коллектив».

Биохимический кластер для Татарстана

Вторым выступающим был Игорь Гунбин, деректор департамента инжиниринга ООО «Химмаш-аппарат». Это предприятие, расположенное в Дубне — наукограде в Московской области, — уже имеет опыт сотрудничества с татарстанскими предприятиями, такими как «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим».

Гунбин говорил о перспективах строительства в республике биохимического кластера, основу продукции которого составляли бы биопластик и биопротеины.

По словам Гунбина, на территории кластера можно было бы производить полигидроксиалканоат. Это биопластик, который имеет широкую сферу применения — «на данный момент он применяется в огромном количестве отраслей».

Гунбин (слева) говорил о перспективах строительства в республике биохимического кластера, основу продукции которого составляли бы биопластик и биопротеины



Преимущество этого продукта в том, что он не вреден для окружающей среды, даже при попадании во влажную среду. Биопротеины, так же как и биопластик, весьма широко применяются в промышленности и тоже доказали свою экологичность, сказал Гунбин.

По его словам, рынок биохимических материалов в последние годы стабильно показывал хорошую динамику, прибавляя в среднем 7—8% в год. Спрос на эту продукцию, уверен Гунбин, будет расти, поскольку многие страны сегодня принимают программы использования экологических материалов. Кроме того, в перспективе себестоимость производства биохимической продукции будет снижаться.

Минниханов в свою очередь отметил, что Татарстану следует не упускать из виду мировые тенденции: «Мы должны воспринимать и быть готовы».

Глава ТНХИ-Х Рафинат Яруллин добавил, что дальнейшее взаимодействие с «Химмаш-аппаратом» будет обсуждаться в январе.

Эксперты рядом

Директор ООО «ХитЛаб» Константин Полетаев говорил о наработках своей компании, которая специализируется на водородных источниках питания для беспилотной техники и робототехники. По его словам, в Ульяновске, где базируется «ХитЛаб», сегодня создается центр по производству беспилотников.

Однако наибольшее оживление вызвало другое направление работы компании — водородная косметика. В последнее время это направление стало трендом в таких странах, как Япония или Южная Корея. Водородная косметика, объяснял Полетаев, имеет преимущества перед обычной: она лучше проникает в поры кожи и оказывает омолаживающее действие.

«Косметикой Талия занимается. «Нэфис» — он занимается стиральными машинами, а у нас Талия может дать оценку вашей косметике», — пошутил Минниханов

После этих слов кто-то предложил Полетаеву представить наработки его компании татарстанскому «Нэфис Косметикс». Однако у президента РТ возникла другая идея: «Косметикой Талия занимается (глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, — прим.ред.). «Нэфис» — он занимается стиральными машинами, а у нас Талия может дать оценку вашей косметике», — пошутил Минниханов.

Полетаев добавил, что его компания готова локализовать производство на территории Татарстана.