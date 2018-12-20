Жора женился, а Круг — в цветнике: как проводят зимние каникулы игроки и тренеры ФК «Уфа»

Играют вместе, отдыхают отдельно

ФК «Уфа», героически отстояв ничью в еще как-то приспособленном для зимнего футбола Краснодаре, ушел на каникулы. Большинство игроков разлетелось по планете — туда, где можно погреть косточки на солнце. Уже в середине зимы начнется подготовка к весенней части сезона в РПЛ, а пока нужно расслабиться, чтобы вовремя собраться. Спортивная редакция «Реального времени» отследила, куда отправились футбольные «горожане» Башкирии.



Любовь в Грузии

В жизни резервного голкипера ФК «Уфа» Гиорги Шелии произошло знаменательное событие — женитьба. «Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет Гиорги и его избранницу Нануку с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие», — поздравили Гиорги одноклубники.



Использовал отпуск для того, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, и Джемал Табидзе. В условиях, приближенных к голливудским, она просто не могла отказать. Джемал прокомментировал это событие просто: «Она сказала «да». Счастливого одноклубника поздравили в комментариях тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра, Вячеслав Кротов и Игорь Дивеев.

Кэтэлин Карп — в Тбилиси. Видимо, в гостях у одноклубников, которые заняты созданием семей. Сам Карп выглядит, как модель — одет с иголочки и с лучезарной улыбкой на лице.

Как отдыхают ветераны

Старожил «Уфы» Азамат Засеев отдыхает на Мальдивах с женой Мадиной и дочкой Анной. Все счастливы, наконец-то вместе вдали от нервных футбольных поединков.

Полкоманды «Уфы» — то есть вратарь Александр Беленов — вместе со своей супругой Татьяной находится на отдыхе в Таиланде. Правда, солнца там пока не так много. «Каникулы начались. Пока только погода не радует», — написал Александр в своем «Инстаграме».

«Простите за спам, хоть погода и не радует, но красота здесь нее…еская», — пишет его жена в своем «Инстаграме», прилагая фото в купальнике.

Круг, кошка Облякова и фанатки-девчонки

Питерский «казачок» Данил Круговой принимает активное участие в раскрутке конкурса красоты «Мисс Женский сектор ФК «Уфа». Обнимая уфимский живой талисман — кошку по имени Облякова, Данил напоминает, что здесь когда-то играл его 20-летний друг, недавно дважды обыгравший «Реал» в Лиге чемпионов, а также зазывает народ для голосования за девушек Уфы.

«Женский сектор» тем временем дефилировал, участвуя во всевозможных конкурсных заданиях, пока не объявил самую обаятельную и привлекательную. Вчера главная красавица в стане фанатов ФК «Уфа» нашла свою награду. Корону победительницы игрок «Уфы-2» Андрей Власов надел на голову Ляйсан Гадиловой, которая почти на 100 голосов обошла своих соперниц. Девушка с первого дня основания сектора поддерживала команду и не пропустила ни одного домашнего матча.

От Африки до Америки

Главная надежда «горожан» в атаке, нигериец Слай, не стал ничего придумывать — два дня побыл в Дании и рванул в Африку, домой — самое уютное место на Земле. «Чувствую себя прекрасно, вернувшись домой», — написал форвард в своем «Инстаграме».

Кстати, еще он встретился с друзьями, в том числе с уехавшим в Минск из Уфы летом этого года Кехинде Фатаи.

Игорь Безденежных вместе с отцом и сестрой Кристиной отправился на другой конец Земли — в Мексику.

А здесь они исследуют карибский пляж в Канкуне. Здесь солнце и песок в полном порядке, в отличие от места дислокации четы Беленовых.

Уроки жизни, или Тюрьма не курорт

А вот тренерам пока отдыхать было некогда. Дмитрий Кириченко и Сергей Томаров в Москве сдавали решающие экзамены на категорию PRO. Испытание пройдено успешно.



Руководитель новой структуры — аналитического отдела ФК «Уфа» и экс-наставник клуба Сергей Томаров поделился своими впечатлениями от еще одного экзамена в своей жизни.

— У меня такая установка — всегда стараться получать новые знания. В первую очередь в профессии, но и в жизни тоже. Если есть возможность узнать новое, в любой форме — стажировки ли это, общение с коллегами или курсы в интернете — стараюсь этим пользоваться. У меня не было самоцели получить лицензию, я хотел получить именно знания. Мои ожидания полностью оправдались, потому что то время, которое я провел здесь, однозначно пошло на пользу. В прошлом году в это же время я был на стажировке у Лучано Спаллетти в «Интере». Мистер Спаллетти очень тепло нас встретил на базе. Мы там были неделю, посмотрели две игры и очень много узнали, — рассказал Томаров.



Наконец, все еще подающий надежды в атакующей линии «горожан» Вячеслав Кротов не может спокойно отдыхать и дожидаться Нового года, когда его друзья детства находятся в тюрьме. Слава записал обращение к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Саша, Кирилл (судя по всему, Кирилл Кокорин, брат Александра, — прим. ред.), Паша, хотел бы выразить поддержку лично от себя. Знаю, как сейчас вам непросто, но знаю, какие вы сильные люди. Хочу пожелать вам, чтобы вы держались, не падали духом. Запомните, мы всегда с вами. Любим вас и ждем на футбольных полях. Обнимаю», — сказал Кротов.