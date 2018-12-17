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Дмитрий Кириченко и Сергей Томаров получили лицензию Pro

18:24, 17.12.2018
Дмитрий Кириченко и Сергей Томаров получили лицензию Pro
Фото: https://vk.com/ufafc

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела клуба Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro, сообщает пресс-служба «горожан». Экзамены проходили в Москве на факультете футбола РГУФК.

Лицензия категории Pro позволяет работать главным тренером в высшем дивизионе профессионального футбола, то есть в РПЛ.

Отметим, что защите диплома и выпускному экзамену предшествовали три учебных сессий, а лекторами выступали ведущие отечественные специалисты в области тренерского образования и практикующие наставники.

Дмитрий Кириченко официально назначен главным тренером «Уфы» 7 декабря, Томаров исполнял обязанности наставника уфимцев с лета текущего года.

СпортФутбол Башкортостан
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