На наш курай: в Татарстане создадут новый оркестр и оцифруют музыкальное наследие
Также республике хотят вернуть возможность готовить собственных национальных композиторов
Создать национальный оркестр Республики Татарстан, музей традиционных музыкальных инструментов и организовать с нуля, то есть с музыкальной школы подготовку национальных композиторов предложили участники заседания Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век». Оно прошло сегодня в НКЦ «Казань» под председательством Фарида Мухаметшина — председателя Высшего совета движения «ТНВ» и было посвящено обсуждению Концепции развития музыкального искусства в РТ на период до 2030 года. Корреспондент «Реального времени» побывала на заседании и выяснила, как будут реализовываться столь обширные планы и где на это собираются искать деньги.
Курай да гармошка — наше… не все
Речь против курая и гармошки — не вообще против, а против того, чтобы эти два музыкальных инструмента оставались в глазах многонациональной российской и мировой публики единственными национальными татарскими инструментами, председатель Союза композиторов Татарстана и правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин произнес сегодня утром дважды. Вначале перед журналистами, перед заседанием совета РОД «ТНВ», а затем в качестве выступающего:
— Сегодня, наверное, мы единственный тюркский народ, где нет ни одного коллектива народных музыкальных инструментов, где в музыкальных школах, в колледже и консерватории не обучают игре на национальных инструментах. Адыгея, Тува — там все это преподается, есть ансамбли, оркестры. Они разъезжают по всему миру, пропагандируется имидж республик. К сожалению, у нас этого нет. Мы, видимо, очень близко живем к центру и многое делаем с оглядкой… А мы, я считаю, ответственны перед своим народом, народами Татарстана и перед будущими поколениями. Мы должны обязательно создать это у себя, так толерантность воспитывается между народами… Нам надо проснуться и любить себя, свою культуру больше, чем мы это пока делаем.
Калимуллин специально привез и продемонстрировал забытые национальные струнные инструменты из личной коллекции. Он подчеркнул, что так любимая у татар гармошка «все-таки была изобретена в XIX веке в Германии, но это не означает, что мы не должны ее использовать»:
— Этот инструмент у нас прижился, но наш народ имеет тысячелетние традиции… Нам должно быть стыдно, что мы допустили такое! Есть кыл-кубыз — струнный щипковый инструмент, который есть у башкир и казахов, есть струнные, ударные инструменты, есть канун — это как гусли, есть саз, уд…
Какая песня без баяна…
Чтобы тюркские национальные инструменты зазвучали в Татарстане и за его пределами, но в руках татарстанских музыкантов, надо создать новый национальный продукт — Национальный оркестр Татарстана, заявил руководитель оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расим Ильясов. Создать новый оркестр, по его мнению, можно как на основе руководимого им оркестра, так и в качестве самостоятельного, нового творческого коллектива.
Расим Ильясов подробно перечислил все инструменты, которые должны войти в новый оркестр, — от пресловутых курая и гармошки до саза и уда, о которых говорил Калимуллин. И уточнил, что отнюдь не тюркский баян в нем все-таки тоже должен быть, поскольку он «имеет свой колорит».
Композиция — предмет необязательный
От обсуждения будущего оркестра участники заседания аdagio (плавно — муз.) перешли к обсуждению сегодняшних проблем подготовки оркестрантов, а заодно — подготовки композиторов, произведения которых оркестранты могли бы исполнять.
И тут выяснилось, что национальные композиторские кадры у нас готовить не из кого, не на что, да и, по большому счету, некому. Композитор и преподаватель казанской детской музыкальной школы №7 Лилия Тагирова сообщила, что на сегодня в музыкальных школах специальность «Композиция» не преподается, а как предмет в школьных учебных программах числится в дополнительных. При этом финансирование музыкальных школ таково, что денег толком не хватает даже на обеспечение преподавания в необходимом объеме обязательных предметов. Ну а отсутствие специальности «Композиция» на предпрофессиональном — школьном — уровне лишает возможности выпускников татарстанских музыкальных школ и училищ поступать на эту специальность в консерваторию…
— Напомню, что раньше этот предмет преподавался! — отослала Тагирова присутствующих к временам расцвета национального музыкального образования.
После чего в дискуссию вступила директор ДМШ №18, носящей имя татарского композитора Мансура Музафарова, Ильзия Юзмухаметова. Она сообщила, что учить сегодня не только композиции, но и вообще музыке стало де-юре некому:
— Музыкальные училища не готовят преподавателей, они выпускают исполнителей для ансамблей! Я такого специалиста на педагогическую должность взять не могу…
— Не хлебом единым живет человек, а то мы с вами каждый день: зарплата, налоги… — обратился Фарид Мухаметшин, по всей видимости, не столько к присутствующим музыкантам и композиторам, сколько к принимавшему участие в заседании Высшего совета «ТНВ» коллеге по Госсовету — председателю комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марату Галееву.
Оказывается, это звучит!
С докладом о цифровизации музыкального «пространства» республики выступил завкафедрой истории музыки Казанской государственной консерватории Вадим Дулат-Алеев. Он рассказал об опыте перевода в цифровой формат архивов консерватории и посетовал, что «до музыки дело не дошло». Особое внимание спикер уделил качеству издания нот, которые музыканты зачастую переписывают от руки, и так, оказывается, «на затертых нечитаемых листочках» сохраняется наследие известных татарских композиторов. Важность сохранения нот и музыкальных записей спикер проиллюстрировал рассказом о том, с каким интересом слушаются на концертах произведения того же Мансура Музафарова:
— Оказывается, это звучит!
Излишне говорить, что идея Дулат-Алеева о создании электронного малотиражного издательства, которое обеспечивало бы нотами и учебными пособиями музыкальные учебные заведения Татарстана, была встречена участниками заседания на «браво». А Фарид Мухаметшин подвел под восторгами публики жирную черту:
— Если мы научимся оцифровывать нотный лист и сохраним его в архиве для будущих поколений — мы сделаем революцию XXI века!
«Мимо кассы» — из-за уровня преподавательских кадров
Получив слово для подведения итогов обсуждения Концепции развития музыкального искусства в РТ, министр культуры Ирада Аюпова вернула творческих работников на землю, указав на скрытые резервы материальных основ развития музыкальной культуры. Начала она с того, что стимулы к творчеству не работают:
— Об уплате авторских прав хочу напомнить. Зачастую при исполнении музыки авторские [композиторам] не выплачиваются. Это пример неэффективного механизма.
А потом перечислила причины того, что Татарстан, то и дело выступающий «застрельщиком» в реализации разного рода национальных российских проектов, по линии поддержки развития национальной музыкальной культуры отстает:
— С будущего года вступает в действие национальный проект, в разделы которого мы не попали по объективным причинам. Чего у нас не хватает? Все мы помним, что в советские времена у нас изготавливались фортепиано, была фабрика. Сейчас ее нет. Хотя в рамках национального проекта у нас идет закупка инструментов и поддержка их производителей. Мы ни по одному виду инструментов здесь не проходим!.. [Нацпроектом] предусмотрены средства на повышение квалификации [творческих работников]. У нас два творческих вуза — институт культуры и консерватория. Ни один из них в программу переподготовки кадров не попал… Здесь были требования, в том числе и к уровню компетенции преподавательских кадров вузов!
«Хулиганское» выступление
Напоследок выступил председатель Атнинского территориального органа РОД «ТНВ» Рафик Ахметшин, который попытался обратить внимание присутствующих на особенности популяризации национальных музыкальных проектов:
— Эстрадные концерты в телеэфире засоряют, сжимают пространство, не оставляя его другим творческим работникам. Настоящие таланты, исполняющие народную музыку, не могут пробиться на экран — у них денег нет.
Ахметшин постарался развить эту мысль подробно, упомянув о негативных явлениях, которые он охарактеризовал как «панибратство и землячество» в вопросах продвижения на сцену, однако был остановлен Маратом Галеевым:
— Меня тоже подмывало с хулиганскими предложениями выступить, но я сдержался.
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