На наш курай: в Татарстане создадут новый оркестр и оцифруют музыкальное наследие

Также республике хотят вернуть возможность готовить собственных национальных композиторов

Создать национальный оркестр Республики Татарстан, музей традиционных музыкальных инструментов и организовать с нуля, то есть с музыкальной школы подготовку национальных композиторов предложили участники заседания Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век». Оно прошло сегодня в НКЦ «Казань» под председательством Фарида Мухаметшина — председателя Высшего совета движения «ТНВ» и было посвящено обсуждению Концепции развития музыкального искусства в РТ на период до 2030 года. Корреспондент «Реального времени» побывала на заседании и выяснила, как будут реализовываться столь обширные планы и где на это собираются искать деньги.

Курай да гармошка — наше… не все

Речь против курая и гармошки — не вообще против, а против того, чтобы эти два музыкальных инструмента оставались в глазах многонациональной российской и мировой публики единственными национальными татарскими инструментами, председатель Союза композиторов Татарстана и правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин произнес сегодня утром дважды. Вначале перед журналистами, перед заседанием совета РОД «ТНВ», а затем в качестве выступающего:

— Сегодня, наверное, мы единственный тюркский народ, где нет ни одного коллектива народных музыкальных инструментов, где в музыкальных школах, в колледже и консерватории не обучают игре на национальных инструментах. Адыгея, Тува — там все это преподается, есть ансамбли, оркестры. Они разъезжают по всему миру, пропагандируется имидж республик. К сожалению, у нас этого нет. Мы, видимо, очень близко живем к центру и многое делаем с оглядкой… А мы, я считаю, ответственны перед своим народом, народами Татарстана и перед будущими поколениями. Мы должны обязательно создать это у себя, так толерантность воспитывается между народами… Нам надо проснуться и любить себя, свою культуру больше, чем мы это пока делаем.

Калимуллин специально привез и продемонстрировал забытые национальные струнные инструменты из личной коллекции. Он подчеркнул, что так любимая у татар гармошка «все-таки была изобретена в XIX веке в Германии, но это не означает, что мы не должны ее использовать»:

— Этот инструмент у нас прижился, но наш народ имеет тысячелетние традиции… Нам должно быть стыдно, что мы допустили такое! Есть кыл-кубыз — струнный щипковый инструмент, который есть у башкир и казахов, есть струнные, ударные инструменты, есть канун — это как гусли, есть саз, уд…

Речь против того, чтобы курай и гармошка оставались в глазах многонациональной российской и мировой публики единственными национальными татарскими инструментами, Рашид Калимуллин произнес сегодня утром дважды



Какая песня без баяна…

Чтобы тюркские национальные инструменты зазвучали в Татарстане и за его пределами, но в руках татарстанских музыкантов, надо создать новый национальный продукт — Национальный оркестр Татарстана, заявил руководитель оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расим Ильясов. Создать новый оркестр, по его мнению, можно как на основе руководимого им оркестра, так и в качестве самостоятельного, нового творческого коллектива.

Расим Ильясов подробно перечислил все инструменты, которые должны войти в новый оркестр, — от пресловутых курая и гармошки до саза и уда, о которых говорил Калимуллин. И уточнил, что отнюдь не тюркский баян в нем все-таки тоже должен быть, поскольку он «имеет свой колорит».

Композиция — предмет необязательный

От обсуждения будущего оркестра участники заседания аdagio (плавно — муз.) перешли к обсуждению сегодняшних проблем подготовки оркестрантов, а заодно — подготовки композиторов, произведения которых оркестранты могли бы исполнять.

И тут выяснилось, что национальные композиторские кадры у нас готовить не из кого, не на что, да и, по большому счету, некому. Композитор и преподаватель казанской детской музыкальной школы №7 Лилия Тагирова сообщила, что на сегодня в музыкальных школах специальность «Композиция» не преподается, а как предмет в школьных учебных программах числится в дополнительных. При этом финансирование музыкальных школ таково, что денег толком не хватает даже на обеспечение преподавания в необходимом объеме обязательных предметов. Ну а отсутствие специальности «Композиция» на предпрофессиональном — школьном — уровне лишает возможности выпускников татарстанских музыкальных школ и училищ поступать на эту специальность в консерваторию…

— Напомню, что раньше этот предмет преподавался! — отослала Тагирова присутствующих к временам расцвета национального музыкального образования.

Калимуллин специально привез и продемонстрировал забытые национальные струнные инструменты из личной коллекции



После чего в дискуссию вступила директор ДМШ №18, носящей имя татарского композитора Мансура Музафарова, Ильзия Юзмухаметова. Она сообщила, что учить сегодня не только композиции, но и вообще музыке стало де-юре некому:

— Музыкальные училища не готовят преподавателей, они выпускают исполнителей для ансамблей! Я такого специалиста на педагогическую должность взять не могу…

— Не хлебом единым живет человек, а то мы с вами каждый день: зарплата, налоги… — обратился Фарид Мухаметшин, по всей видимости, не столько к присутствующим музыкантам и композиторам, сколько к принимавшему участие в заседании Высшего совета «ТНВ» коллеге по Госсовету — председателю комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марату Галееву.

Оказывается, это звучит!

С докладом о цифровизации музыкального «пространства» республики выступил завкафедрой истории музыки Казанской государственной консерватории Вадим Дулат-Алеев. Он рассказал об опыте перевода в цифровой формат архивов консерватории и посетовал, что «до музыки дело не дошло». Особое внимание спикер уделил качеству издания нот, которые музыканты зачастую переписывают от руки, и так, оказывается, «на затертых нечитаемых листочках» сохраняется наследие известных татарских композиторов. Важность сохранения нот и музыкальных записей спикер проиллюстрировал рассказом о том, с каким интересом слушаются на концертах произведения того же Мансура Музафарова:

— Оказывается, это звучит!

Излишне говорить, что идея Дулат-Алеева о создании электронного малотиражного издательства, которое обеспечивало бы нотами и учебными пособиями музыкальные учебные заведения Татарстана, была встречена участниками заседания на «браво». А Фарид Мухаметшин подвел под восторгами публики жирную черту:

— Если мы научимся оцифровывать нотный лист и сохраним его в архиве для будущих поколений — мы сделаем революцию XXI века!

Вадим Дулат-Алеев особое внимание уделил качеству издания нот, которые музыканты зачастую переписывают от руки



«Мимо кассы» — из-за уровня преподавательских кадров

Получив слово для подведения итогов обсуждения Концепции развития музыкального искусства в РТ, министр культуры Ирада Аюпова вернула творческих работников на землю, указав на скрытые резервы материальных основ развития музыкальной культуры. Начала она с того, что стимулы к творчеству не работают:

— Об уплате авторских прав хочу напомнить. Зачастую при исполнении музыки авторские [композиторам] не выплачиваются. Это пример неэффективного механизма.

А потом перечислила причины того, что Татарстан, то и дело выступающий «застрельщиком» в реализации разного рода национальных российских проектов, по линии поддержки развития национальной музыкальной культуры отстает:

— С будущего года вступает в действие национальный проект, в разделы которого мы не попали по объективным причинам. Чего у нас не хватает? Все мы помним, что в советские времена у нас изготавливались фортепиано, была фабрика. Сейчас ее нет. Хотя в рамках национального проекта у нас идет закупка инструментов и поддержка их производителей. Мы ни по одному виду инструментов здесь не проходим!.. [Нацпроектом] предусмотрены средства на повышение квалификации [творческих работников]. У нас два творческих вуза — институт культуры и консерватория. Ни один из них в программу переподготовки кадров не попал… Здесь были требования, в том числе и к уровню компетенции преподавательских кадров вузов!

Ирада Аюпова вернула творческих работников на землю, указав на скрытые резервы материальных основ развития музыкальной культуры



«Хулиганское» выступление

Напоследок выступил председатель Атнинского территориального органа РОД «ТНВ» Рафик Ахметшин, который попытался обратить внимание присутствующих на особенности популяризации национальных музыкальных проектов:

— Эстрадные концерты в телеэфире засоряют, сжимают пространство, не оставляя его другим творческим работникам. Настоящие таланты, исполняющие народную музыку, не могут пробиться на экран — у них денег нет.

Ахметшин постарался развить эту мысль подробно, упомянув о негативных явлениях, которые он охарактеризовал как «панибратство и землячество» в вопросах продвижения на сцену, однако был остановлен Маратом Галеевым:

— Меня тоже подмывало с хулиганскими предложениями выступить, но я сдержался.